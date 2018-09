DigithON2018. Snowit è la startup vincitrice del Premio Italo

In questo speciale vi proponiamo le schede delle startup premiate al DigithON 2018 , la maratona delle idee digitali che si è svolta in Puglia, a Bisceglie, dal 6 al 9 settembre. Per consultare tutte le schede delle startup premiate, clicca qui .

Snowit è la innovativa smart digital travel platform dedicata al mondo degli sport invernali: skipass, noleggio attrezzatura, maestri di sci, heliski e tante altre esperienze, tutto acquistabile online. Nata da due anni ha già costruito una community di 350.000 utenti e oltre 100 partner che offrono i loro servizi sulla piattaforma.

Snowit è la rivoluzione digitale del turismo di montagna. Snowit è una smart digital travel agency che integra in un unico marketplace esperienziale un’offerta completa di servizi e dà la possibilità all’utente di costruire il suo pacchetto viaggio su misura (Dynamic Packaging). Snowit si posiziona come il servizio più innovativo in un mercato che in Europa vale più di 70 B€, che è estremamente frammentato e che ad oggi si articola per la maggior parte offline, con un’offerta digitale decisamente al di sotto rispetto allo standard di altri settori del turismo.

Snowit si articola quindi attraverso tre elementi:

Marketplace: singolo entry point che consente all’utente di acquistare tutti i servizi di cui ha bisogno in montagna tra cui lo skipass online in modalità “salta coda”, la prenotazione del noleggio dell’attrezzatura da sci e snowboard e la vendita online di pacchetti esperienza o di lezioni di sci

App: strumento gratuito di engagement online, che ha l’obiettivo di creare una community di appassionati e che consiste in un’applicazione GPS basata su un sistema di gamification e di reward in grado di tracciare le performance sulle piste da sci;

Data Platform: il cuore dell’architetture di Snowit che è in grado di raccogliere numerosi dati sugli utenti e di convertirli in insight per partner e sponsors.

L’insieme di questi elementi rende Snowit una soluzione rivoluzionaria non solo per l’utente finale ma anche per tutti gli operatori e brand di settore, che possono utilizzare le caratteristiche uniche della piattaforma per promuovere i propri servizi e brand tramite campagne dedicate. Oggi oltre 15 brand internazionali fra cui Pirelli, Tecnica Group, Samsung, Armani e Burton investono in comunicazione su Snowit.