La piattaforma che rende più efficace la gestione dei processi aziendali

I servizi fiduciari sono un abilitatore chiave del processo di digitalizzazione e automazione aziendale, per operare in scenari sempre più virtualizzati, garantendo elevati livelli di sicurezza e la compliance alle normative, l’integrità del dato o del documento, la necessità di riconoscere l’identità delle persone, e in generale assicurare il valore legale di un documento.

Automatizzare a centralizzare i processi per garantire la business continuity è un must per le organizzazioni. Per fare ciò si ha bisogno di sicurezza, validità legale dei documenti e certezza dell’identità degli attori del processo. La piattaforma di Aruba Enterprise per l’interoperabilità dei servizi trust soddisfa tutte queste esigenze.

È la Certified Platform, soluzione unica, personalizzata e sicura, che integra tutti i servizi fiduciari, dalla Firma digitale alla Marca temporale, dalla Posta elettronica certificata alla Conservazione digitale a norma, in un unico ambiente cloud.

Che cos’è la Certified Platform

Una soluzione per la digitalizzazione dei processi aziendali attraverso flussi automatizzati nel rispetto totale delle normative europee, mantenendo la continuità del business in ogni momento e da qualsiasi device.

Grazie a questo approccio integrato ed automatizzato ai servizi fiduciari, si rivoluziona l’efficacia dei processi interni delle organizzazioni, coinvolgendo le diverse funzioni aziendali, come la direzione, l’amministrazione, le vendite, l’ufficio tecnico, gli acquisti, il controllo qualità e le risorse umane.

Con Certified Platform la digitalizzazione di un processo esistente prevede una fase di accurata analisi dell’AS-IS, con l’obiettivo di riprogettare un processo TO-BE più efficiente e volto ad innovare la gestione tradizionale.

Le caratteristiche della Certified Platform di Aruba Enterprise

L’interfaccia web della piattaforma Certified Platform è classificata responsive e risulta facilmente accessibile, sia dai comuni browser desktop, sia da dispositivi mobile con sistema operativo iOS e Android.

Diverse le caratteristiche che contraddistinguono la soluzione sviluppata da Aruba Enterprise:

Scalabilità. La piattaforma può gestire flussi di diversa natura, impiegando i servizi trust nelle modalità consuete e all’interno di processi più complessi. Flessibilità. Certified Platform nel definire i processi si adatta alle esigenze di qualsiasi azienda e in qualsiasi segmento di mercato. Controllo e sicurezza. Lo sviluppo e il controllo esclusivo di tutte le componenti di Certified Platform è di Aruba.

I vantaggi della piattaforma

La necessità di rendere più efficiente la gestione integrata dei servizi Trust rende perfetta la soluzione ideata da Aruba per aziende e organizzazioni operanti nei settori più disparati, quali Bancario e assicurativo, Energia e utilities, Ordini professionali, Produzione e manifattura, Pubblica Amministrazione, Retail, Sanitario e farmaceutico, Service provider, Telecomunicazioni e media, Trasporti e logistica.

Diversi anche i vantaggi insiti nell’adozione della piattaforma:

digitalizzazione e autenticità : la piattaforma si presta allo sviluppo di processi certificati grazie all’impego dei servizi trust che assicurano la valenza probatoria dei contratti sottoscritti, mentre la digitalizzazione garantisce l’accessibilità immediata ai documenti firmati, inviati e archiviati;

: la piattaforma si presta allo sviluppo di processi certificati grazie all’impego dei servizi trust che assicurano la valenza probatoria dei contratti sottoscritti, mentre la digitalizzazione garantisce l’accessibilità immediata ai documenti firmati, inviati e archiviati; continuità del business e sicurezza : interfaccia adattiva, flussi dinamici e repository cloud online permettono di gestire documenti e processi in modo sicuro e continuativo, ovunque e da qualsiasi device;

: interfaccia adattiva, flussi dinamici e repository cloud online permettono di gestire documenti e processi in modo sicuro e continuativo, ovunque e da qualsiasi device; profittabilità ed efficienza: il risparmio di tempo, spazio e denaro è assicurato dalla combinazione di trust service, cloud e flussi personalizzati che permettono rapidità nella gestione remota delle attività.

La Soluzione Certified Platform è stata sviluppata seguendo i requisiti degli standard: ISO 9001 (Qualità dell’organizzazione), ISO 27001 (Sicurezza delle informazioni), ISO 27017-27018 (Controlli di sicurezza sul cloud e Gestione dei dati personali sul cloud) e ISO 27035 (Gestione di eventi e incidenti di sicurezza), ISO 22301 (Business continuity management system), ISO 20000-1 (Gestione del servizio di information technology).

Per ulteriori dettagli: https://enterprise.aruba.it/prodotti-e-servizi/certified-platform.aspx