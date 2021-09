Non c’è fine ai problemi per DAZN, che anche stamattina dopo la serata di passione di ieri sera è nuovamente trending topic su Twitter. “A metà fra lo scandalo e la vergogna”, scrive un’utente su Twitter. E questa volta l’hastag è direttamente #DAZN e non più soltanto #DaznDown o #DaznOut come nei precedenti quattro turni di campionato. Un’escalation di problemi tecnici che si ripete ormai con una regolarità sempre più preoccupante per i telespettatori. Un’escalation che ha spinto ieri DAZN, ed è la prima volta, a promettere indennizzi a tutti gli utenti che hanno avuto problemi di visione delle partite.

Valentina Vezzali, sottosegretario allo Sport, ha detto che il caso DAZN è sotto monitoraggio da parte del Governo, ma che la questione dei diritti riguarda la Lega di Serie A.

DAZN, la Camera approva la risoluzione su qualità e trasparenza. Adiconsum: “Soddisfatti, ma fare di più”

Ieri sera, quinto turno di Serie A, il casus belli sono state le partite Sampdoria-Napoli e Torino-Lazio, oscurate entrambe per quasi tutto il primo tempo. DAZN si è scusata pubblicamente e come detto ha promesso indennizzi.

Ma basterà?

A questo punto, dopo l’intervento del Parlamento che ha chiesto interventi celeri a favore degli utenti e la pioggia di critiche sui social da parte di telespettatori sempre più esasperati. La domanda che sorge spontanea è una sola:

perché la Lega di Serie A non ha ancora protestato ufficialmente?

Lo stillicidio di problemi tecnici continua turno dopo turno.

Quanto tempo ancora si dovrà attendere perché le cose cambino e la Serie A torni ad essere un prodotto fruibile da tutti come lo è sempre stato?

La Lega di Serie A può rescindere o modificare il contratto che la vincola a DAZN?

Quali garanzie tecniche ha ricevuto la Lega di Serie A da parte di DAZN?

La Lega di Serie A e i club erano a conoscenza del sistema di rilevazione della audience misto Nielsen-Auditel adottato da DAZN?

Ma perché la Lega Serie A non dice nulla e non protesta?

Cosa sta aspettando?

Quanto tempo vuole aspettare?

Lunedì c’è la riunione dell’UPA, l’associazione dei pubblicitari, cosa diranno gli sponsor?