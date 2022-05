Claudio Sestieri

Con Claudio Sestieri che è prima di tutto un regista cinematografico prestato alla televisione e uno scrittore autore di romanzi oltre che di inchieste giornalistiche inauguriamo con questo quinto fascicolo una nuova rubrica di fotografie: Un certain regard.

in omaggio alla rassegna cinematografica più importante al Festival di Cannes dopo il Concorso ufficiale per la Palma d’Oro.

L’obiettivo è di offrire a chi scorre questa rivista non solo l’elegante corredo di riproduzioni artistiche di quadri ed opere di astisti contemporanee selezionati ormai da quasi un anno dal professor Roberto Cresti

Con questa nuova rubrica fotografica ci proponiamo di offrire ogni trimestre un’istantanea dello stato in cui versa il mondo attraverso immagini rubate di una città, di un monumento, piuttosto che di una spiaggia, di una nave o di un rinoceronte in un giardino zoologico piuttosto che in un museo o in un sito archeologico.

Tutto serve per questo “Certo sguardo” che deve essere assolutamente “parlante” senza parole o tutt’al più, riassumibile in alcune secche didascalie.

E Roma torna splendere…

Gennaio 2022.

La sferza della tramontana e il timore del Covid, in una delle settimane peggiori della sua quarta ondata, desertificano il cuore della città.

Evidenziando il nitore dell’assenza.

E Roma torna a splendere!