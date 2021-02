Da aprile 2020, in qualità di Head of CVM Consumer and Digital Director, ha dato nuovo impulso alla gestione della customer base e alla digitalizzazione di Vodafone.

Dal 1° marzo Claudio Raimondi assume il ruolo di Direttore Commercial Operations di Vodafone Italia, a diretto riporto dell’Amministratore Delegato Aldo Bisio, ed entra nel Comitato Esecutivo della società.

Dopo un’esperienza internazionale in Pirelli, Claudio Raimondi è entrato in Vodafone nel 2011 nel ruolo di Head of Customer Experience Analysis e successivamente ha assunto il ruolo di Head of Online Analysis and Performance.

Dopo un’esperienza di quattro anni in eBay, nella quale ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità fino ad assumere l’incarico di General Manager Italy, è rientrato in Vodafone Italia nel 2017 nel ruolo di Head of Digital, Artificial Intelligence & Robotic Process Automation, contribuendo con un approccio innovativo allo sviluppo dei canali digitali e dell’Intelligenza Artificiale nei processi di assistenza ai clienti.

Ha guidato con successo il lancio e lo sviluppo di Tobi e ha avviato il processo di digitalizzazione e semplificazione delle operations commerciali.

Da aprile 2020, in qualità di Head of CVM Consumer and Digital Director, ha dato nuovo impulso alla gestione della customer base e alla digitalizzazione di Vodafone.

Da luglio 2019 Claudio Raimondi è anche membro Consiglio di Amministrazione di Fondazione Vodafone Italia.

Il Comitato Esecutivo di Vodafone Italia, guidato dall’Amministratore Delegato Aldo Bisio, sara’ così composto: Barbara Cavaleri (Finance), Antonio Corda (Affari Legali), Ilaria Dalla Riva (Risorse Umane e Organizzazione), Silvia de Blasio (Comunicazione Corporate & Fondazione), Andrea Duilio (Consumer), Giorgio Migliarina (Vodafone Business), Riccardo Pugnalin (External Affairs), Claudio Raimondi (Commercial Operations), Fabrizio Rocchio (Technology), Andrea Rossini (Strategy, Business Transformation & Wholesale).