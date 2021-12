L’Europarlamento ha appena votato la bozza del Digital Markets Act, il pacchetto di nuove regole disegnato per contrastare lo strapotere delle grand Big Tech americane che prevede di allargare il suo raggio d’azione anche alle loro attività e al business retail condotto fuori dai confini europei.

Il Digital Markets Act (DMA), introdotto a dicembre dalla vicepresidente della Commissione Ue e commissaria Antitrust Margrethe Vestager, fissa un chiaro set di regole su ciò che le grandi Big Tech americane possono e non possono fare, introducendo sanzioni fino al 10% del fatturato globale per i trasgressori.

La proposta di Vestager riguarda i cosiddetti Gafam: Amazon, Apple, Alphabet (Google) e Meta, ma il Parlamento Europeo vuole ampliare lo spettro ad altri player fra cui ad esempio booking.com, la cinese Alibaba e il retailer online Zalando.

I legislatori della Ue vogliono altresì che le nuove regole valgano anche per i browser della rete. Per gli assistenti virtuali e le Tv connesse, aggiungendo così alla lista di Vestager servizi di intermediazione online, social networks, motori di ricerca, sistemi operativi, servizi di advertising online, cloud computing e servizi di video sharing.

La proposta intende inoltre semplificare il cambio delle impostazioni di default per gli utenti e la migrazione verso servizi e prodotti concorrenti.

“Si lancia un chiaro messaggio che nella nostra democrazia nella Ue non è compito delle Big tech fissare le regole del gioco, ma dei legislatori”, ha detto Vestager in un tweet.

Early Xmas gift 🥳 Today’s @Europarl_EN vote on #DMA means fair and contestable markets are on their way. It sends a clear message that in our 🇪🇺democracy it is not for #BigTech to set the rules of the game, it is for legislators. HUGE congrats @Andreas_Schwab & all of us! pic.twitter.com/PtkMVQz1pg