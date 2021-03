Domani ancora sole sull’Italia, ma il tempo cambia (Video)

Meteo4you è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull’Italia, località per località, grazie alle previsioni offerte dal clicca qui. è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull’Italia, località per località, grazie alle previsioni offerte dal Centro Meteo Italiano. Per consultare gli articoli precedenti,

Previsioni del tempo per giovedì 4 marzo

Al Nord

Bel tempo al nord nel corso delle ore diurne con in prevalenza di cieli poco o irregolarmente nuvolosi e locali spazi di sereno. Peggiora il tempo in serata con un incremento della nuvolosità e locali precipitazioni tra Friuli e Liguria; possibili nevicate sulle Alpi di confine nella notte oltre i 1000-1300 metri.

Al Centro

Tempo in prevalenza stabile sulle regioni centrali: sereno o poco nuvoloso nel corso delle ore diurne e tempo asciutto. In serata non sono previste variazioni di rilievo; peggiora nella notte con locali piogge tra Lazio e Toscana.

Al Sud e sulle Isole

Giornata pienamente stabile al meridione con tanto sole al mattino sui settori peninsulari e sulla Sicilia, con locali pioviggini sulla Sardegna meridionale. Non si prevedono variazioni al pomeriggio con nuvolosità in aumento sulle Isole Maggiori. In serata ancora sereno sulla Puglia e sul Molise, nuvoloso altrove con piogge sui medesimi settori.

Temperature

In lieve aumento nei valori minimi; massime in generale diminuzione, fatta eccezione per i settori Adriatici dove saranno in aumento.