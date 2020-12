Dailyletter n. 4040 del 23 dicembre 2020

La mobilità elettrica è ormai una realtà anche in Italia. Nel nostro Paese le vendite di auto elettriche crescono a tre cifre stabilmente da alcuni mesi, una voce positiva in un mercato automotive nazionale che la pandemia di Covid-19 ha praticamente stravolto. In un emendamento alla Legge di Bilancio…

Telecoms Banda ultralarga, nel Dl Milleproroghe semplificazioni per cablaggio scuole e ospedali di Paolo Anastasio Misure di semplificazione per la posa della fibra ottica in scuole e ospedali. È quanto previsto in uno dei 22 articoli del Dl Milleproroghe, che dovrebbe arrivare all’approvazione in Cdm oggi. In particolare, la misura prevede che “Per i lavori relativi a collegamenti in fibra ottica ad alta velocità…