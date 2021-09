Diritto&Digitale. Nuovo libro di Emilio Tosi su riservatezza, contratti, responsabilità tra persona e mercato

Il nuovo libro di Emilio Tosi con al centro il Codice Civile, il CAD, la normativa settoriale italiana ed europea, senza trascurare le recenti epocali proposte di riforma della Commissione UE come il Digital Services Act (DSA) and Digital Markets Act (DMA).

Nuova uscita editoriale di Emilio Tosi, con il volume “Diritto Privato delle Nuove Tecnologie Digitali – Riservatezza, contratti, responsabilità tra persona e mercato”, pubblicato per la Giuffrè Lefebvre. Si tratta del ventitreesimo volume della Collana Diritto delle Nuove Tecnologie, sempre curata dalla medesima casa editrice Giuffrè Lefebvre.

Il libro costituisce un fondamentale contributo allo studio dei profili civilistici delle nuove tecnologie articolato in quattordici capitoli distribuiti cinque parti:

Mercati Digitali: piattaforme, algoritmi e regole; Persona: riservatezza, dati personali e identità digitale; Contratti: innovazione, asimmetrie e rimedi; Forme elettroniche; Responsabilità civili: rischio tecnologico e governo dell’innovazione.

Al centro dell’indagine di Emilio Tosi, che oltre ad essere Direttore esecutivo di Diritto Nuove Tecnologie – Centro Studi per l’Innovazione è anche Professore Associato Abilitato di Diritto Privato presso l’Università di Milano Bicocca, troviamo il Codice Civile, il CAD, la normativa settoriale italiana ed europea, senza trascurare le recenti epocali proposte di riforma della Commissione UE come il Digital Services Act (DSA) and Digital Markets Act (DMA).

Particolare attenzione l’Autore riserva allo studio dei mercati digitali e dei nuovi beni immateriali, della tutela della persona, dei contratti delle nuove tecnologie – soffermandosi sui contratti ad oggetto e servizi digitali – delle regole contrattuali e delle forme elettroniche (debole, avanzata, quali cata e digitale).

L’indagine prosegue con lo studio e la ricostruzione delle regole differenziate della contrattazione con particolare attenzione alla protezione dei consumatori, dell’ipertrofia informativa e dell’analisi dei rimedi.

Completa lo studio una disamina critica del quadro applicabile alla protezione dei diritti fondamentali della persona, alla riservatezza digitale, alla protezione dei dati personali e all’identità digitale nella società del capitalismo della sorveglianza.

L’Autore ricostruisce, inoltre, l’attuale e controverso tema della patrimonializzazione dei dati personali oltre che dell’ammissibilità e limiti della cessione dei diritti di sfruttamento economico dei propri dati personali.

Si offre inoltre un’accurata analisi dei lineamenti essenziali della responsabilità civile dei motori di ricerca, social network e aggregatori di contenuti alla luce della recente emersione giurisprudenziale della gura degli ISP attivi.

Si affronta infine anche il tema complesso della responsabilità delle piattaforme digitali della società dell’informazione in relazione alla protezione dei contenuti digitali per violazione dei diritti di proprietà intellettuale e industriale.

Last, but not least, lo studio si chiude con la ricostruzione dello speciale regime della responsabilità oggettiva per trattamento illecito dei dati personali delineato dal GDPR UE segnalando l’emersione di evidenti funzioni di deterrenza e sanzionatorie ultra-compensative a protezione della persona, interessato dal trattamento – consumatore, soggetto debole del rapporto asimmetrico di trattamento dei dati personali e in ultima istanza della trasparenza e correttezza del mercato della sorveglianza digitale, rectius di governo dell’innovazione.

Il volume di Emilio Tosi sarà presentato in occasione del X Convegno del Centro Studi DNT che si terrà a Firenze il prossimo 4 ottobre, alle ore 14,30 presso la Fondazione Cesifin.