Dailyletter n. 4036 del 17 dicembre 2020

Telecoms Rete unica, Meloni (FdI) ‘Perché il Governo vuole dare il controllo ai francesi di Vivendi?’ di Paolo Anastasio “Cosa vuole fare il Governo con la rete unica? Quali sono le intenzioni di Conte, Gualtieri e Patuanelli? Vogliono costruire una rete unica sotto il controllo di un privato, TIM, a sua volta controllato dai francesi di Vivendi? Voglio sapere perché lo stanno facendo. Dove sono finite le battaglie del…

Telecoms Governo “garante” della rete unica? Ma chi ci mette i soldi e in mano a chi rimane l’infrastruttura? di Raffaele Barberio Il dibattito sulla rete unica continua a svolgersi con modalità irrituali e dando per scontate circostanze che risulterebbero in altri contesti del tutto inverosimili. E ogni giorno si rischia di leggere affermazioni che in via ordinaria non verrebbero considerate come plausibili. Ad attirare la…

Telecoms Rete unica, A. Bisio (Vodafone): “In aree bianche solo con regole di competizione, ossia modello wholesale only” di Luigi Garofalo Dopo averne parlato al 5G Italy 2020, Aldo Bisio, amministratore delegato di Vodafone Italia, torna sul dossier della rete unica delle telecomunicazioni: “Sulla fibra dividerei l’Italia in tre grandi aree: nella prima ci sono 10 milioni di abitazioni dove si compete e si deve…

Internet Pubblicità online: il Texas e altri 9 Stati USA contro Google il monopolista di Flavio Fabbri Il Texas e altri nove Stati americani hanno citato in giudizio Google per aver violato le leggi antitrust nazionali con l’obiettivo di rafforzare la sua posizione dominante sul mercato della pubblicità online. L’accusa a Google Tutti e dieci gli Stati hanno chiesto alla società del Gruppo Alphabet…

Telecoms Hai perso l’edizione 2020 del 5G Italy? Guarda interventi, interviste, foto e videoracconto di Redazione Key4biz Grande successo dell’edizione 2020 del “5G Italy – The Global Meeting in Rome”. I numeri di quest’anno: 83 relatori, 23 panel, 20 speech individuali, 2.500 iscritti, 87 uscite sui media. Hai perso questa edizione? Guarda qui tutti gli interventi, le interviste e la photogallery.&n…

Telecoms 5G, Angela Merkel e il premier spagnolo Sanchez promuovono Huawei di Paolo Anastasio Dopo l’endorsement del presidente del Consiglio spagnolo Pedro Sanchez nei confronti di Huawei sul 5G, anche il Governo tedesco di Angela Merkel si è schierato a favore del vendor cinese. Nessun bando dalla Germania quindi per Huawei. Il Governo ha approvato un disegno di legge che dà il via libera,…

Cybersecurity Allarme cybercrime nella Ue ‘Siamo un obiettivo primario’ di Paolo Anastasio L’Unione Europea è stata identificata come un “target primario” dai cyber criminali globali e per questo deve rinforzare le sue capacità difensive in base al nuovo scenario, secondo la Commissione Ue. A dirlo apertamente è stato ieri il vicepresidente della Commissione Ue Margaritis Schinas, in occasione…

Internet Google, dalla Ue ok “condizionato” all’acquisizone di Fitbit di Flavio Fabbri C’è il via libera della Commissione europea all’acquisizione di Fitbit da parte di Google, ma l’approvazione è vincolata ad una serie di impegni sul cui rispetto Bruxelles vigilerà. Diversi i punti critici su la Commissione ha svolto indagini approfondite, su tutti il rispetto delle regole alla base…

Cybersecurity Intelligenza artificiale e sicurezza, quali nuove minacce informatiche? Il report ENISA di Piero Boccellato Dopo la pubblicazione del report delle nuove minacce informatiche nelle reti quinta generazione, l’agenzia dell’Unione europea per la sicurezza informatica ha pubblicato il rapporto sul panorama delle minacce cyber anche nel settore dell’intelligenza artificiale, svelando le principali sfide alla sicurezza…

Internet Data center, cresce del 21% la spesa globale in infrastrutture cloud di Flavio Fabbri Il cloud come driver per gli investimenti mondiali in data center, sia segmento hardware che software. Second un nuovo studio di Synergy Research Group, la spesa in data center è cresciuta del 2% nell’ultimo trimestre proprio grazie alla crescita degli investimenti in infrastrutture cloud, valutata…

Internet Pre-screening Covid, MIT: “L’IA svela i positivi dai colpi di tosse al cellulare” (La “Shazam” del virus) di Luigi Garofalo Nei test, l’algoritmo di intelligenza artificiale, integrato negli smartphone e laptot dei volontari, ha raggiunto un tasso di successo del 98,5% tra le persone risultate positive al tampone, salendo al 100% in coloro che non avevano altri sintomi (oltre alla tosse). Si presenta con questi risultati…

Internet Dpo, Privacy Manager e Privacy Specialist. I webinar di alta formazione dal 26 gennaio 2021 di Redazione Key4biz La protezione, la gestione e la corretta attuazione del trattamento dei dati personali sono attività prioritarie ed indispensabili per le aziende nel settore pubblico e privato. Ai futuri Data Protection Officer (DPO) Privacy Manager e Privacy Specialist, ed anche a chi già svolge questi ruoli, sono…

Media Tivùsat accende 23 nuovi canali dedicati all’informazione regionale. Le ultime novità sul DVB-S2 di Flavio Fabbri Saranno 23 i nuovi canali accessibili da domani sulla piattaforma satellitare gratuita di tivùsat dedicati all’informazione, uno per ogni telegiornale regionale della Rai. 23 canali per 23 TGR Dal 18 dicembre, come annunciato anche dalla Rai, i TG regionali (TGR) saranno tutti visibili su tivùsat…

Cybersecurity Malware Ursnif, in Italia false email del MEF truffano gli utenti di Piero Boccellato In Italia il Computer Security Incident Response Team (CSIRT) ha segnalato una nuova campagna malspam attraverso la quale viene distribuito il malware Ursnif. La campagna, segnalano i ricercatori del CSIRT, coinvolge utenti italiani, tra cui destinatari del dominio tesoro.it, veicolando il contenuto…

Media Il 30% degli italiani legge ebook. Durante la pandemia primo download per 2,3 milioni di lettori di Flavio Fabbri Il Covid-19 ci ha chiusi in casa per lungo tempo e tra le quattro mura domestiche ci siamo dovuti inventare diversi modi di passare il tempo: dalla tv ai film e le serie online, dal gaming ai libri, compresi gli ebook. L’indagine Mibact-Aie Secondo una nuova indagine condotta a cura del Centro…

Media ‘Sanremo Giovani 2020’, stasera scopriremo i nuovi talenti nazionali di Redazione Key4biz Dopo Ama Sanremo 2020, è giunto il momento della terza tappa del percorso che porterà le giovani promesse della musica italiana sul palco dell’Ariston per il 71° Festival della Canzone Italiana: Sanremo Giovani 2020, la finale. Scopriamone di più. Come funziona e il regolamento Dal Teatro del…

Internet Sport dilettantistico, sostegni a favore delle società sportive di Sercam Advisory La Regione Lazio tramite questa misura vuole promuovere una procedura finalizzata alla concessione dei contributi a fondo perduto in favore delle Società Sportive Dilettantistiche (SSD) e Associazioni Sportive Dilettantistiche. Soggetti beneficiari Beneficiari dei contributi sono le Società Sportive…