Secondo il report annuale “Digital Trend 2023” presentato da We Are Social, in collaborazione con Meltwater, emerge che ben l’87% della popolazione in Italia è sui social. In media, in un mese un italiano accede a sei differenti piattaforme. La maggioranza degli utenti si connette per intrattenimento (46%); trovare ispirazione sulle cose da fare (30%) o sui prodotti da acquistare (22%). E quando si tratta di cercare informazioni sui brand d’interesse, per il 59% delle persone i social network rappresentano il canale preferenziale.

Passaparola

Il passaparola, si fa oggi molto più amplificato grazie ai social network, rafforzato anche dall’avvento dell’influencer marketing. La curiosità degli utenti al giorno d’oggi, è catturata da ciò che fanno gli influencer, più o meno famosi, che di fatto hanno reso il passaparola virtuale.

E a rendere democratico questo trend ci ha pensato PopulaRise, una piattaforma nata dall’idea di Andrea Croce, CEO, che permette ad ogni persona di diventare brand ambassador grazie al proprio profilo, indipendentemente dal numero di follower. Si ottengono così dei crediti che saranno in proporzione alla capacità di coinvolgimento della propria community, composta per lo più da amici e conoscenti, ovvero ingaggiando persone comuni.

Grazie all’ausilio dell’intelligenza artificiale infatti è possibile proporre le azioni solo agli utenti più adatti, la piattaforma è in grado di gestire e indirizzare gli utenti proponendo loro azioni da completare quotidianamente. Confrontando in maniera automatizzata le performance nelle diverse campagne e la tipologia di followers, semplificando così le condivisioni e la ricerca di nuovi talenti.

Il vantaggio di una community fatta da persone comuni

Il successo delle piattaforme basate sugli interessi delle singole persone sta aumentando perché stanno cambiando i comportamenti e i modi con i quali si interagisce con i social. Oggi l’attenzione è verso lo storytelling, e a quello che ha a che fare con l’approccio umano.

Gli utenti seguono una determinata persona popolare sui social network perché si fidano, provando la sensazione di avere a che fare con un amico. PopulaRise ingaggia persone comuni seguite soprattutto dalla propria cerchia di amici e conoscenti, scaricando l’App infatti, l’utente avrà accesso alle campagne, e potrà scegliere quelle alle quali partecipare. Una volta abilitati alla campagna si potranno pubblicare i contenuti attraverso i propri canali social, seguendo le indicazioni che si trovano in ogni scheda della campagna.

Intelligenza artificiale

L’intelligenza artificiale della piattaforma suggerirà le azioni da intraprendere come ad esempio pubblicare una Instagram stories, un reel o un semplice post. Gli utenti della partecipano a sfide per mettere in mostra le proprie doti creative, fornendo così alle aziende clienti solo contenuti di qualità. Grazie alle condivisioni, sarà possibile accumulare crediti che potranno essere convertiti e utilizzati nell’apposita sezione marketplace. Molteplici i buoni sconto e le agevolazioni proposte a disposizione dell’utente.

Molti di loro hanno già potuto aderire alle campagne di UTravel, Giant, Alfasigma, ITSCosmo, FitUp, Gruppo Vegè e tanti altri.