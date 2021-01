Dailyletter n. 4955 del 20 gennaio 2021

Internet Biden, pronti 15 ordini esecutivi: da lotta a pandemia a green economy di Luigi Garofalo “Il nuovo giorno in America” è arrivato, come ha twittato Joe Biden, che oggi alle ore 18 in Italia giurerà sulla Costituzione posando una mano sulla Bibbia di famiglia e davanti al presidente della Corte Suprema, John Roberts. Kamala Harris, la vicepresidente, farà lo stesso con la giudice Sonia…

Telecoms Ibarra: “Sky Wifi in oltre 1.500 città e grandi Comuni e al via la partnership con Fastweb” di Luigi Garofalo A soli sei mesi dal lancio, Sky Wifi – il servizio ultra broadband di Sky – triplica la copertura sul territorio nazionale, in oltre 1.500 città e grandi Comuni. E da oggi può contare, operativamente, anche sulla piattaforma wholesale di Fastweb. Sky Wifi consente il Triple play di Sky per avere tutto…

Telecoms Fibercop, consultazione Agcom senza documenti da consultare? di Paolo Anastasio Scade il 28 gennaio la consultazione pubblica su Fibercop avviata a metà dicembre dall’Agcom, il progetto di separazione volontaria della rete secondaria di Tim del 25 novembre scorso. Ma alcuni punti del piano di separazione legale volontaria della rete secondaria di TIM restano oscuri, perché non…

Cybersecurity L’azienda di sicurezza informatica Malwarebytes è stata violata dagli hacker di SolarWinds di Piero Boccellato Lo stesso gruppo che ha violato la società di software IT SolarWinds lo scorso dicembre ha violato la società di sicurezza informatica americana Malwarebytes. Lo riporta la stessa azienda californiana in un post scritto dal CEO dell’azienda di cybersecurity Marcin Kleczynski. “Malwarebytes ha…

Internet Smart working, 5 italiani su 10 favorevoli al telecontrollo del datore di lavoro di Paolo Anastasio Il 52% degli italiani è a favore di strumenti di monitoraggio da remoto da parte del datore di lavoro. E’ quanto emerge da un’indagine condotta da Capterra (Gartner) su un campione di 5.549 persone in 4 paesi (Italia, Spagna, Olanda e Francia) di cui 1.538 dipendenti e dirigenti nostri conterranei a…

Telecoms 5G, Trump (a fine corsa) pubblica la Strategia Nazionale. Scarica il documento di Paolo Anastasio Negli ultimi giorni prima del suo congedo, l’amministrazione Trump ha voluto comunque pubblicare il suo piano strategico per l’implementazione del 5G “National Strategy to secure 5G”. Un documento di una quarantina di pagine che nell’ottica di Trump dovrà indicare la strada per lo sviluppo, la…

Media Netflix tocca quota 203 milioni di utenti e annuncia 500 produzioni originali di Piero Boccellato Netflix ha annunciato una crescita degli abbonati e dei ricavi migliori del previsto nel quarto trimestre nel 2020, aggiungendo 8,51 milioni di nuovi clienti per un totale di 203,66 milioni di utenti. I ricavi sono aumentati del 21,5% su base annua a 6,64 miliardi di dollari. Sebbene la società…

Internet Covid e Blockchain, in Uk usata per tenere sotto controllo, senza errori, la conservazione dei vaccini di Luigi Garofalo I vaccini anti Covid, compreso il Comirnaty prodotto da BioNTech/Pfizer, richiedono i gradi esatti di conservazione a freddo per mantenere la loro efficacia. Sebbene i centri di distribuzione centralizzati e le unità di trasporto possano conservare il vaccino BioNTech/Pfizer alla temperatura…

Energia Idrogeno verde. Von der Leyen (UE): “Ne produrremo 10 milioni di tonnellate entro il 2030” di Flavio Fabbri L’idrogeno è facile da trasportare e da stoccare, come qualunque altro gas, ma a differenza di altri combustibili, è facilmente convertibile nella sua versione green. Grazie al procedimento dell’elettrolisi, per cui l’acqua viene separata in idrogeno e molecole di ossigeno, mediante elettricità generata…

Internet Sanzioni GDPR, i casi eclatanti e come evitare le multe dal Garante. Il webinar gratuito il 26 gennaio di Redazione Key4biz Nella settimana della 15esima giornata europea della protezione dei dati (Data Privacy Day), Labor Project, il 26 gennaio 2021 dalle ore 12 alle 13, con il webinar “Sanzioni GDPR, i casi ‘scuola’ e i rimedi possibili” passerà in rassegna il 2020, l’anno da record per il numero di ispezioni e l’ammontare…

Internet “Nessun problema”, Dona (Unc): “Ecco il nuovo podcast per semplificare la vita ai consumatori” di Redazione Key4biz L’Unione Nazionale Consumatori lancia una serie di podcast dedicati all’educazione dei consumatori: si tratta di “Nessun problema”, progetto finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico ex legge 388/2000. Ne parliamo con Massimiliano Dona, avvocato e presidente di Unc. Key4biz. Presidente,…

Internet Il 20 gennaio 1920 nasce Federico Fellini di Inarea Il nostro ricordo di Federico Fellini è illuminato da un pennello da maquillage. C’è un ideale rossetto che come un fil rouge lega le labbra di Anita Ekberg in La Dolce Vita, di Claudia Cardinale e Sandra Milo in 8½ e della “Gradisca” in Amarcord. Come dimenticarla? Ma il trucco in Fellini è un’arma…

Internet Contributo a fondo perduto a sostegno delle cooperative sociali e dei consorzi di Sercam Advisory Tramite il presente bando, la Regione Lazio, ha definito i criteri e le modalità per l’erogazione dei contributi per la realizzazione dei progetti presentati dalle cooperative sociali e/o loro consorzi. Soggetti beneficiari I progetti devono essere presentati da Cooperative sociali iscritte…

Smart City Smog, 51 mila morti l’anno in Europa. Città italiane le più pericolose di Flavio Fabbri Ogni anno in città si contano più di 50 mila morti premature in Europa, dovute all’alta concentrazione di agenti inquinanti nell’aria che respiriamo. Polveri sottili (PM) e diossido di azoto (NO2) sono tra quelli che più minacciano la nostra salute (ma ci sono anche anidride solforosa – SO2 e…

Mappamondo Cdp investe 70 milioni di euro per progetti di contrasto ai cambiamenti climatici di Redazione Key4biz Cassa depositi e prestiti (CDP), nel ruolo di Istituzione Finanziaria Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, ha investito 70 milioni di euro in EGO (Amundi Planet-Emerging Green One), il più grande fondo al mondo dedicato all’investimento in titoli verdi (green bond). Il fondo è promosso da…

Mappamondo Mobilità elettrica: accordo Enel – Porsche per ampliare la rete di punti di ricarica ultraveloci di Redazione Key4biz Un’ulteriore accelerazione allo sviluppo della mobilità elettrica o eMobility: è questo l’obiettivo comune dell’accordo che vede coinvolti tre partner d’eccezione: Porsche Italia, Q8 e Enel X. Una collaborazione che prevede la realizzazione di stazioni di ricarica ultrafast in 20 aree di servizio…

Meteo4You Si intensificano le piogge su Nord Ovest e regioni tirreniche, meno freddo (Video) di Centro Meteo Italiano Previsioni meteo per giovedì 21 gennaio AL NORD Molte nubi al settentrione al mattino con piogge sparse; al pomeriggio precipitazioni più intense sulla Liguria di levante, più asciutto sulla Romagna. In serata si rinnovano condizioni meteo instabili, con neve anche abbondante nella notte sulle…