Nel 2024 le auto voleranno? No, ma si potranno comprare su Amazon.

Il colosso eCommerce di Seattle ha annunciato giovedì che a partire dal prossimo anno permetterà alle concessionarie di auto di vendere le loro vetture nuove sulla piattaforma. La prima casa automobilistica a trovare spazio sarà la sudcoreana Hyundai.

A partire dal nuovo anno dunque, i concessionari automobilistici statunitensi potranno vendere nuovi veicoli sulla piattaforma dell’azienda tecnologica. L’azienda ha spiegato che l’accordo consentirà ai clienti di acquistare una nuova auto su Amazon da un concessionario locale e poi ritirarla o farsela consegnare.

“Hyundai è un’azienda molto innovativa che condivide la passione di Amazon nel cercare di migliorare la vita dei clienti rendendola più semplice e migliore ogni giorno”, ha dichiarato il CEO di Amazon, Andy Jassy. “Lo scopo della partnership sarà basata proprio questo, cambiando la facilità con cui i clienti possono acquistare veicoli online e rendendo semplice l’utilizzo di Alexa nelle vetture Hyundai per intrattenimento, shopping, regolazioni smart home e controllo degli impegni nel calendario, consentendo a Hyundai di trasformare le esperienze dei clienti e le operazioni aziendali passando ad AWS”.

Al Salone dell’Auto di Los Angeles 2023, Hyundai annuncia una partnership strategica con Amazon e presenta il Santa Fe 2024 sul mercato nordamericano.





Nono solo vendita di auto: cosa prevede l’accordo tra Amazon e Hyundai

Nel 2024, i concessionari automobilistici avranno la possibilità di vendere veicoli nel negozio statunitense di Amazon, e Hyundai sarà il primo marchio disponibile per l’acquisto da parte dei clienti.

Questa nuova esperienza di acquisto digitale faciliterà l’acquisto di una nuova auto online da parte dei clienti, che potranno poi ritirarla o riceverla direttamente dalla propria concessionaria locale al momento più opportuno per loro. I clienti potranno cercare su Amazon i veicoli disponibili nella loro zona in base a una serie di preferenze, inclusi modello, versione, colore e caratteristiche; scegliere l’auto preferita; e quindi effettuare il checkout online con le opzioni di pagamento e finanziamento scelte, tutto all’interno dell’esperienza Amazon che già conoscono e in cui hanno fiducia.

A partire dal 2025 le vetture Hyundai avranno Alexa integrato

Le prossime vetture Hyundai di nuova generazione saranno ancora più reattive e interattive con Alexa integrato. A partire dal 2025, i clienti che acquisteranno le vetture di nuova generazione di Hyundai potranno accedere all’esperienza hands-free di Alexa direttamente dalla loro auto, consentendo ai conducenti di accedere all’assistente vocale per controllare la musica, impostare promemoria e altro ancora.

Infine l’accordo inoltre prevede che Hyundai migrerà tutte le sue operazioni IT su Amazon Web Services. Hyundai darà priorità a casi aziendali come la produzione e la supply chain per ottimizzare la produzione e ridurre i costi, garantire la sicurezza e il ripristino dopo un disastro per la resilienza e lo sviluppo di veicoli connessi per offrire nuove funzionalità ai conducenti di tutto il mondo. Inoltre, AWS e Hyundai hanno progettato e implementato un programma di formazione e certificazione Master Builder per formare gli ingegneri di Hyundai nelle competenze critiche legate al cloud.

Questa partnership segna l’inizio di una nuova era per il retail automobilistico. Man mano che altri produttori si uniscono ad Amazon, i consumatori avranno una scelta molto più ampia per lo shopping online di auto nuove e usate. Anche se tuttavia, convincere i consumatori ad acquistare auto del valore di decine di migliaia di dollari su Amazon potrebbe non essere facile.