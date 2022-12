Grazie ai servizi di Disaster recovery e Business continuity le aziende possono mettere al sicuro i propri dati e il proprio business, attivando il servizio di ripristino in caso di eventi disastrosi e di garanzia della continuità operative in caso di anomalie dei sistemi IT. L’offerta Aruba Enterprise.

Mettere al sicuro i dati e il business delle aziende, le soluzioni DR e BC

Negli ultimi anni le minacce informatiche per le aziende italiane sono aumentate drasticamente. Ransomware, malware, furto di credenziali, spyware, phishing, violazione e sottrazione dei dati sensibili, condivisione impropria di file, spam malevolo e i classici sistemi DDoS, sono tra i cyber attacchi più diffusi.

Meccanismi sofisticati in grado di mettere seriamente a repentaglio il business, i dati e la reputation di un’impresa.

Un ulteriore “strato di protezione” contro questi cyber attacchi, estremamente dannosi per le organizzazioni che ne sono vittima, può arrivare dalle più innovative soluzioni di disaster recovery (DR) e business continuity (BC).

Grazie alle tecnologie più recenti, oggi, le aziende possono tranquillamente mettere al sicuro i propri dati e il proprio business attivando il servizio di ripristino in caso di eventi disastrosi e di garanzia della continuità operative in caso di anomalie dei sistemi IT.

La replica dei dati, inoltre, non si limita ad assicurare la continuità operativa in caso di calamità naturali di ampia portata, ma anche casistiche magari più frequenti e con impatto limitato (es. black out, fault hardware, problemi di connettività…), offrendo garanzie certe in merito alla location geografica dei dati.

Oggi più che mai gli attacchi malware possono minacciare di compromettere le capacità operative di un’azienda. Disporre di un piano di DR consente quindi di attivare una soluzione rapida a protezione del business, dei dati e dell’immagine aziendale.

Bisogna però affidarsi ad un partner sicuro, in grado di offrire soluzioni tecnologiche avanzate in quest’ambito, tramite piattaforme di Disaster Recovery as a Service (DRaaS). Implementare un piano di questo tipo permette anche di certificare i processi e rispettare le regolamentazioni.

In caso di evento disastroso o di attacco con ransomware, un provider DRaaS deve essere in grado di spostare l’elaborazione informatica di un’organizzazione sulla propria infrastruttura cloud, permettendo all’azienda di continuare a lavorare dalla sede del vendor, anche se i suoi server non sono funzionanti.

Le soluzioni Aruba Enterprise

Aruba Enterprise offre servizi di disaster recovery e business continuity su misura per le imprese, personalizzando ogni esigenza di Recovery point objective (Rpo) e di Recovery time objective (Rto).

Si tratta di due concetti molto importanti nello sviluppo di soluzioni di DR e BC per implementare difese informatiche proattive ed efficaci:

il Recovery point objective è il disallineamento massimo che si è disposti a tollerare tra l’ambiente di produzione e l’ambiente replicato;

il Recovery time objective è il tempo necessario al ripristino operativo dei servizi sul sito secondario, a seguito di disastro.

Quando si vuole valutare il grado di solidità di un’organizzazione si può lanciare un test DR e misurare i livelli di efficacia delle soluzioni DR e BC adottati.

Servizi di Disaster recovery

Aruba Enterprise offre alle imprese la soluzione DraaS, o Disaster Recovery as a Service, che crea repliche consistenti tra siti remoti permettendo l’adozione di processi enterprise grade, solidi e documentati, per la riattivazione dei sistemi.

Tale servizio include la possibilità di replicare infrastrutture virtuali basate su VMware in modo semplice e immediato, ma anche sfruttare un pannello web self-service per accrescere l’autonomia aziendale nella creazione di direttive e politiche di DR, selezionando sorgente e destinazione.

A ciò si aggiunge la possibilità di scegliere tra due software di backup e replica, un modello di progettazione su misura, il supporto costante, sia per la fase di configurazione iniziale che di gestione post delivery.

Il servizio DRaaS può essere abbinato a varie tipologie di infrastrutture tecnologiche:

Dedicated cloud – infrastruttura cloud esclusiva e fisicamente isolata, ospitata nei Data Center Aruba;

– infrastruttura cloud esclusiva e fisicamente isolata, ospitata nei Data Center Aruba; Private cloud – infrastruttura cloud con risorse dedicate e garantite all’interno dei Data Center Aruba;

– infrastruttura cloud con risorse dedicate e garantite all’interno dei Data Center Aruba; ON Premise – infrastruttura virtualizzata on-premise con tecnologia VMware.

Tra i servizi accessori troviamo il Managed recovery target site, che permette di delegare ad Aruba

implementazione, manutenzione ed ottimizzazione del sito secondario di replica per infrastrutture virtuali; e il Managed replica job, servizio di gestione di un sistema di replica di VM realizzato con risorse dedicate al cliente su tecnologia Zerto e Veeam, oppure con i servizi del Cloud Aruba Enterprise, in modo da delegare al fornitore le incombenze di governo delle repliche e l’operatività effettiva del DR.

Servizi di Business continuity

Il termine Business continuity indica invece la capacità di mantenere operative attività di business a seguito di eventi che ne compromettono il funzionamento, finanche l’erogazione del servizio.

Grazie al Data Center Campus di Bergamo, ai data center di Arezzo e prossimamente al Data Center Campus di Roma, Aruba Enterprise mette a disposizione soluzioni di Business Continuity as a Service (BCaaS), progettate con RPO pari a zero e RTO prossimo allo zero, gestite e manutenute in tutte le loro fasi.

I servizi BCaaS sono indicati per garantire la continuità operativa di business e applicazioni (che non possono subire interruzioni, o solo per pochi minuti), per la compliance, per l’individuazione della location geografica dove i dati sono immagazzinati e per assicurare la continuità operativa in casistiche più frequenti e con impatto limitato (es. anomalie applicative, fault hardware, etc).

La BCaaS funziona attraverso un’Infrastruttura Dedicated Cloud, caratterizzata da design intra-campus, da iperconvergenza e da storage a replica sincrona, a cui si aggiunge un’Infrastruttura Virtual Private Cloud, che offre virtual data center isolati e managed service, e tecnologia integrata con soluzioni virtual private cloud.