DigithON2018. EABlock la startup vincitrice di questa edizione

EABlock è la startup che protegge i dati delle aziende: sviluppa applicazioni blindate che prevengono e riducono al minimo le probabilità di subire attacchi informatici, utilizzando la crittografia e la tecnologia Blockchain.

Il team di EABlock si è formato a dicembre 2017 all’interno della #05Edizione del Contamination Lab UniCa conquistando la finale e il secondo premio in palio.

Gli obiettivi

Il team sviluppa un software gestionale sicuro, facile e intuitivo, oltre che personalizzabile, per la gestione dei dati delle aziende e dei loro processi, erogato in modalità SAAS. Il focus del progetto è sulla sicurezza informatica perché l’obiettivo è quello di costruire un’applicazione gestionale che nasca sicura by design, progettata in un modo completamente innovativo, attraverso l’unione della tecnologia crittografica e della blockchain, in modo da ridurre al minimo la possibilità di subire attacchi informatici.

La Mission

La mission di EABlock è la produzione di soluzioni affidabili incentrate sulla sicurezza informatica per le imprese, ponendo l’attenzione sullo sviluppo di applicazioni che riducano al minimo la probabilità di subire attacchi hacker, grazie all’uso della crittografia e della tecnologia Blockchain.

Nel breve periodo sviluppiamo un Customer Relationship Management (CRM) sicuro per la gestione dei dati dei clienti e che sia personalizzabile per la gestione sicura dei processi aziendali ad alto valore tecnologico.

Nel medio periodo, una soluzione Master Data Management (MDM) che integra le funzionalità di un CRM alla gestione dei processi e le risorse aziendali (ERP) e l’automazione industriale.

A lungo termine EABlock punta ad essere presente in ogni aspetto delle attività aziendali.

L’obiettivo di proteggere le aziende nasce dall’esperienza del CEO, informatico da sempre interessato alla sicurezza e con più di due anni di esperienza alle spalle, che si è formato come hacker etico. Dai suoi studi e dalla sua esperienza sul campo si è accorto che per sviluppare applicazioni sicure è necessario cambiare l’approccio con cui le stesse vengono poste in essere.

La tecnologia EABlock, in virtù della sua architettura costituita da componenti riusabili, è applicabile a diversi ambiti operativi che vanno dalle relazioni con i clienti all’OT all’assets management. È infatti attualmente in test all’interno di un’importante azienda locale per la gestione di processi industriali altamente tecnologici.

Oltre a risolvere il problema dell’esposizione al rischio di danni informatici delle imprese grazie alla creazione di applicazioni inespugnabili e adatte ad ogni esigenza di gestione e protezione dei dati, la soluzione si pone perfettamente in linea con la nuova normativa GDPR in materia di privacy.

Come funziona la tecnologia

L’approccio innovativo apportato da EABlock consiste principalmente nella creazione di una nuova infrastruttura tecnologica che si basa sulla fusione di due tecnologie che unite insieme rappresentano l’evoluzione della sicurezza: la crittografia e la Blockchain.

In particolare, una volta inseriti in modo semplice dall’utente, i dati inseriti nell’applicazione saranno immediatamente criptati, resi in questo modo inintellegibili agli hackers in caso di attacco. I dati criptati saranno poi successivamente caricati nei nodi della Blockchain, che essendo basata sul consenso consentirà, attraverso gli smart contract, solo quelle operazioni sui dati che sono considerate sicure andando quindi a limitare le azioni rischiose e inserendo dei parametri che consentono di prevenire le brecce sui dati.

Ogni eventuale attacco a uno o più nodi Blockchain non comprometterà la piena operatività del servizio e la sicurezza, perché prontamente eliminato in modo automatico. Inoltre, tale tecnologia, consentirà la comunicazione tra il software CRM e le altre piattaforme.

L’applicazione offre poi una soluzione per gestire in modo sicuro la chiave crittografica anche in caso di password dimenticata e un plugin per consentire una facile migrazione dal vecchio CRM al nuovo.

La strategia e i partners

Il prodotto verrà distribuito in modalità Software As A Service per raggiungere il maggior numero di clienti possibile, attraverso dei pacchetti di soluzioni per piccole e medie imprese, e di soluzioni personalizzate per le grandi imprese.

Da un punto di vista tecnico stiamo utilizzando la tecnologia hyperledger che è supportata dalle più grandi multinazionali dell‘IT.

Per acquisire i clienti stiamo costruendo una forte reputation in materia di sicurezza facendo content marketing sui nostri canali e sul nostro blog.

Per la commercializzazione della nostra soluzione, oltre alla costruzione di proof of concept, useremo le seguenti strategie:

Chiamate dirette

Fornitura in Whitelabel

Content Marketing tramite il nostro sito/blog e tramite newsletters

SEO e SEM

Pubblicità nei social come Facebook e Linkedin e in magazine online dedicati alle imprese, ai CRM, ai manager e alla cyber security

Offline events (fiere, convegni e altro)

Grazie all’architettura formata da componenti riusabili, le opportunità di market si sostanziano oltre che nella fornitura del nostro CRM, ma anche nella creazione di framework che si integrino a soluzioni già esistenti o forniture in white label.

EABlock sta stringendo partnerships con grandi aziende per catturare l’attenzione delle compagnie che rientrano nel target di riferimento, fornendo loro un Proof of Concept. Recentemente la startup ha stretto un accordo con Sartec, impresa specializzata nel miglioramento innovativo e tecnologico delle performance industriali e ambientali, e con altre aziende.

Il mercato di riferimento è quello della sicurezza informatica che vale 120 Miliardi a livello globale e secondo le stime di Gartner varrà 202 Miliardi di Dollari nel 2021.

EABlock si inserisce anche nel mercato dei CRM che vale nel mondo 36 Miliardi di dollari e nello scorso anno è cresciuto del 16%. Secondo Gartner nel 2019 a causa degli adeguamenti normativi diventerà il principale settore informatico per fatturato.