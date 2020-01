Il lancio era previsto per il 31 marzo, ma la multinazionale californiana ha anticipato di una settimana il lancio in molti Paesi europei, incluso il nostro.

Il 24 marzo 2020 arriverà in Italia Disney Plus, il nuovo servizio streaming della media company più famosa al mondo.

Il servizio, che costerà 6,99 € al mese o 69,00 € l’anno, avrà in catalogo tutti i film della Walt Disney, inclusi tutti i titoli Marvel, Pixar, la saga di Star Wars e i documentari del National Geographic.

Negli Usa Disney+ ha debuttato il 12 novembre scorso, e, a parte qualche problema tecnico iniziale, si è rivelato subito un grande successo nel Paese tanto che, alla fine di novembre, erano già 24 milioni gli abbonati.

Disney+ l’anti Netflix

Disney + è la grande scommessa della Walt Disney Company per ribaltare il predominio di Netflix nel settore dello streaming on demand.

I film di prima visione prodotti dalla media company e dalle sue filiali non finiranno sui canali TV di proprietà Disney come ABC, Disney Channel e Freeform, ma saranno tutti trasmessi in streaming su Disney +, a meno che non siano classificati come vietati ai minori.

Il servizio Disney + non è l’unico previsto quest’anno. In arrivo nel 2020 anche HBO Max di Warner Media e Peacock di NBC / Universal.

Disney Plus: accordo con Sky?

Secondo quanto riportato dal The Telegraph, Sky presto firmerà un accordo con Disney+, in modo da includere alcuni tra i suoi contenuti sulla propria piattaforma. Uno scenario simile a quello visto, di recente, prima con Netflix e poi con DAZN.

Per ora però, per il quotidiano inglese, l’accordo sembra limitato al solo Regno Unito.