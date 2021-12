Domani cieli sereni o poco nuvolosi, ma Immacolata a rischio (Video)

Al Nord

Stabilità prevalente al mattino con nuvolosità alternata a schiarite sui settori settentrionali. Al pomeriggio attesi ampi spazi di sereno sulle regioni del Nord Est; cieli poco o irregolarmente nuvolosi su Piemonte, Liguria e settori occidentali della Lombardia. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con nuvolosità in aumento. Peggiora nelle ore notturne, con neve a bassa quota.

Al Centro

Cieli poco o irregolarmente nuvolosi al mattino, ma senza precipitazioni associate. Al pomeriggio ampi spazi di sereno su tutti i settori, eccetto qualche addensamento sulla Toscana. In serata atteso un aumento della nuvolosità a partire dai settori settentrionali. Peggioramento atteso nelle ore notturne, con qualche pioggia sulla Toscana.

Al Sud e sulle Isole

Al mattino isolati piovaschi su Calabria, Sicilia e Sardegna, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio attesi residui fenomeni sulla Sicilia e sulla Calabria con neve in Appennino a quote di media montagna; nessuna variazione altrove. Migliora in serata con cieli per lo più sereni; nuvolosità irregolare sulla Sardegna.

Temperature

Minime in generale diminuzione; massime in lieve aumento, eccetto una lieve flessione sulle regioni di Nord Est.

Tendenza Immacolata 8 dicembre