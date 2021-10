Emilio Tosi

Professore Associato abilitato Diritto Privato e Diritto delle Nuove Tecnologie

Università degli Studi di Milano Bicocca

Direttore Diritto Nuove Tecnologie DNT® – Centro Studi per l’innovazione®

Managing Partner

Tosi & Partners High Tech Legal®

E’ inoltre Avvocato Managing Partner TOSI & PARTNERS HIGH TECH LEGAL in Milano e Roma.

Esperto giuridico del Comitato Scientifico della Polizia Postale e delle Comunicazioni, istituito presso il Ministero dell’Interno, Roma, è socio fondatore dell’Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica (CLUSIT) e socio onorario dell’Associazione Nazionale Video Audio Informazione (ANFOV). E’, inoltre, componente del Comitato Direttivo dell’Accademia Italiana del Codice di Internet (IAIC) e dello Steering Committee di MediaLaws – Law and Policy of the Media in Comparative Perspective.

Già componente esperto giuridico del Comitato Nazionale Biosicurezza Biotecnologie e Scienze della Vita istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (2007-2011) e Arbitro della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano e membro del Panel di Esperti del predetto Ente per la risoluzione delle controversie in materia di rassegnazione di nomi a dominio “.it“.

Giurista e consulente legale in materia di tutela della riservatezza e sicurezza dei dati personali, GDPR, privacy digitale, diritto privato delle nuove tecnologie, contratti high tech, proprietà intellettuale e industriale, OdV231 e corporate compliance.

E’ autore di numerosi studi e pubblicazioni in materia di diritto delle nuove tecnologie fra cui si segnalano: I contratti di informatica. Tipi, formazione, responsabilità, Milano, 1993; Il contratto virtuale. Procedimenti formativi e forme negoziali tra tipicità e atipicità, Collana di studi di Diritto dell’economia dell’Istituto di Diritto Privato dell’Economia dell’Università degli Studi di Milano Bicocca, Milano, 2005; Diritto Privato dell’informatica e di Internet, I beni – I contratti – Le Responsabilità, Collana “Diritto delle Nuove Tecnologie“, Milano, 2006; Contratti informatici, telematici e virtuali, Collana “Diritto delle Nuove Tecnologie“, Milano, 2010; ; High Tech Law. The Digital Legal Frame in Italy, Milano, 2015; Forma informativa nei contratti asimmetrici, Milano, 2018; Responsabilità civile per illecito trattamento dei dati personali e danno non patrimoniale, Milano, 2019; Diritto Privato delle Nuove Tecnologie Digitali, Milano, 2019.

Ha inoltre curato le seguenti raccolte di studi pubblicate nella Collana “Diritto delle Nuove Tecnologie“: La tutela dei consumatori in Internet e nel commercio elettronico, Milano, 2012; Privacy Digitale, Milano, 2019.

Curatore, infine, di apprezzata opera di raccolta sistematica della normativa in materia di privacy e data protection Il Codice della tutela dei dati personali, Piacenza, 2018, giunto all’undicesima edizione: ormai un classico per gli studiosi e operatori del settore.

Da oltre un ventennio è attivo nella promozione della cultura giuridica high tech oltre che dedito allo studio sistematico delle interferenze strategiche tra diritto privato, riservatezza informatica, data protection, mercati digitali e nuove tecnologie. Particolare attenzione è, inoltre, riservata alla governance e policy dell’innovazione digitale e della privacy anche in relazione alle complesse dinamiche regolatorie comparate degli ordinamenti dell’Unione Europea e degli Stati Uniti nella prospettiva di dialogo transatlantico e armonizzazione regolatoria globale in relazione ai temi predetti.

Direttore Esecutivo CENTRO STUDI DIRITTO NUOVE TECNOLOGIE DNT ® rinomato centro studi internazionale apprezzato per le importanti iniziative scientifiche, editoriali e la promozione di Convegni tematici annuali finalizzati a sviluppare il dibattito pubblico e scientifico sui principali temi dell’innovazione digitale e della privacy.

Il Centro Studi DNT® promuove, inoltre, la pubblicazione dell’omonima Collana internazionale di Studi giuridici “Diritto delle Nuove Tecnologie” – fondata e diretta dal Prof. Avv. Emilio Tosi nel 2003, attualmente edita da Giuffrè Lefebvre – prima, nel panorama scientifico italiano, interamente dedicata all’analisi sistematica dei complessi e fondamentali rapporti intercorrenti tra diritto privato e innovazione tecnologica in tutte le sue declinazioni ed evoluzioni.