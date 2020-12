Dailyletter n. 4038 del 21 dicembre 2020

Internet Next Generation Eu. Intervista a G. La Malfa: “Governo in ritardo, serve un organismo indipendente guidato da Draghi per pianificare i progetti” di Luigi Garofalo “Il Governo non è ancora riuscito ad elaborare il piano italiano, condiviso dall’esecutivo, per il Next Generation Eu da presentare al Parlamento. L’attuale discussione è tardiva ora a dicembre, e a giugno a cosa sono serviti gli Stati Generali dell’economia?” “La mia proposta è seguire il modello…

Telecoms Rete unica in salita. Mercati incerti, crisi di Governo e idee poco chiare? di Redazione Key4biz Nuova intervista di inizio settimana su Rete Unica con Francesco De Leo, Executive Chairman di Kauffman & Partners di Madrid. Questa volta al centro dell’intervista i seguiti dell’annuncio di Enel di procedere alla cessione della propria quota in Open Fiber, il percorso della cosiddetta Rete…

Telecoms Ecco perché Open Fiber deve rimanere italiana. Serve trasparenza di Raffaele Barberio Grazie a Roberto Gualtieri, ministro dell’Economia e delle Finanze, ed alla sua pervicace ostinatezza, che pochi comprendono, rischiamo di trovarci in una situazione paradossale senza via di uscita e rischiamo di distruggere definitivamente il sistema delle telecomunicazioni italiane. Un sistema…

Media Diritti Tv calcio, ad Amazon i mercoledì di Champions in vista della Serie A di Paolo Anastasio Amazon entra nel calcio italiano con la Champions League. Dalla prossima stagione 2021-2022, la piattaforma di Jeff Bezos si è assicurata i diritti di trasmissione delle migliori 16 partite di Champions League del mercoledì sera, oltre alla Supercoppa europea. In queste occasioni ci sarà sempre una…

Media Vivendi-Mediaset, Berlusconi rilancia il polo europeo con o senza Bollorè di Paolo Anastasio La guerra fra Vivendi e Mediaset continua. Nessuna tregua all’orizzonte e a fare il punto della situazione ci ha pensato l’ad del Biscione Pier Silvio Berlusconi, che in una intervista a ‘L’Economia’ del Corriere della Sera ha detto “Noi andremo avanti comunque. Vogliamo costruire il polo paneuropeo…

Cybersecurity Bitgrail, arrestato l’autore della più grande cybertruffa avvenuta in Italia di Piero Boccellato Aveva rubato 120 milioni di euro dalla piattaforma informatica “Bitgrail”, truffando così oltre 230 mila risparmiatori in quello che è stato definitivo il più grande attacco cyber-finanziario in Italia, uno dei più grandi mai realizzati nel mondo nel settore delle cryptovalute. La Polizia Postale…

Internet Legge Bilancio, Liuzzi (MiSE): “Ulteriori 100 milioni per transizione alla nuova tv digitale” di Redazione Key4biz “Esprimo soddisfazione per l’approvazione dell’emendamento con cui vengono stanziati ulteriori 100 milioni per incentivare il ricambio dei televisori verso la nuova tv digitale attraverso lo smaltimento virtuoso degli apparecchi obsoleti. Un provvedimento che coniuga due leve fondamentali del Next Gen…

Telecoms 5G Stand Alone, quali utilizzi commerciali? Scarica il white paper di Redazione Key4biz La tecnologia Stand Alone è l’architettura target delle reti di quinta generazione e pone solide basi per la piena realizzazione del valore dell’applicazione 5G. E’ quanto dimostra il nuovo libro bianco sulla distribuzione commerciale di 5G SA pubblicato da ZTE Corporation. 5G Stand Alone: il white…

Media Assemblea FAPAV: nel 2021 arriva Labs. Bilancio delle attività e priorità per il futuro. di Redazione Key4biz In un contesto economico e sociale dominato dalla pandemia di Covid-19, la Federazione per la Tutela dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali (FAPAV) ha deciso di rafforzare ulteriormente la sua azione di contrasto alla criminalità informatica centrandola su tre parole chiave: crescita, formazione e…

Telecoms 5G in Italia, Umlaut “La rete di Vodafone con la migliore esperienza”. Scarica il report di Redazione Key4biz La GigaNetwork™ 5G di Vodafone offre la migliore esperienza 5G in Italia. Lo attesta il Mobile Benchmark Italy 2020 della società tedesca Umlaut: la rete 5G Vodafone offre prestazioni cinque volte più veloci del 4G a Milano, Torino, Bologna, Roma e Napoli. Scarica il Report Mobile Benchmark…

Telecoms Il 20% delle connessioni mobili globali sarà 5G entro il 2025 di Flavio Fabbri Il 2020 doveva essere l’anno del 5G, poi è arrivata la pandemia di Covid-19 che ha reso tutto più difficile, rallentando il dispiegamento della nuova rete e la stessa distribuzione di smartphone abilitati. In alcuni casi, l’impatto del virus ha determinato un calo dei ricavi per gli operatori…

Energia Il Canada annuncia la sua strategia per l’idrogeno, subito 1,5 miliardi di dollari di risorse di Flavio Fabbri Il mercato mondiale dell’idrogeno è stimato raggiungere i 12.000 miliardi di dollari entro la metà del secolo, secondo un recente studio pubblicato da Goldman Sachs. La strategia del Canada per l’idrogeno Il Canada vuole far parte del gruppo dei Paesi leader nella produzione di idrogeno globale…

Telecoms 5G, appello di vendor e operatori per riservare la banda 6 Ghz di Paolo Anastasio Cresce la fame di spettro in vista dell’avvento di massa del 5G e gli operatori si muovono per chiedere il rilascio di nuove frequenze per soddisfare la domanda di nuove risorse frequenziali. In vista della prossima conferenza mondiale dell’Onu per stabilire le nuove policy globali in materia di frequenze…

Internet Le dimensioni della Digital Customer Experience di Andrea Boscaro – The Vortex Il 2020 che si sta – senza alcun rimpianto – per chiudere ha definitivamente sancito la rilevanza della dimensione digitale nella vita delle persone e nella comunicazione delle imprese e, se ha aperto nuove opportunità (es. il delivery commerce, le aree riservate nel mondo B2B), ha anche presentato…

Internet Cresce il fronte Antitrust negli USA: le GAFAM vogliono un posto nell’amministrazione Biden di Flavio Fabbri La transizione dall’amministrazione Trump a quella Biden negli Stati Uniti è già in corso, ma da più parti si sollevano critiche e denunce relative alle pressioni indebite delle grandi aziende tecnologiche americane per prenotarsi un posto al nuovo tavolo governativo della Casa Bianca. Google, Amazon,…

Internet Pmi, al via il bando linea internazionale Plus di Sercam Advisory La Regione Lombardia supporta la realizzazione di progetti di internazionalizzazione complessi da parte di PMI tramite la realizzazione di programmi integrati atti a sviluppare o consolidare la presenza e la capacità di azione nei mercati esteri. Bando linea internazionale Plus: beneficiari I…

Mappamondo Su ideacrowdfunding.it la raccolta fondi per dispositivo di generazione e accumulo dell’energia basato su processi biochimici di Redazione Key4biz Parte oggi la campagna di equity crowdfunding sulla piattaforma ideacrowdfunding.it per la realizzazione del prototipo di ELETTRO500M, il generatore/accumulatore brevettato dalla startup. Dunque, al via il primo round di raccolta per Biomimesi, la startup dell’energia ha infatti fissato la data di…