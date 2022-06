Democrazia Futura. Quindici eroine in cerca d’autore

“Un piccolo capolavoro di passione letteraria per la scrittura e la lettura”. Così Raffaella Inglese, Architetto, responsabile della Biblioteca di Architettura e Ingegneria Civile Giovanni Michelucci dell’Università di Bologna, definisce l’ultima fatica letteraria di Licia Conte Lucia, Lolita e le altre: lettere immaginarie (Roma, Elliot, 2020, 123 p.) nella recensione “Quindici eroine in cerca d’autore” che inaugura le rubriche del sesto fascicolo di Democrazia futura.

______________

Un piccolo capolavoro di Licia Conte, giornalista e autrice radiofonica di origine pugliese, nata a Cerignola, romana di adozione. Davvero intrigante l’idea del volumetto Lucia, Lolita e le altre: lettere immaginarie per i tipi di Elliot[1]. Bella la copertina e bello il titolo: le eroine dei grandi romanzi scrivono alle loro autrici e autori lettere immaginarie. Quasi un’eco delle interviste impossibili che furono episodi memorabili di un’antica stagione del servizio pubblico radiofonico.

Un libro che piacerà particolarmente alle ragazze dell’epoca analogica, quelle ragazze che in gioventù hanno potuto passare molto tempo a leggere i grandi classici. Ma che può incuriosire e interessare le loro figlie e nipoti, che ascoltano audiolibri o leggono cose più brevi su telefoni e tablet, che si muovono in bicicletta e in auto e meno su mezzi pubblici e treni e che, reduci da giornate passate online per gestire famiglia e lavoro e accompagnare figli a innumerevoli attività, la sera guardano serie o film in streaming senza mai posare il telefono.

Raffaella Inglese

Si tratta di un viaggio immaginario “descritto” da quindici protagoniste di romanzi famosi o famosissimi (molte delle quali fotografate nelle trasposizioni cinematografiche – come Piccole donne[2], Lolita[3], Gli Indifferenti[4] e televisive, come I promessi Sposi[5], Cuore[6], I miserabili[7], Amica geniale[8]), che si rivolgono alle autrici e agli autori dei loro caratteri, chiedendo conto delle loro scelte.

Lucia interroga Alessandro Manzoni sul mistero che circonda la propria identità, mentre Mary di Orgoglio e pregiudizio convive da una vita con l’idea di essere «la meno amata delle sorelle Bennet», che intanto lei osserva e racconta[9]; Lenù dell’Amica geniale si chiede chi altri sia capace di inventare una Napoli senza mare; mentre alla maestrina dalla penna rossa di Cuore viene il dubbio: quanto costava a De Amicis darle almeno un nome? E se Amy di Piccole donne rimprovera la Alcott che le ha affibbiato «le peggiori qualità», nessuna serba il rancore di Lolita, che a Nabokov quasi preferisce il proprio aguzzino: «Humbert Humbert mi ha rubato l’infanzia, ma voi avete fatto peggio».

Un libro, scritto con la voglia di condividere la sua grande passione per la scrittura e la lettura, che sarà sicuramente apprezzato da chi ricorda, almeno di profilo, i personaggi femminili dei grandi romanzi che scrivono, per il tramite di Licia Conte, lettere immaginarie piene di ragione e sentimento indirizzate alle loro autrici e autori. Se non conosci il personaggio e il romanzo, in prima lettura magari salti la lettera, ma alla seconda lettura ti incuriosisci e vai a cercare il classico in biblioteca, come la Principessa di Clèves, nella traduzione di una grande donna come Sibilla Aleramo[10].

Per esempio, sono sicura che il libro sarebbe piaciuto tanto a mia madre, maestra per una vita come il personaggio dalla penna rossa di Edmondo De Amicis: lei conosceva davvero queste eroine e le avrebbe poi commentate al telefono o nelle sue letterine a me oppure sui suoi diari.

Il libro sollecita anche la curiosità di andare a rileggere opere lette magari trent’anni fa, perché ti sembra di non avere fatto caso a tante sfumature che Licia Conte evidenzia, o perché col tempo le hai dimenticate. O a rivedere sulle piattaforme l’interpretazione delle protagoniste nei capolavori del cinema e della televisione che ci hanno consegnato Stanley Kubrick e Sue Lyon, Francesco Maselli e Claudia Cardinale, Sandro Bolchi e Paola Pitagora, Luigi Comencini e Giuliana De Sio.

E ti spinge alla lettura di altri classici citati, per esempio La maestrina degli operai[11], la Varetti, sempre di De Amicis, romanzo meno noto di Cuore ma certamente interessante.

Le lettere immaginarie che ho preferito? Lucia dei Promessi Sposi, Cosetta dei Miserabili[12], Amy, una delle Piccole donne[13], anche se, potendo, avrei scelto Jo, Carla degli Indifferenti e Lenù della Ferrante. La prossima volta vi dirò dell’intrigante Principessa di Clèves di Madame de la Fayette[14] e di Isabel del Ritratto di Signora di Henry James[15], che sto leggendo.

Il libro di Licia Conte[16] è davvero da consigliare: interessante e stimolante a cascata, direi, leggero e profondo, divertente e scorrevole: la lettura ideale per far volare via un paio d’ore, come un viaggio no-stop tra Bologna e Roma, in compagnia delle nostre amate eroine…..

