Dailyletter n. 4983 del 2 marzo 2021

Telecoms Rete unica e Ue. Vestager: ‘Recovery Plan dovrà preservare una effettiva concorrenza nel mercato Tlc’ di Paolo Anastasio Oggi la vicepresidente della Commissione Ue e titolare della Concorrenza Margrethe Vestager ha dato la sua risposta scritta all’interrogazione sul caso rete unica in Italia e sul rischio di aiuti di Stato con l’uso improprio dei fondi del Recovery Fund. L’interrogazione era stata depositata il 22 dicembre…

Internet Merkel: “Un piano d’azione per rafforzare la sovranità digitale nell’Ue”. Leggi la lettera a von der Leyen di Luigi Garofalo In uno dei dibattiti più importanti per il futuro dell’Europa, 4 donne, a capo di Germania, Estonia, Finlandia e Danimarca, hanno lanciato l’offensiva per accelerare e rafforzare la sovranità digitale dell’Ue. Hanno chiesto alla presidente della Commissione di sviluppare un piano d’azione per una maggiore…

Telecoms 5G e rischi per la salute? CNIT e ARPA Lazio fanno il punto della situazione di CNIT 1) Esistono degli effetti dannosi sulla salute? Che effetto hanno i livelli di radiazione generati dagli apparati 5G? La letteratura attuale (vedere ad esempio [1][2][3]) non dimostra con prove scientifiche l’insorgenza di effetti dannosi sulla salute da parte dei campi elettromagnetici generati…

Internet Come la digitalizzazione della politica sta trasformando i partiti (e la democrazia) di Domenico Talia Tra le tante profonde trasformazioni che l’uso massiccio delle tecnologie digitali sta producendo nella nostra società, una molto rilevante è quella che potremmo genericamente definire come la “digitalizzazione della politica”. Le nuove tecnologie digitali tramite i loro algoritmi più o meno intelligenti,…

Internet Un pass digitale per ripartire? Il talk di Key4biz il 4 marzo. Tra gli ospiti la vicepresidente Garante Privacy di Luigi Garofalo C’è chi lo chiama certificato vaccinale digitale e chi green pass, perché è pensato non solo per chi ha ricevuto il vaccino anti-Covid, ma anche per chi è risultato negativo al test o per chi ha già contratto l’infezione. È utilizzato in Israele ed in Islanda, ed ora anche la Commissione europea ha…

Internet “Algoretica condivisa”. Ecco a cosa si riferisce papa Francesco di don Luca Peyron, coordinatore dell’Apostolato Digitale della Diocesi di Torino Pochi giorni fa papa Francesco ha twittato “Ricorre oggi un anno dalla firma della #RomeCall per l’intelligenza artificiale e mi auguro che sempre più gli uomini di buona volontà cooperino per la promozione del bene comune, la protezione degli ultimi e lo sviluppo di un’algoretica condivisa”. Il…

Internet Accessibilità ed editoria, Cristina Mussinelli (Fondazione LIA) “È un risparmio, un progresso sociale, una opportunità” di Piermario Boccellato Il conto alla rovescia è iniziato. Entro quattro anni, tutta la filiera editoriale europea e quella di tutti gli operatori internazionali che intendono operare nel mercato europeo dovrà essere accessibile. Cosa vuol dire? Che i libri digitali, prima di tutto, ma anche le piattaforme e i siti web che…

Internet IA e sanità, spesa globale verso i 45 miliardi nel 2026. I vantaggi dell’imaging e del 4D di Flavio Fabbri La pandemia di Coronavirus ha introdotto con nuova forza e rapidità diverse soluzioni tecnologiche in ambito medico e sanitario, tra cui quelle relative all’intelligenza artificiale (IA). Secondo stime Markets and Markets Research, la spesa globale in tecnologie IA applicate all’assistenza sanitaria…

Media Il Festival di Sanremo in HD su tivùsat di Flavio Fabbri Parte oggi l’edizione “70+1” del Festival di Sanremo, la più importante manifestazione musicale italiana, che sulla piattaforma satellitare gratuita tivùsat si potrà seguire anche in alta definizione su Rai Uno, canale 101 HD. Una kermesse canora che per la prima volta sarà senza pubblico in sala…

Internet Lepida e il Piano BUL scuole in Emilia Romagna: obiettivo connettività fino a 10 Gbps per istituto di Flavio Fabbri Cresce il numero di scuole connesse in rete in Emilia Romagna. Oggi sono 1.331, quelle collegate a internet in tutto il territorio regionale, ma molte altre sono arrivate alla fase finale di accesso. Piano BUL scuole Secondo dati diffusi dalla società in-house della Regione, Lepida, le nuove scuole…

Telecoms 5G, cresce il mercato delle reti RAN spinto dalla Cina di Paolo Anastasio I massicci investimenti sulle nuove reti 5G in Cina spingono il mercato delle reti mobili core ai suoi massimi nel quarto trimestre del 2020 e anche nel computo dell’intero 2020. Secondo stime di Dell’Oro Group, Huawei resta il primo vendor globale, ma anche ZTE ha tratto vantaggio da questa tendenza,…

Internet Efficienza energetica, le nuove etichette Ue per la transizione ecologica di Flavio Fabbri Abbattere le emissioni di diossido di carbonio (CO2), ridurre sensibilmente il consumo di energia elettrica, garantire sicurezza energetica ai consumatori, sono alcuni degli obiettivi legati all’introduzione delle nuove etichette per prodotti elettronici e per elettrodomestici sul mercato. Nuove…

Internet Cosa sono le buyer personas, come utilizzarle e perché sono importanti di Neosperience Team Non è una coincidenza quando percepisci che un messaggio o un contenuto sia stato creato per te. Significa che un marketer ha fatto il suo lavoro, prendendosi del tempo per capire i tuoi obiettivi e bisogni: ha costruito – in poche parole – la tua buyer persona. Ha studiato clienti reali – come…

Internet Cineca sotto indagine Ue per presunti aiuti di Stato di Paolo Anastasio La Commissione Europea ha avviato un’indagine approfondita per presunti aiuti di Stato nell’ambito dei fondi pubblici attribuiti a Cineca (Consorzio Interuniversitario per il Calcolo Automatico dell’Italia Nord Orientale), il maggiore centro di calcolo in Italia. La Commissione Europea ha avviato…

Media Presentazione di “Democrazia Futura”. Questo numero di Bruno Somalvico Dopo la presentazione di ieri del Numero 1 di Democrazia futura da parte del Direttore Giampiero Gramaglia e la premessa del coordinatore editoriale Bruno Somalvico contenente l’invito ad una duplice lettura del fascicolo, lo stesso Somalvico presenta oggi il contenuto dei trentasette articoli che…

Internet Contributo a fondo perduto fino al 50% per progetti di innovazione e ricerca industriale di Sercam Advisory Soggetti beneficiari Il bando si rivolge a micro imprese e start-up, piccole imprese, medie imprese, grandi imprese che possono presentarsi in forma singola o in collaborazione tra loro. Tipologia di interventi ammissibili Ogni impresa o aggregazione di imprese potrà candidare una o più proposte…

Internet Il 2 marzo 1990 esce il film «Caccia a Ottobre rosso» di Inarea «Niente di quello che state per vedere…è mai successo»Così recitava il messaggio d’apertura del film. «Caccia a Ottobre rosso» racconta la storia di un sottomarino invisibile tanto ai sonar americani, quanto a quelli sovietici, ma qui non si tratta di semplice tautologia. Nel 1990, Gorbaciov era appena…

Mappamondo Confindustria ed Enel X premiano nove imprese “best perfomer” dell’economia circolare italiana di Redazione Key4biz Maire Tecnimont, Mapei, Daikin, Dal Maso Group, Sisifo, Calabra Maceri e Servizi, Gruppo Società Gas Rimini, Rete Horeca Group e TM Italia: sono queste le nove realtà aziendali vincitrici, ciascuna per la propria categoria di riferimento, del concorso “Best performer dell’Economia Circolare”. Giunta…

Mappamondo Assicurazioni, Genialloyd diventa Allianz Direct di Redazione Key4biz Genialloyd, la compagnia che ha dato vita al mercato dell’assicurazione online in Italia, diventa Allianz Direct. Il rebranding, che si realizzerà nell’arco delle prossime settimane, sottolinea l’appartenenza al gruppo Allianz, di cui Genialloyd fa parte da sempre. Una cooperazione europea Allianz…

Mappamondo ‘Dati digitali e tecnologie emergenti. Problemi e prospettive per il diritto’, il 9 marzo convegno online di Redazione Key4biz Si terrà martedì 9 marzo, a partire dalle ore 10, il convegno Dati digitali e tecnologie emergenti. Problemi e prospettive per il diritto, organizzato dalla prof.ssa Wanda D’Avanzo dell’Università di Roma “Unitelma Sapienza” in collaborazione con l’Università “Magna Graecia” di Catanzaro. Nel corso…