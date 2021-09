E’ pronta la risoluzione della Commissione Trasporti e Tlc alla Camera sul caso DAZN. La risoluzione dovrebbe essere votata in settimana. La nuova risoluzione è stata preannunciata la scorsa settimana da Raffaella Paita, presidente della Commissione Poste e Telecomunicazioni alla Camera in occasione dell’audizione del presidente Agcom Giacomo Lasorella.

Lo scrive oggi Il Sole 24 Ore, che ha analizzato il documento, in cui i parlamentari chiedono al Governo di “adottare tutte le iniziative di competenza, anche normative, volte ad assicurare che Dazn e gli altri operatori che offrono servizi analoghi garantiscano agli utenti piena tutela”.

Trasparenza

Per quanto riguarda la trasparenza, informazione, indennizzi, reclami e assistenza tecnica, “anche tramite l’Autorità competente, assegnandole nel caso poteri di controllo sanzionatori, come previsto per tutti gli operatori di servizi di comunicazione elettronica”.

Audience

Non soltanto. In tema di misurazione degli ascolti, per evitare il problema del doppio metodo di rilevazione, al Governo viene richiesto di assicurare garanzie al mercato, in particolare agli sponsor, sulle “ rilevazioni degli indici di ascolto effettuate da Dazn e da tutti gli altri operatori» e di attribuire «ad Agcom, attraverso idonei interventi legislativi, poteri» per imporre «l’adozione di tutte le modalità tecniche e gli investimenti” in grado di scongiurare che “l’eventuale sovraccarico delle reti possa bloccare o rallentare il traffico dei dati, compromettendo lo svolgimento di servizi essenziali”. Il testo dovrebbe essere votato entro la settimana.

Nel frattempo, si fa sempre più critica la posizione di DAZN, dopo la richiesta di rimborsi per i malfunzionamenti del servizio, che non sono previsti da DAZN ma che sarebbero auspicabili anche perché il danno di immagine rischia di riproporsi come un boomerang per la società.

