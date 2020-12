Dailyletter n. 4032 del 11 dicembre 2020

Internet Tim, il titolo in rosso a Piazza Affari dopo il taglio del rating di Moody’s di Paolo Anastasio Apertura negativa con un calo fino al 2,78% Tim a Piazza Affari, dopo che l’agenzia di rating Moody’s ha tagliato il rating della società passato da Ba1 a Ba2, con outlook negativo. Le ragioni di Moody’s Secondo l’agenzia, l’ambiente competitivo domestico nel fisso e nel mobile potrebbe…

Telecoms 5G, ZTE ‘Obiettivo trasparenza in Italia’. D’Alema ‘Europa sia ponte fra Usa e Cina’ di Paolo Anastasio ZTE tende la mano all’Italia e offre la sua massima apertura per superare la diffidenza nei confronti dei vendor cinesi di attrezzature 5G. Una diffidenza che circola anche in Italia, oltre che nella Ue, su pressing dell’amministrazione americana che accusa (senza prove concrete) i vendor cinesi di…

Internet ZTE, ‘Perché avere paura del 5G? Quando la conoscenza crea valore’. Cosa ha detto la politica di Paolo Anastasio Nutrito il drappello di esponenti politici che hanno preso parte alla conference organizzata da ZTE ‘Perché avere paura del 5G? Quando la conoscenza crea valore’. Leggi anche: 5G, ZTE ‘Obiettivo trasparenza in Italia’. D’Alema ‘Europa sia ponte fra Usa e Cina’ Francesco Boccia ‘5G come l’Autostrada…

Internet Li Junhua (Ambasciatore cinese in Italia): “Rigettiamo attacchi su 5G, non ci sono prove di backdoor” di Luigi Garofalo L’intervento di Li Junhua, Ambasciatore cinese in Italia, nel corso della Conferenza dal titolo “Perché avere paura del 5G? Quando la conoscenza crea valore” organizzata da ZTE Italia il 10 dicembre a Roma sia online sia onsite. Li Junhua, ambasciatore cinese in…

Internet Luca D’Antonio (JMA Wireless): “Il nostro ruolo nell’Open Ran” di Luigi Garofalo La videointervista a Luca D’Antonio, Strategy and Innovation Director, JMA Wireless, nel corso della 3° edizione di 5G Italy – The Global Meeting in Rome, che si è svolta l’1-2-3 Dicembre 2020. …

Internet 5G, Giosuè Vitaglione (Fortinet): “Una piattaforma digitale da mettere in sicurezza” di Luigi Garofalo La videointervista a Giosuè Vitaglione, Director Global Alliance – Telco Sales Development EMEA, Fortinet, in occasione della 3° edizione di 5G Italy – The Global Meeting in Roma, che si è tenuta l’1-2-3 Dicembre 2020. …

Cybersecurity Cybersecurity, l’Ue investe il 40% in meno degli Stati Uniti. Il Report Enisa di Flavio Fabbri Sappiamo bene ormai quanto sia importante investire nel settore della cybersecurity. Ogni anno nuovi Report ci avvertono della gravità delle minacce informatiche sempre in agguato e dei danni che sono in grado di causare ai singoli, alle imprese e alle stesse Istituzioni. Bruxelles ne è cosciente,…

Internet Rai per il Sociale, primi passi nella direzione giusta di Angelo Zaccone Teodosi Mercoledì 9 dicembre 2020 potrebbe essere una data destinata a divenire epocale nella storia della Rai Radiotelevisione Italiana spa, un vero e proprio spartiacque simbolico: la nuova Direzione Rai per il Sociale, creata nell’agosto scorso, è stata presentata ufficialmente ai dirigenti apicali di Viale…

Telecoms 5G FWA, Linkem lancia il primo servizio per la fornitura di connettività fiber-like di Redazione Key4biz Sfruttare le potenzialità della connettività 5G FWA contribuendo a colmare il gap infrastrutturale del Sud Italia. Questi i principali obiettivi del primo servizio commerciale fiber-like con velocità fino a 1 Gbit/s di Linkem e disponibile da oggi già nei Comuni di Modugno, Grottaglie e Avellino….

Internet L’antitrust tedesca indaga su Facebook e la realtà virtuale di Oculus di Flavio Fabbri L’utilizzo del celebre visore di realtà virtuale Oculus è legato all’attivazione di un account personale su Facebook. Senza l’uno non c’è l’altro. Tanto è bastato all’Antitrust tedesca per avviare due indagini parallele e connesse tra loro. Le indagini dell’Antitrust La notizia, ripresa da…

Smart City Città autonome e nuovi materiali: mercato da 400 miliardi nel 2040 di Flavio Fabbri Le città sono sempre più grandi e popolose, qualcuno parla di ritorno delle “Città Stato”, ma pochi si soffermano sulla centralità di alcuni temi cari al paradigma smart city: indipendenza e autonomia a livello energetico, alimentare ed idrico. La vera sfida per tutte le città del mondo è affrontare…

Telecoms Com’è andato il 2020 per il mercato mobile di Edoardo Stigliani SosTariffe.it Lo sappiamo: il 2020 non è piaciuto proprio a nessuno, con l’unica eccezione di pochissimi fortunati (di solito già ricchi, straricchi, ricchissimi) che hanno approfittato della pandemia per incrementare ulteriormente i propri affari. Dal punto di vista dei consumatori va però detto che la possibilità…

Media Vaccini nuovo fronte della disinformazione online di Flavio Fabbri Il vaccino della Pfizer ha raggiunto un’efficacia del 95%, secondo gli ultimi dati pubblicati dal New England Journal of Medicine. Nel Regno Unito è iniziata la somministrazione pubblica del prodotto e si attende ora il via libera degli Stati Uniti e dell’Unione europea. Ogni giorno ci arrivano notizie…

Energia Difficoltà nel pagare le bollette? 3 consigli da seguire di Davide Raia SosTariffe.it Le bollette di luce e gas rappresentano una spesa significativa per le famiglie italiane. Una “famiglia tipo” (consumo annuo di 2700 kWh di elettricità e 1400 Smc di gas naturale) spende in un anno quasi 1.500 euro per le bollette di luce e gas (considerando i prezzi attualmente praticati nel mercato…

Internet Perché non bisogna avere paura del content marketing di Nataliya Yavorska, digital consultant Un content marketing di qualità e in linea con il tuo target porta un valore aggiuntivo al tuo brand, è in grado di generare traffico al tuo sito anche a distanza di tempo, migliora il posizionamento nelle SERP, aumenta la notorietà aiutandoti ad attirare nuovi clienti e a fidelizzarli. Questi sono…

Telecoms Nokia 8000 4G, cellulare retrò ma con caratteristiche “smart” di Silvio Spina SosTariffe.it Sulla nostra rubrica parliamo spesso di smartphone di ultima generazione, concentrandoci soprattutto su quei prodotti con un ottimo rapporto tra qualità, caratteristiche e prezzo, magari acquistabili a prezzi ancora più interessanti grazie alle numerose tariffe con smartphone compreso dei principali…

Meteo4You Nuovo rapido peggioramento sull’Italia, ma da domenica più sole (Video) di Centro Meteo Italiano Le previsioni per domani sabato 12 dicembre AL NORD Molte nubi al mattino sulle regioni settentrionali, con pioviggini sulla Liguria e deboli nevicate tra Alpi occidentali e Appennino settentrionale. Al pomeriggio più asciutto con ancora nuvolosità insistente. In serata non sono attese variazioni…

Mappamondo Il Presidente Sergio Mattarella premia “JuiceAbility” di Enel X di Redazione Key4biz JuiceAbility di Enel X, il dispositivo che permette di ricaricare le batterie delle sedie a ruote elettriche utilizzando le infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, ha ricevuto il Premio Nazionale per l’Innovazione “Premio dei Premi” 2020. Il riconoscimento è stato consegnato dal Presidente…