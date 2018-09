DigithON2018. Premio Evolvere a HiveGuard

In questo speciale vi proponiamo le schede delle startup premiate al DigithON 2018 , la maratona delle idee digitali che si è svolta in Puglia, a Bisceglie, dal 6 al 9 settembre. Per consultare tutte le schede delle startup premiate, clicca qui .

HiveGuard la startup che si occupa di strumenti e tecnologie altamente innovativi a sostegno degli apicoltori nelle attività quotidiane legate alla cura delle api, al monitoraggio e alla manutenzione degli alveari.

Si avvale di una tecnologia completamente green, che utilizza energia elettrica pulita sfruttando la naturale energia del sole. Tramite una tecnica di monitoraggio che si integra perfettamente con l’apicoltura tradizionale affianca gli apicoltori nel monitoraggio delle arnie al fine di ridurre drasticamente gli effetti negativi causati dalle attuali pratiche apistiche. In particolare HiveGuard aiuterà gli apicoltori a prevenire la sciamatura e individuare alcune tra le più pericolose patologie che affliggono le api come la peste.

La startup ha ideato un sensore per il monitoraggio automatizzato delle arnie, dotato di una telecamera con visione notturna e di un algoritmo di riconoscimento basato sulla elaborazione di immagini. Il dispositivo consente di individuare in modo mirato le celle reali e quelle infette e di notificarne la presenza, in modo mirato, agli apicoltori, mediante un’applicazione dedicata.

HiveGuard apporta benefici diretti per gli apicoltori in quanto riesce a ottimizzare le risorse dell’azienda apistica; e per le api in quanto riduce drasticamente lo stress dovuto alla continua apertura delle arnie.