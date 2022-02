Domani il tempo migliora ovunque, temperature in calo (video)

Al Nord

Tempo stabile al mattino con banchi di nebbia sul delta del Po ed isolate nevicate sulle Alpi di confine fino a quote collinari. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con velature in transito su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di bel tempo con prevalenza di cieli sereni.

Al Centro

Cieli soleggiati al mattino su tutti i settori, eccetto isolate pioviggini sull’Abruzzo. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con assenza diffusa di nuvolosità. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

Al Sud e sulle Isole

Maltempo su tutti i settori con precipitazioni sparse, sereno o poco nuvoloso solo sulla Sardegna. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti, con ancora piogge sparse. In serata atteso un miglioramento con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Neve sui rilievi dai 700-1000 metri di quota.

Temperature

Minime in generale diminuzione. Massime stazionarie o in lieve aumento al centro-nord, in calo al sud.