Domani instabile, con rovesci e temporali sparsi (Video)

Forte instabilità martedì su molte regioni italiane, sin dal mattino, in intensificazione nelle ore centrali e pomeridiane.

Previsioni del tempo per domani 8 giugno.

Al Nord

Nuvolosità compatta al mattino su Liguria, Emilia Romagna e Triveneto con deboli piogge associate; variabilità asciutta altrove. Peggiora nel corso delle ore pomeridiane, con temporali diffusi su tutte le regioni. In serata residui fenomeni sull’arco Alpino, localmente ancora intensi sul Piemonte. Fenomeni in graduale esaurimento nella notte.

Al Centro

Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi, con qualche pioggia tra Toscana e Abruzzo. Forte instabilità al pomeriggio, con rovesci e temporali, più asciutto sulle coste Toscane. In serata migliora sulle regioni centrali, con residue precipitazioni tra Appennino, basso Lazio e Toscana.

Al Sud e sulle Isole

Tempo instabile al mattino sulle regioni peninsulari, con piogge e nuvolosità irregolare; sereno sulle isole maggiori. Al pomeriggio instabilità sui medesimi settori, con fenomeni più esigui sulla Puglia. Ancora stabile su Sicilia e Sardegna. Fenomeni in attenuazione in serata con piogge ancora su Campania, Basilicata e Calabria.

Temperature

Minime stazionarie o in calo; massime in rialzo su regioni centrali e Triveneto; stabili o in diminuzione altrove.