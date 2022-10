La videointervista a Roberto Tomasi, AD Autostrade per l’Italia, a margine dell’evento all’università ‘Luiss’ di Roma, in cui il Consorzio Elis, presieduto in questo semestre proprio da Tomasi, ha lanciato il progetto ‘Distretto Italia’.

La videointervista a Roberto Tomasi, AD Autostrade per l’Italia, a margine dell’evento all’università ‘Luiss’ di Roma, in cui il Consorzio Elis, presieduto in questo semestre proprio da Tomasi, ha lanciato il progetto ‘Distretto Italia’, che unisce aziende, atenei e scuole per insegnare ai giovani i mestieri tecno-manuali e creare occupazione in Italia.

Guarda la videointervista