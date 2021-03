Dailyletter n. 4986 del 5 marzo 2021

Internet WhatsApp, spunta la nuova privacy policy. “Se non accetti non puoi usare l’app dopo il 15 maggio”. Ancora non c’è chiarezza di Luigi Garofalo Oggi è spuntata nell’app di WhatsApp, in cima alle chat, il messaggio “Stiamo aggiornando i termini e l’informativa sulla privacy”. Il messaggio, che si compone di due pagine, termina così: Il messaggio a chi è rivolto? Tutti gli utenti di WhatsApp dovranno accettare i…

Internet Amazon Alexa: un’app su quattro che la utilizza viola la privacy di Flavio Fabbri Il mercato degli smart speaker a livello globale è sempre più grande. Stando agli ultimi dati disponibili, tra il 2018 ed il 2019 le vendite di questi apparecchi sono cresciute del +70% e nel 2020, con l’impatto della pandemia di Covid-19, tale trend non ha fatto altro che confermarsi e migliorare…

Telecoms Inwit, business in crescendo nel 2020. L’ad Ferigo: ‘Confermata la guidance del 2021’ di Paolo Anastasio Business in crescendo nel quarto trimestre 2020 per INWIT, la società delle torri controllata da Vodafone e TIM, ha chiuso il 2020 con ricavi e utili in crescita e conferma per il 2021 la guidance annunciata a novembre, quando ha presentato il piano strategico 2021-2023. La società ha chiuso il 2021…

Internet Milano Cortina 2026, Vetrya si aggiudica la gara per i servizi digitali di Piermario Boccellato A Vetrya l’incarico per lo sviluppo dei servizi digital delle Olimpiadi e Paralimpiadi Milano Cortina 2026 con il lancio dei primi servizi che avverrà ufficialmente dal palco dell’Ariston durante la serata finale del Festival di Sanremo il prossimo 6 marzo. “Insieme ad Amadeus, Federica Pellegrini…

Internet Internet inquina: servirebbe una foresta grande mezza Italia per catturare la CO2 emessa dalla rete globale di Flavio Fabbri Il nostro utilizzo di internet è aumentato in maniera consistente nel 2020 a causa della pandemia di Covid-19 e delle restrizioni adottate per contenere i contagi, tra cui l’esser rinchiusi a casa. A fine dicembre 2020, gli utenti di internet sono arrivati a superare i 5 miliardi a livello mondiale….

Internet Revenge porn, sul sito del Garante privacy il link per bloccare foto e video intimi su Fb e Instagram di Luigi Garofalo Un aiuto contro il revenge porn. Da lunedì 8 marzo le persone maggiorenni potranno rivolgersi al Garante Privacy, consultando la pagina www.gpdp.it/revengeporn, per segnalarne, in modo sicuro e confidenziale, foto e video intimi, registrati senza consenso o consapevolezza, e che potrebbero essere…

Telecoms Privacy policy di WhatsApp, conviene accettare i nuovi termini? di Silvio Spina SosTariffe.it Se possedete uno smartphone e delle tariffe cellulari con Internet compreso attive sulle vostre SIM è probabile che utilizzate spesso un’app di messaggistica istantanea. WhatsApp è il servizio IM più utilizzato al mondo e nel nostro Paese: secondo i dati diffusi lo scorso anno da Comscore, gli utenti…

Media Non bastava ItsArt: al via anche ‘Italiana’ la piattaforma culturale del Ministero degli Esteri di Angelo Zaccone Teodosi Se l’Italia fosse un Paese normale, notizie come questa non emergerebbero: l’Italia resterà pur sempre, nell’immaginario planetario, un “Bel Paese”, ma… normale certamente no! Negli ultimi giorni, s’è scatenata una rinnovata polemica sulla cosiddetta “Netflix italiana della cultura”, ovvero la…

Internet Italia: consumi di energia e CO2 ai minimi storici dal 1944. Elettrificazione salita al 21%, è record di Flavio Fabbri Il 2020 sarà ricordato per vari motivi, dalla drammatica pandemia di Coronavirus all’esplosione dell’economia digitale, ma anche per un calo generale dei consumi di energia come mai si era visto prima. Mai cosi bassi i consumi dalla nascita della Repubblica Secondo la nuova ricerca pubblicata…

Telecoms Il ritorno dell’audio, tra podcast e Clubhouse di Silvio Spina SosTariffe.it Se c’è una cosa che è diventata chiara negli ultimi anni sui media, è che bisogna pensarci due volte prima di darne uno per morto. Pochi anni fa, con l’avvento dei tablet (oggi sempre più relegati a una nicchia di mercato, o venduti in forma di schermo detachable di un laptop), molti profetizzavano…

Media Democrazia Futura. Riformare l’Ue perché divenga uno Stato di diritto? Un principio irrinunciabile di Pier Virgilio Dastoli, Presidente del Consiglio Italiano del Movimento Europeo (CIME) Proseguono le pubblicazioni del primo. numero di Democrazia futura con un accorato appello del presidente del Consiglio Italiano del Movimento Europeo Pier Virgilio Dastoli all’Europa a difendere lo stato di diritto. Si tratta di un principio irrinunciabile per il quale occorre riformare l’Unione,…

Internet Dpo per Pa ed aziende? La formazione in live webinar di Redazione Key4biz Non esiste un albo professionale per i Data Protection Officer (DPO). Il DPO è designato (art. 37 del GDPR) dal titolare o dal responsabile del trattamento, in base ad un contratto. La formazione Per essere nominato DPO di un’azienda pubblica o privata è fondamentale l’approfondita conoscenza…

Energia Offerte luce e gas pagate con bollettino postale, convengono davvero? di Davide Raia SosTariffe.it Il metodo di pagamento è uno degli elementi da tenere in conto quando si attiva una nuova tariffa luce o gas. I consumatori hanno a disposizione due differenti opzioni. La prima, quella più tradizionale, è rappresentata dal pagamento tramite bollettino postale. La seconda, invece, prevede il pagamento…

Internet Come è cambiato il mondo con l’avvento dei social network di Nataliya Yavorska, digital consultant I social media hanno rivoluzionato la società dei nostri tempi in maniera molto significativa: hanno cambiato il nostro modo di interagire con le persone, di presentare noi stessi e di conoscere gli altri. Ci hanno portati a trascorrere sempre più tempo online e questo ha cambiato anche il modo dei…

Internet Il 5 marzo 1943 nasce Lucio Battisti di Inarea Tutta cromata era la motocicletta di Lucio Battisti e, senza strappi al motore, dovremmo sempre ricordarci di incedere nel presente. Gentilmente.In un pomeriggio di agosto, un io silenzioso «eppure straordinariamente vivo» si trascina fra le lamiere roventi di un cimitero di automobili. E,…

Meteo4You Piogge al Centro-Nord e torna anche la neve (Video) di Centro Meteo Italiano Previsioni del tempo per sabato 6 marzo Al Nord Maltempo al mattino con piogge sparse e neve sulle Alpi; qualche spazio di sereno tra Trentino e Friuli. Parziale miglioramento al pomeriggio al nord-est, con precipitazioni insistenti su Liguria e Piemonte. In serata cieli irregolarmente o poco…

Mappamondo Lepida a sostegno del progetto “Transit” in Emilia Romagna per la mobilità pulita di Redazione Key4biz Il 22 febbraio è stato ufficializzato l’avvio del progetto Transit. Finanziato nell’ambito del programma Erasmus+, Transit è ispirato in particolar modo dall’obiettivo 13 dell’Azione per il clima. L’importanza del tema trattato è centrale, anche nel Patto per il Lavoro e il Clima che la Regione…

Mappamondo Parità di genere e promozione delle donne: Enel prima utility al mondo e prima azienda in Italia di Redazione Key4biz Enel è stata inclusa nella classifica delle aziende TOP 100 globali sviluppata da Equileap per la parità di genere. Nell’edizione 2021 della “Gender Equality Global Report & Ranking”, la classifica che Equileap pubblica ogni anno per monitorare l’attuazione di pratiche di parità di genere nel mondo…

Mappamondo Masterchef Italia: ieri su Sky 1 milione e 40mila spettatori medi e 3,87% di share di Redazione Key4biz Una finale accesissima, equilibrata e avvincente, che ha portato alla proclamazione del decimo MasterChef Italia: è Francesco Aquila il vincitore di questa edizione del cooking show di Sky prodotto da Endemol Shine Italy. Una finale premiata anche da un ottimo risultato negli ascolti: su Sky Uno/+1…