DisplayER, nuovo strumento per gli enti soci di Lepida

DisplayER recupera e restituisce i dati relativi all’Ente di interesse, profilato tramite il proprio codice Istat, utilizzando l’indirizzo IP come riferimento. Per attivarlo è sufficiente disporre di una presa di corrente e del servizio EmiliaRomagnaWiFi (nativamente originario da Rete Lepida).

Da un’idea nata per il premio Agenda Digitale 2023 Emilia-Romagna, Lepida ha sviluppato DisplayER: uno strumento in grado di mostrare in tempo reale i dati territoriali di reti e servizi riferiti ai singoli Enti Soci.

Il dispositivo, già in uso da 15 Soci, è dotato di un pannello LED RGB 64×64 e di una scheda Arduino, che si collega automaticamente alla rete EmiliaRomagnaWiFi.

DisplayER si collega automaticamente a EmiliaRomagnaWiFi e mostra dati relativi alle reti – come ad esempio numero di scuole connesse in Banda Ultra Larga, Aree Industriali abilitate, utenti WiFi – e ai servizi – come ad esempio il numero di accessi al Fascicolo Sanitario Elettronico e il numero di accessi ai servizi con SPID LepidaID.

Uno strumento pensato per condividere, monitorare e valorizzare i risultati digitali dei singoli territori. La versatilità di DisplayER consente, agli Enti che ne fanno richiesta, di integrare anche dati specifici messi a disposizione dagli Enti stessi.

Per informazioni sui costi e ulteriori dettagli, è possibile scrivere all’indirizzo email accounting@lepida.it.