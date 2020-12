Dailyletter n. 4037 del 18 dicembre 2020

Telecoms Open Fiber, ok di Enel a cedere quote a Macquarie. Ma i tempi si allungano di Paolo Anastasio Il Cda di Enel ha dato mandato all’amministratore delegato Francesco Starace di cedere la quota compresa fra il 40% e il 50% detenuta in Open Fiber al fondo australiano Macquarie. Tutte le condizioni economiche sono state squadernate, con un controvalore di 2.650 milioni di euro per la cessione dell’intero…

Cybersecurity Nucleare USA sotto cyber attacco, caccia ai mandanti. Biden: “I responsabili pagheranno” di Flavio Fabbri Continuano gli attacchi informatici all’amministrazione americana e ad alcune delle sue più rilevanti agenzie governative, tra cui l’Agenzia per la sicurezza nucleare degli Stati Uniti. La cyber offensiva non si ferma Joe Biden, fresco di elezioni a 46° Presidente degli Stati Uniti d’America,…

Cybersecurity Attacco hacker al Governo Usa, le falle di SolarWinds colpiscono 275mila clienti di Piero Boccellato Emergono tanti retroscena nell’attacco hacker dello scorso 12 dicembre che hai coinvolto l’amministrazione USA nel “più grave attacco informatico da cinque anni a questa parte agli Stati Uniti” secondo i media statunitensi. I cyber attacchi hanno colpito il Dipartimento del Tesoro e il Dipartimento…

Internet Covid-19 e inquinamento, nuovo studio sul ruolo dello smog nella diffusione del virus in Italia di Flavio Fabbri L’Italia fa da tempo i conti con una qualità dell’aria a dir poco scarsa, se non pessima. Da “Bel Paese” che eravamo, siamo diventati progressivamente una terra di discariche, più o meno abusive, di strade congestionate dal traffico e di città ormai al collasso, in tema di inquinamento e rifiuti. Lo…

Media IPTV pirata, smantellato network italiano da 50 mila utenti di Flavio Fabbri Nuova operazione denominata “The Net” è stata condotta dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, contro la pirateria audiovisiva nel nostro Paese. Operazione “The Net” I finanzieri hanno messo sotto sequestro un network di…

Media Infodemia accelerata, Conte in tilt di Angelo Zaccone Teodosi Che l’Italia non sia un Paese “normale” è ormai un dato acquisito per la gran parte della popolazione, ma che, a distanza di pochi giorni dai riti del Natale, nessuno abbia una idea chiara di cosa il Governo consentirà o non consentirà di fare è semplicemente assurdo, surreale, incredibile: eppure,…

Telecoms Privacy e Internet, gli utenti vogliono maggiore protezione dai big tech di Edoardo Stigliani SosTariffe.it Quanto ci importa della nostra privacy, presunta o effettiva che sia? Quanto ci interessa davvero che sconosciuti abbiano accesso ai nostri dati sensibili, dall’indirizzo in cui viviamo a dove andiamo a fare la spesa, dalle nostre serie preferite alle pagine web che visitiamo più spesso? Ci iscriviamo…

Telecoms Il 1° gennaio 2021 partirà il nuovo progetto europeo sul 6G di Flavio Fabbri Recuperare il terreno perso con gli altri Paesi del mondo che già stanno investendo massicciamente sulla futura rete 6G. Questo l’obiettivo che si è imposta sin da ora l’Unione europea (Ue), che vuole guadagnare in innovazione e competitività nei confronti di Cina, Giappone e Corea del Sud. Il 6G…

Internet La DAD sarà forse la nuova “normalità” in ambito scolastico? di D&L Net La pandemia ha portato inevitabilmente a rivoluzionare le nostre abitudini quotidiane. Con l’ultima accelerazione dei contagi e il ritorno ad un più rigido distanziamento sociale, migliaia di lavoratori hanno continuato ad interagire grazie allo smart working, così come la maggior parte degli studenti…

Internet Blockchain e moda, IBM digitalizza la supply chain di Piacenza 1733 di Redazione Key4biz E’ stata completata la digitalizzazione della filiera dell’abbigliamento from sheep to shop di Piacenza 1733 da parte di IBM Resarch. Da tre anni il produttore italiano di tessuti di lusso collabora con Big blue per digitalizzare l’intera supply chain, from sheep to shop, utilizzando IBM Blockchain…

Energia Idrogeno verde, capacità di produzione cresce del +20% l’anno nell’Ue di Flavio Fabbri È stato sottoscritto ieri da 22 Stati membri dell’Unione europea il Manifesto per lo sviluppo di una catena del valore europea sulle Tecnologie e sistemi dell’idrogeno. Per l’Italia ha partecipato il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, che contestualmente ha anche preso parte al…

Telecoms Realme 7i: smartphone low cost con tripla fotocamera di Silvio Spina SosTariffe.it Realme è un produttore cinese fondato nel 2018, controllato dal colosso BBK, che in poco tempo è riuscito a ritagliarsi una fetta importante di mercato, soprattutto sulla fascia più economica del mercato. Tra le novità ufficializzate in questi giorni e disponibili anche nel nostro Paese vi segnaliamo…

Energia Tariffe congiunte luce e gas: 5 consigli su come scegliere quella più adatta di Davide Raia SosTariffe.it Il mercato delle offerte luce e gas include svariate opzioni a disposizione delle famiglie italiane. Puntando sul mercato libero e scegliendo, con attenzione, le tariffe più vantaggiose è possibile dare un taglio netto alle bollette e risparmiare decine di euro all’anno (a parità di consumi). Tra le…

Mappamondo Enel X a Singapore con il “Virtual power plant” di Redazione Key4biz Enel X, la business line per i servizi energetici avanzati del Gruppo Enel, è entrata nel mercato della demand response di Singapore. Il Virtual Power Plant di Enel X supporterà il Mercato Nazionale dell’Elettricità di Singapore (NEMS)[1], allo scopo di migliorare la sicurezza e l’efficienza complessiva…

Mappamondo Tecnologia Qualcomm per il 5G FWA di Fastweb di Redazione Key4biz Fastweb annuncia che i suoi dispositivi Customer Premise Equipment (CPE) 5G millimeter wave (mmWave) Fixed Wireless Access (FWA) utilizzeranno il sistema di Modem-RF Snapdragon X55, rafforzando ulteriormente la collaborazione pluriennale tra Fastweb e Qualcomm Technologies, Inc. per offrire agli utenti…