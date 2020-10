Domani ancora un giorno di sole, poi torna l’autunno (Video)

Meteo4you è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull’Italia, località per località, grazie alle previsioni offerte dal clicca qui. è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull’Italia, località per località, grazie alle previsioni offerte dal Centro Meteo Italiano. Per consultare gli articoli precedenti,

AL NORD

Tempo stabile con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi al nord ad eccezione di locali piovaschi sulla Liguria di Levante. Precipitazioni in graduale aumento sull’arco Alpino e in estensione a tutti i settori nella notte.

AL CENTRO

Ampi spazi di sereno sulle regioni centrali, salvo locali pioviggini sul nord della Toscana. Al pomeriggio nuvolosità in generale aumento. In serata ed in nottata attese precipitazioni a partire dalle regioni Tirreniche.

AL SUD E SULLE ISOLE

Cieli sereni quasi ovunque e nubi più compatte sulla Sardegna occidentale al mattino. Nel pomeriggio tempo stabile su tutte le regioni meridionali. In serata ed in nottata non sono previste variazioni.

Temperature stazionarie o in lieve aumento sia nei valori minimi che massimi.