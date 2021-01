Dailyletter n. 4044 del 30 dicembre 2020

Telecoms Rete unica, Conte: “La società non sarà verticalmente integrata. Italia cablata in fibra ottica entro 2025” di Luigi Garofalo Sul progetto di rete unica il premier Giuseppe Conte ha indicato la condizione principale per realizzarla sia per garantire la concorrenza tra gli operatori di tlc coinvolti sia per offrire tutti i vantaggi possibili ai cittadini. AccessCo, la società che gestirà la rete unica, “dovrà essere integrata,…

Internet Ue-Pechino, c’è l’intesa. I vantaggi per le 2mila aziende italiane in Cina (Ecco chi sono) di Luigi Garofalo Dopo quasi sette anni di negoziati, l’Unione europea e la Cina oggi hanno raggiunto l’intesa politica sull’accordo bilaterale Ue-Cina sugli investimenti (Comprehensive Agreement on Investment – CAI). Alle ore 13 si è tenuto l’incontro, in videoconferenza, tra il presidente del Consiglio europeo,…

Telecoms Rete unica in Italia. Per i francesi è due volte dannosa di Paolo Anastasio “Dallo scorso anno, il settore delle telecomunicazioni italiano ha visto grandi manovre fatte di fusioni, acquisizioni, nazionalizzazioni e grandi spese. Non sono sicuro che i consumatori e i contribuenti italiani ne traggano vantaggio”. Lo scrive oggi sul quotidiano francese La Tribune (Réseau de fibre…

Media Dal Governo 11 miliardi alla cultura. Ma cinema e teatri restano chiusi di Angelo Zaccone Teodosi Il trapasso di anno tra il 2020 ed il 2021 resterà certamente nei libri di storia, in quest’Italia paralizzata dalle norme – isteriche e contraddittorie – imposte da un Governo per “proteggerci” dalla pandemia Covid-19, un Governo che versa in uno stato di discreta confusione, ed emana norme che invadono…

Internet 10 Tech Trends promettenti per il 2021 (prima parte) di Paolo Anastasio Dall’edge AI al 5G passando per l’intelligenza artificiale, alla prossima generazione di strumenti per gestire le risorse umane e la sostenibilità ambientale. Questi sono i principali trend tecnologici per il 2021, già saliti alla ribalta quest’anno La digital transformation sta aprendo nuove…

Internet 10 Tech Trends promettenti per il 2021 (seconda parte) di Paolo Anastasio Dieci Tech trends che caratterizzeranno il prossimo anno ma che si sono già affermati nel 2020 secondo stime di Bain & Co. Le tecnologie per la forza lavoro aumentano l’agilità e la redditività A livello globale, l’assenteismo costa alle aziende centinaia di miliardi di dollari all’anno….

Media Sky tg24 e skytg24.it, la serie ‘pillole di vaccino’ contro le fake news di Luigi Garofalo Contro le fake news sul vaccino anti-Covid è necessaria un’informazione scientifica corretta, completa e di facile comprensione per tutti i cittadini italiani. È il caso di Sky Tg24 con “Pillone di vaccino”. Come nascono i vaccini? Come è stato possibile crearne uno per il Covid-19 in meno di un…

Robot Il robot da combattimento che balla come in Dirty Dancing (video) di Paolo Anastasio Ha le stesse movenze sinuose di Patrick Swayze, il protagonista del film di culto Dirty Dancing. Ma in realtà è un robot della Boston Dynamics, che sembra un Terminator da combattimento, disegnato in primo luogo come macchina da guerra o al limite da pronto intervento in situazioni di rischio e pericolo….

Internet Primavere arabe. Un bilancio a 10 anni di distanza di Alessio Frugiuele Quando il venditore ambulante di verdura Mohamed Bouazizi, esasperato dalle vessazioni della polizia e ridotto sul lastrico a causa della confisca dei suoi strumenti di lavoro, si diede fuoco a Sidi Bouzid, in Tunisia, il 17 dicembre 2010 scatenò un’ondata di rivolte in tutto il mondo arabo volte a…

Mappamondo Tlc, Asstel ‘Bene rifinanziamento contratto di espansione in Legge di Bilancio’ di Redazione Key4biz “Il rifinanziamento del contratto di espansione, previsto all’interno della legge di Bilancio 2021, costituisce un intervento corretto e tempestivo di politica attiva del lavoro, per l’attuazione di un patto intergenerazionale necessario per l’evoluzione delle competenze e il rafforzamento della base…