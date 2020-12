Dailyletter n. 4028 del 4 dicembre 2020

Internet 5G Italy 2020. Un bilancio di fine evento e le ragioni di un successo costruito sulle persone di Raffaele Barberio Si è chiusa ieri la terza edizione della Conferenza Internazionale “5G Italy”. Un’edizione particolare e in connessione diretta con la contingenza e con l’agenda del Paese. Da qui il titolo di quest’anno “5G e Recovery Fund”: un modo diretto per mettere in connessione innovazione e investimenti,…

Internet 5G Italy, Enza Bruno Bossio (Comm. Tlc): “5G? Lo Stato sostenga con credito d’imposta l’edge e cloud computing” di Luigi Garofalo La videointervista all’on. Enza Bruno Bossio, Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni – Camera dei Deputati, nel corso della 3° edizione di 5G Italy – The Global Meeting in Rome, che si è svolta l’1-2-3 Dicembre 2020. …

Media Ufficiale la Netflix della cultura. Rai e Cinecittà fuori dal gioco? di Angelo Zaccone Teodosi Da ieri, è ufficiale l’avvio della “Netflix italiana della cultura”: dopo mesi di annunci, nella sera di ieri giovedì 3 dicembre, il principale “player” della partita, Cassa Depositi e Prestiti (Cdp), ha diramato un comunicato stampa che, finalmente, chiarisce qualcosa della oscura intrapresa. Il titolo…

Telecoms Frequenze FWA, emendamento in Legge di Bilancio per ridurre i contributi dei piccoli provider di Redazione Key4biz Il deputato Michele Gubitosa (M5S) ha appena presentato un emendamento alla Legge di Bilancio (101-bis) che mira a ridurre i contributi per la concessione dei diritti di uso delle frequenze licenziate, a favore dei piccoli e medi operatori delle tlc. La proposta di riduzione è di fatto un cavallo di…

Internet 5G Italy 2020, Luca Monti (WINDTRE): “Pandemia e città del futuro” di Luigi Garofalo La videointervista a Luca Monti, 5G & IOT Project Director – WINDTRE, nel corso della 3° edizione di 5G Italy – The Global Meeting in Rome, che si è svolta l’1-2-3 Dicembre 2020. …

Internet 5G Italy, Massimo Mazzocchini (Huawei): “Dalla smart healthcare alle smart city, vision e soluzioni” di Luigi Garofalo La videointervista a Massimo Mazzocchini, Deputy General Manager – Huawei, nel corso della 3° edizione di 5G Italy – The Global Meeting in Rome, che si è svolta l’1-2-3 Dicembre 2020. …

Internet 5G Italy. Massimo Luciani (Comarch): “Il ruolo dell’IA nelle Tlc di avanguardia” di Luigi Garofalo La videointervista a Massimo Luciani, Sales Director Telco – Comarch, nel corso della 3° edizione di 5G Italy – The Global Meeting in Rome, che si è svolta l’1-2-3 Dicembre 2020. …

Internet Computer quantistico, nuovo record cinese grazie ai fotoni di Flavio Fabbri La corsa al quantum computing e ai computer quantici si fa sempre più serrata. Un team di ricercatori cinesi della University of Science and Technology of China di Hefei, capoluogo della provincia dell’Anhui, ha annunciato il raggiungimento di un ulteriore livello di “supremazia quantistica”. Nuovo…

Internet Google spia i propri dipendenti prima di licenziarli di Flavio Fabbri Brutta storia per Google negli Stati Uniti, dove è accusato dal National labour relations board (Nlrb) di aver “spiato” e poi licenziato due suoi dipendenti, attivisti per i diritti dei lavoratori. Il National labour relations board è un’agenzia governativa federale, fondata dal Congresso nel 1935,…

Telecoms Agcom, ricavi delle TLC in calo del -5,8% in cinque anni. Scarica il report di Paolo Anastasio I ricavi delle principali aziende che operano nel settore delle comunicazioni elettroniche si sono ridotti nel periodo 2015-2019 del 5,8%, passando da 31,2 miliardi di euro nel 2015 ai 29,4 miliardi di euro nel 2019. È quanto si evince dai bilanci d’esercizio di una trentina di imprese del comparto…

Telecoms Giocare insieme: la nuova socialità via Internet di Edoardo Stigliani SosTariffe.it Se paragoniamo un gamer del passato a uno di oggi, se mettiamo a fianco tutto ciò che va da Pong fino a pochi anni fa e ciò che impera nelle classifiche dei videogame più scaricati, c’è una differenza sostanziale: Internet. Fino a non troppo tempo fa, chi passava ore della sua giornata davanti a un…

Internet Digitale e nuovi strumenti per le Pmi di Elisa Novaro, Digital Consultant In Italia, le Piccole medie imprese, rappresentano la struttura portante dell’economia nazionale ovvero l’80% della forza lavoro operante sul territorio. Le imprese che occupano meno di 10 persone e che si concentrano nel settore terziario sono oltre il 90% delle PMI italiane . La problematica sanitaria…

Internet Poste Italiane, dal 14 dicembre al via 200.000 test anti-Covid per i dipendenti (Video) di Redazione Key4biz Poste Italiane ha annuncaito una campagna di test anti Covid-19 sui suoi 130.000 dipendenti. Lo ha annunciato il Condirettore Generale di Poste Italiane, Giuseppe Lasco, ai microfoni del TgPoste, il telegiornale aziendale, anticipando che dal 14 dicembre saranno somministrati ai dipendenti oltre 200mila…

Telecoms Moto G 5G anche in Italia: nuovo smartphone 5G di punta della fascia media? di Silvio Spina SosTariffe.it C’è già chi lo considera il best buy della fascia media e non è certo la prima volta che questa gamma riesce a guadagnarsi tale appellativo: stiamo parlando di Motorola, brand storico che negli ultimi anni, prima con Google e poi con Lenovo, è riuscita a rilanciarsi grazie a ottimi prodotti per quanto…

Energia Bollette luce e gas 2021, come risparmiare. La guida di Davide Raia SosTariffe.it Mancano poche settimane alla fine dell’anno ed è già tempo di guardare al futuro, anche e soprattutto per quanto riguarda il mercato energetico. Per le famiglie italiane, infatti, sta per iniziare quello che sarà l’ultimo anno del mercato tutelato. Dal 2022, infatti, ci sarà il passaggio al mercato…

Media I 10 punti dell’azione Ue a sostegno dell’industria audiovisiva e dei media di Flavio Fabbri La pandemia di Covid-19 ha messo a dura prova anche il settore dei media e dell’audiovisivo. Si pensi solo al calo delle entrate pubblicitarie (gli introiti pubblicitari sono diminuiti tra il 30% e l’80%), al crollo delle sale cinematografiche (con perdite stimate in 100.000 euro per schermo al mese)…

Internet Appalti pubblici, il valore dei servizi online dedicati alle imprese di Redazione Key4biz Esiste una grande domanda di innovazione nel nostro Paese, sia pubblica, sia privata, ma per favorirne l’emersione si deve far convergere da un lato il potenziale delle tecnologie digitali ed informatiche, dall’altro bisogna saper coinvolgere le imprese e il mercato stesso. La trasformazione digitale…

Media Cosa guardare in Tv: Dash & Lily di Patrizia Romani E’ stato per tutti un anno difficile questo 2020 e non ne siamo ancora usciti purtroppo, ma nell’approssimarsi delle festività natalizie, con la fantasia e con l’aiuto di film e serie tv che le varie piattaforme ci offrono, cerchiamo di abbandoniamoci un po’ al sorriso. Come con DASH & LILY,…

Mappamondo WeSportUP, primo programma di accelerazione di startup e PMI innovative in ambito sport e salute di Redazione Key4biz È stato presentato oggi WeSportUp, il primo acceleratore di start-up e PMI innovative focalizzato negli ambiti di sport e salute, alla presenza di Fabrizio Palermo, Amministratore Delegato di CDP, di Vito Cozzoli, Presidente e Amministratore Delegato di Sport e Salute, di Francesca Bria ed Enrico Resmini,…

Mappamondo Accordo Enel X – MEG per l’acquisizione dell’italiana CityPoste Payment di Redazione Key4biz Enel X ha concluso con Mail Express Group (MEG)un accordo per acquisire – subordinatamente al nulla osta della Banca d’Italia – una partecipazione pari al 100% del capitale di CityPoste Payment (CPP), fintech italiana che offre ai consumatori un accesso diffuso ai servizi di pagamento, sia su canale…