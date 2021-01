Dailyletter n. 4047 del 7 gennaio 2021

Internet Trump “silenziato” da Facebook, Instagram e Twitter. I social salveranno la democrazia? di Flavio Fabbri Il Congresso americano a Camere riunite ha certificato a notte fonde in Italia la vittoria democratica alle ultime elezioni presidenziali, proclamando Joe Biden e Kamala Harris rispettivamente Presidente e Vicepresidente degli Stati Uniti, con 306 voti contro i 232 raccolti dai repubblicani.Ma non è…

Telecoms Conte e il Mef definiscono l’agenda delle società quotate in Borsa e sostengono i candidati CEO? di Raffaele Barberio Contatti irregolari? Interlocuzioni dai contenuti inopportuni? Alterazione delle logiche di mercato? Come definire, altrimenti, quanto riportato dal Messaggero di questa mattina nell’articolo “Conte a Vivendi: pace in TIM e Mediaset”, a firma di Rosario Dimito? Si dà conto di un incontro,…

Internet Il social sovranista ‘Parler’ ha avuto un ruolo di primo piano nell’assalto a Capitol Hill di Piero Boccellato Nella lunga giornata d’assalto di ieri al Campidoglio degli Stati Uniti i social network hanno faticato parecchio nel prendere misure da Donald Trump. Twitter e Facebook hanno sì, censurato tweet e video, ma questo non ha impedito che le idee sovversive del Tycoon non venissero ascoltate dai suoi fan…

Internet Facebook ha censurato i dipendenti che volevano ‘silenziare’ Trump di Piero Boccellato Per Facebook silenziare temporaneamente i profili ufficiali di Donald Trump, ancora Presidente degli Stati Uniti in carica, che invece di calmare le acque continuava ad incitare la folla contro l’esito del voto popolare, urlando al broglio elettorale e alla frode, non è stato facile. Lo sanno bene…

Internet Lotteria scontrini. Laura Castellani (Agenzia Dogane): “Partirà a breve per chi paga in digitale nei negozi” di Luigi Garofalo “La lotteria degli scontrini partirà a breve, il tempo di limare il provvedimento a doppia firma dei vertici dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell’Agenzia delle entrate. Sarà dedicata solo a chi effettuerà pagamenti digitali nei negozi fisici”. A dirlo è stata Laura Castellani,…

Internet Recovery plan, oggi il nuovo piano in CdM? Renzi: “Investire nel 5G con semplificazioni” di Luigi Garofalo Il Ministro Roberto Gualtieri ha presentato al Premier Giuseppe Conte il Recovery Plan, la bozza riveduta e corretta dal Tesoro che tiene conto delle proposte della maggioranza. Presenti alla riunione anche il ministro per gli Affari Ue, Enzo Amendola, e il ministro per il Sud, Giuseppe Pr…

Internet WhatsApp, aut aut sulla privacy: addio account se non condividi i dati con Facebook di Paolo Anastasio O accetti di cedere i tuoi dati di WhatsApp a Facebook, oppure puoi dire addio al tuo account. O così o niente. I nuovi termini di utilizzo di WhatsApp impongono agli utenti italiani una scelta definitiva: o si accetta di condividere i dati con Facebook, casa madre di WhatsApp, oppure si dice addio…

Internet GDPR e Food Delivery, la protezione dei dati personali nell’economia digitale 2.0 di D&L Net L’emergenza sanitaria ha cambiato radicalmente le nostre vite. I riflessi dell’inaspettata pandemia si scorgono ormai in ogni fase della nostra vita quotidiana: dal lavoro allo studio dal tempo libero alla vita sociale. Uno degli effetti di maggior impatto a seguito delle necessarie restrizioni Covid…

Cybersecurity Ospedali italiani bersagli facili, i cyber attacchi aumentati del +81% negli ultimi due mesi di Flavio Fabbri Il 2020 non sarà ricordato solo per la tremenda pandemia di Covid-19, ma anche per un aumento sostanziale degli attacchi informatici alle strutture sanitarie e gli ospedali che sono in prima linea nella battaglia contro il virus e che di fatto si stanno dimostrando bersagli facili. I cyber attacchi…

Internet Brexit, sospesi 80 mila domini .eu di Flavio Fabbri L’anno nuovo ha portato agli inglesi una brutta sorpresa, con la sospensione di decine di migliaia di domini internet .eu a seguito della Brexit. Domini .eu “suspended status” Secondo fonti britanniche, in un lasso di tempo molto breve, più di 80 mila domini di primo livello .eu hanno smesso di…

Internet Ennesima giravolta del NYSE, le tre telco cinesi escluse da Wall Street di Paolo Anastasio Nuova giravolta del NYSE (New York Stock Exchange) che cambia di nuovo idea e, dopo aver riabilitato le tre telco cinesi riammettendole nelle contrattazioni di Wall Street, decide infine per il delisting. Ieri l’ultimo dietrofront, su pressing asfissiante del Tesoro americano. E quindi, alla fine, colpo…

Internet Brexit e protezione dei dati, i chiarimenti del Garante Privacy di Redazione Key4biz Dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito ha lasciato definitivamente l’Unione europea: quali sono le conseguenze in termini di protezione dati? Il Garante per la protezione dei dati personali spiega quali sono le conseguenze in termine di protezione dati. Flussi dati verso il Regno Unito Per quanto…

Media La crescita del video streaming stress test per le reti Tlc di Paolo Anastasio La crescita esponenziale del traffico online, alimentata in primo luogo da contenuti di video streaming, rappresenta la sfida principale per le reti Tlc nei prossimi anni. Network che saranno quindi messi sotto pressione dall’incremento della fruizione di film e serie online, uno dei trend più consistenti…

Telecoms Rete unica e UE. Altra interrogazione (PPE) alla Vestager. La proposta italiana non convince nessuno di Paolo Anastasio Il dibattito in corso da mesi nel nostro paese sui profili anti concorrenziali del modello di rete unica in capo a Tim, ovvero un operatore verticalmente integrato, continua a tenere banco anche al Parlamento Europeo. E così, dopo l’interrogazione alla Vice presidente della Commissione Ue Margrethe…

Internet Perché l’auto senza conducente è in stallo di Paolo Anastasio Entro il 2021, secondo una moltitudine di esperti della Silicon Valley, frotte di politici e di produttori, l’auto senza conducente sarebbe dovuta essere realtà sulle strade americane e sulle autostrade britanniche. Compagnie di robotaxi avrebbero dovuto sfrecciare per le vie di Londra. Ma nella realtà…

Internet Si fa largo il sole, ma ancora occasioni per piogge e nevicate (Video) di Centro Meteo Italiano Previsioni meteo per venerdì 8 gennaio AL NORD Giornata all’insegna del bel tempo sulle regioni del Nord Italia con nuvole irregolari in transito sia al mattino che al pomeriggio sui settori pianeggianti, sole prevalente altrove. AL CENTRO Giornata con tempo instabile al centro Italia con…

Mappamondo Sky, 3 milioni di spettatori per Milan-Juventus di Redazione Key4biz Doppio record stagionale per la Serie A su Sky. Ieri il posticipo della 16a giornata Milan-Juventus, in onda dalle 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport 251, ha raccolto davanti alla tv 2 milioni 720 mila spettatori medi complessivi, con il 9,9% di share e 3 milioni 899 mila spettatori…