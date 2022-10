Nel semestre di presidenza di Autostrade per l’Italia, il Consorzio Elis lancia il progetto ‘Distretto Italia’ per insegnare ai giovani studenti, a chi non studia né lavora né cerca occupazione i mestieri tecno-manuali realmente necessari all’Italia per vincere le sfide del futuro. Ascolta le storie di Susanna e Patrizio (stanno frequentando il corso di macchinista ferroviario) e Luciano e Isacco (stanno seguendo il corso di giuntista di fibra ottica).

Con le Scuole superiori, ITS e centri di formazione sviluppare percorsi di formazione certificati e programmi mirati per insegnare ai giovani studenti, a chi non studia né lavora né cerca occupazione i mestieri tecno-manuali realmente necessari all’Italia per vincere le sfide del futuro. È questo l’obiettivo di ‘Distretto Italia’, il progetto lanciato dal Consorzio di aziende e università ELIS, in occasione del CEO Meeting del 13 ottobre 2022.

Il nuovo progetto del Consorzio Elis: ‘Distretto Italia’

Il nuovo progetto di semestre Distretto Italia, sotto la presidenza di turno di Autostrade per l’Italia, ha l’obiettivo di orientare, formare e avviare al lavoro ragazze e ragazzi in età scolare e giovani adulti, con particolare attenzione ai giovani che non studiano, non lavorano e non cercano un’occupazione (neet). Servirà anche a creare quelle figure professionali tecnico-specialistiche che mancano oggi alle imprese per realizzare i grandi progetti di sviluppo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Distretto Italia coinvolgerà scuole, università e aziende su tutto il territorio nazionale ed offriranno agli studenti e giovani partecipanti la possibilità di accedere all’apprendistato, a borse di studio e tirocini. Tutte occasioni importanti per far capire loro come diventare i lavoratori protagonisti dell’Italia del domani.

