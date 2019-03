Dal “Nome della Rosa” alle “Meraviglie” di Alberto Angela, tutte le novità 4K di tivùsat

Serie tv, grande calcio, documentari, sono tante le novità tivùsat per il mese di marzo che saranno offerte in tecnologia 4K. In esclusiva su Rai 4K, canale 2010 di tivùsat, e gratuitamente, saranno programmati nuovi contenuti all’interno di un ricco calendario che già dall’anno scorso ha proposto fiction di successo in super alta definizione.

Da “Ulisse – Il piacere della scoperta” con Alberto Angela alla seconda stagione della serie “I Medici”, fino alla fiction “L’amica geniale”, il 4K in chiaro sulla piattaforma satellitare ha ottenuto un successo crescente presso il pubblico televisivo e ora sarà la volta delle novità di marzo e in parte di aprile 2019.

Una programmazione ampia e variegata, come si è detto, iniziata il 4 marzo con l’attesissimo “Il nome della rosa”, serie tv evento creata da Giacomo Battiato, Andrea Porporati e Nigel William, frutto del nuovo adattamento televisivo del romanzo capolavoro di Umberto Eco, nonché remake dell’indimenticabile successo al cinema con Sean Connery.

Stellare il cast della fiction: da John Turturro a Rupert Everett, da Fabrizio Bentivoglio a Greta Scarano.

In prima serata il 12 e 19 marzo e il 2 e 9 aprile, sarà la volta del nuovo progetto curato da Alberto Angela “Meraviglie – La penisola dei tesori”: un appassionante viaggio per l’Italia per conoscere da vicino il patrimonio dell’Unesco del nostro Paese, con anteprima sabato 9 marzo in seconda serata.

Mercoledì 13 marzo alle 21:00 sarà la volta del grande calcio, con la Champions e il big match Bayern – Liverpool in 4K Ultra HD.

La tecnologia 4K offre al pubblico immagini più dettagliate e colori più brillanti, grazie ad una risoluzione quattro volte più elevata dell’alta definizione. In tal modo è possibile cogliere molte più sfumature, consentendo di immergersi completamente in un’esperienza di visione più coinvolgente.

Per accedere alla programmazione di Rai 4K, si legge sul sito di tivùsat, è necessario sintonizzarsi sul canale 210 della piattaforma satellitare. Per poter vedere i programmi in 4K in onda sul network è necessario disporre di televisore compatibile o certificato tivùsat 4K e di una CAM certificata tivùsat o di un decoder 4K tivùsat.

Per scegliere la cam o un decoder da collegare al vostro TV 4K potete accedere al sito dedicato.

Non resta che rimanere aggiornati su tutte le novità in tv e sulle trasmissioni in 4K in programmazione su tivùsat, seguendo gli aggiornamenti di Tivù La Guida.