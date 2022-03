Democrazia Futura. La politica del bastone sempre più grosso

Shlomo Sand

Con l’autorizzazione dell’autore e del quotidiano israeliano liberale Haaretz (1), Democrazia futura propone oggi una riflessione di Shlomo Sand, uno fra i massimi storici contemporanei, professore emerito all’università di Tel Aviv. l’autore denuncia “La politica del bastone sempre più grosso” praticata oggi da Putin che fa seguito all’aggressione perpetrata dagli Stati Uniti in Iraq, iscrivendosi nella tradizione della “diplomazia delle cannoniere”, detta anche del “bastone grosso” praticata dal 1901 al 1909 dal Presidente statunitense Theodore Roosevelt.

___________________________

Un giorno Vladimir Putin si svegliò dopo un incubo e gli parve di non essere il presidente della Federazione Russa ma di essere diventato George W. Bush, il presidente degli Stati Uniti. E proprio come Bush temeva che l’Irak, noto per essere proprio al confine con il Texas, disponesse di armi di distruzione di massa che potrebbero essere puntate su Washington e quindi l’ha attaccato con rabbia, così Putin ne ha concluso che l’Ucraina aspirando ad aderire alla NATO intende quindi equipaggiare missili balistici puntati su Mosca.

Il 20 marzo 2003 alcuni paesi della NATO hanno lanciato un’offensiva frontale contro l’Iraq. Baghdad è stata pesantemente bombardata e la maggior parte della città è stata completamente distrutta. Si stima che mezzo milione di iracheni, la maggior parte dei quali civili, siano stati uccisi nei lunghi combattimenti. Taluni, esagerando, affermano che quasi un milione di persone siano stati uccise. Al contrario, il bilancio delle vittime nella guerra in Ucraina è ancora sconosciuto. La campagna è in pieno svolgimento e purtroppo non è ancora finita.

George W. Bush aveva un compagno d’armi nella persona “sinistra” di Tony Blair, l’allora Primo Ministro britannico. Anche Putin ha un “caro amico” sotto le sembianze di Alexander Lukashenko, l’ex “comunista” e attuale presidente della Bielorussia. Ma qui finisce la somiglianza fra i due.

Sebbene fino ad oggi non siano state trovate armi di distruzione di massa in Iraq, è noto che Bush e Blair hanno difeso il mondo libero contro uno spregevole dittatore [Saddam Hussein ndt], mentre Putin e Lukashenko, attaccano uno Stato rigorosamente democratico guidato da un talentuoso comico [ovvero il presidente ucraino Volodymyr Oleksandrovyč Zelens’kyj, ndt].

Nel 2003 la maggior parte dei media americani hanno sostenuto il leader del mondo libero.

Ora tutti i media americani, come tutti i media occidentali, si sono mobilitati all’unanimità per vedere in Putin una specie di nuovo Hitler. E proprio come Adolf Hitler mirava ai territori dei Sudeti considerandoli abitati da tedeschi, così Putin ha messo due corde al collo all’estremo est del territorio dell’Ucraina abitato dai russi [le due repubbliche indipendentiste di Doneck e Lungansk nel Donbass ndt]. (Naturalmente non può esserci nessuna confusione, misericordia e pace tra queste due regioni, e quella della Giudea e della Samaria, dove la popolazione vuole solo essere occupata da Israele).

La sanguinosa guerra in Iraq, soprannominata dagli americani “Operazione Libertà per l’Iraq” e la guerra in Ucraina, che non ha ancora un soprannome di leva, non sono le uniche guerre che appartengono davvero al 21° secolo. Sono state precedute dalla guerra in Afghanistan del 2001, che è stata incoronata dagli Stati Uniti come “operazione di libertà in corso” ed è durata a intermittenza fino al 2021, e nel 2008 c’è stata anche la guerra Georgia-Russia.

Dato che il nostro nuovo secolo si è appena aperto, le conquiste di Atena, la Dea della Guerra Intelligente, o Anat come veniva chiamata alle nostre latitudini, sono solo all’inizio. Nonostante il terribile pericolo di estinzione universale dovuto alle armi nucleari, le grandi potenze militari continuano nei loro pericolosi giochi di potere come se nulla fosse.

A questo punto è del tutto lecito porci due interrogativi.

Solo gli iracheni erano responsabili del grave disastro che li aveva colpiti?

Solo i russi sono responsabili del nuovo conflitto?

Il Patto di Varsavia filo-sovietico è stato stabilito nel 1955 in risposta all’istituzione della NATO nel 1949. E proprio come gli Stati Uniti governavano ancora, secondo la Dottrina Monroe, su tutta l’America Latina e opprimevano tutti i loro oppositori – la politica del Big Stick, ossia del Grosso Bastone [praticata da Theodore Roosevelt fra il 1901 e il 1909, ndt]- , così il Patto di Varsavia ha deciso l’invasione delle proprie truppe a Budapest nel 1956 per far crollare una rivolta liberale anticomunista e di ripetere questo atto violento dodici anni dopo nel 1968 a Praga, capitale della Cecoslovacchia.

Con la caduta del comunismo e dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (URSS) nel 1991, anche il Patto di Varsavia si è disintegrato. Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca, Bulgaria, Romania, Albania, Estonia, Lettonia e Lituania hanno tutti aderito all’Alleanza militare del Nord Atlantico (Nato). Siti di missili balistici sono stati realizzati anche in Polonia e Romania.

L’imperialismo russo si è dovuto ritirare senza possibilità di altra scelta ed è stato costretto ad accettare il fatto che la NATO si stava spostando in modo significativo verso est e che eserciti ostili fossero ormai presenti sui suoi confini europei.

Contemporaneamente, tuttavia, i russi avevano chiarito alle forze avanzate della NATO che l’Ucraina doveva rimanere militarmente neutrale. L’adesione dell’Ucraina all’Alleanza occidentale e il posizionamento di missili all’interno del suo territorio avrebbero costituito per i russi motivo di guerra. Così come il posizionamento dei missili a Cuba nel 1962 fu motivo di confronto militare tra le potenze per John F. Kennedy, e come è noto il presidente americano non si arrese nemmeno a costo di una guerra globale incombente.

Nel 2008 in un memorandum preparato da William Burns, ex ambasciatore degli Stati Uniti in Russia e attuale capo della CIA, all’allora Segretario di Stato Condoleezza Rice osservava: “L’ingresso dell’Ucraina nella NATO è la linea rossa più brillante per le élite russe (non solo per Putin).” “Dopo più di due anni e mezzo di colloqui con i principali attori russi, dai più stupidi negli spazi oscuri del Cremlino ai critici più liberali e aspri di Putin, non ho ancora trovato una sola persona che veda l’adesione dell’Ucraina alla NATO come qualcosa di diverso da una minaccia diretta per gli interessi russi“.

L’Ucraina non è ancora entrata a far parte della NATO, ma già durante la guerra in Iraq si era mobilitata con, in aggiunta, 700 mila propri soldati per combattere al fianco delle forze americane, polacche, bulgare e rumene (i combattenti ucraini sono arrivati ​​anche in Afghanistan e vi sono rimasti fino al 2021). Qualora sorgessero basi militari e missili in Venezuela, Cuba in Nicaragua o in Cile per proteggere questi paesi dall’eccessivo coinvolgimento americano, il mondo entrerebbe sicuramente in una svolta che, rompendo gli equilibri preesistenti, potrebbe finire in una guerra globale.

L’ipocrisia e l’appetito dell’Occidente sotto la guida di Joe Biden e Boris Johnson non hanno limiti poiché Putin e Lukashenko non hanno posto restrizioni al loro agire né praticato nessuna sfumatura nella loro politica.

Da anni l’Ucraina chiede di entrare nell’Unione europea, ma è apparsa sin qui troppo povera e troppo grande per potersi godere i frutti dell’appartenenza al mercato comune. L’Occidente ha preferito e preferisce ancora oggi che aderisca alla NATO, serva da carne da cannone e acquisti armi moderne e costose, destinate, come in Ucraina, ad impedire a uno Stato sovrano di armarsi a suo piacimento per non diventare una minaccia per il suo vicino.

Quando all’inizio degli anni Settanta tutti i pacifisti combatterono contro la proliferazione delle armi nucleari e le tensioni tra i blocchi si intensificarono sulla scia della brutale guerra del Vietnam, Raymond Aron, il filosofo liberale francese, sostenne che senza queste armi il mondo avrebbe attraversato diverse guerre. Ora, all’inizio del 21° secolo, la sua affermazione sembra più corretta che mai. Ancora una volta siamo di fronte al pericolo di degenerare in una guerra per la quale spingono le aspirazioni imperialiste, con motivazioni politiche militari ed economiche. Una situazione che ricorda sempre di più quella vissuta alla vigilia della prima guerra mondiale, quando tutte le potenze dell’epoca furono corresponsabili del suo scoppio.

(1) Uscito sul quotidiano liberale israeliano Haaretz, il 4 marzo 2022. Vedilo nell’edizione originale scritta in ebraico al seguente link https://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.10650473. L’articolo è dedicato a tutti i russi che hanno recentemente manifestato contro la guerra in Ucraina.