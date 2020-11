Dailyletter n. 4024 del 30 novembre 2020

Internet 5G Italy e il Recovery Fund, al via la terza edizione. L’agenda completa di Redazione Key4biz Parte domani la terza edizione del 5G Italy, la tre giorni di riferimento del settore, che quest’anno sarà incentrata sulle opportunità di crescita legate al Recovery Fund. Al via domani la terza edizione di “5G Italy – The Global Meeting in Rome”, la Conferenza promossa dal CNIT, che si…

Telecoms ‘Gli attacchi scomposti contro Open Fiber lasciano sconcertati gli analisti europei’. Intervista a F. De Leo (Kauffman & Partners) di Raffaele Barberio Una nuova intervista per il nostro consueto appuntamento del lunedì con Francesco De Leo, Presidente esecutivo di Kauffman & Partners (con sede a Madrid) e con un passato di Direttore generale di Telecom Italia, tra i suoi numerosi incarichi di prestigio internazionale. Una intervista ancora…

Telecoms I giornali e la rete unica. Scontro tra tifoserie o corretta informazione? di Raffaele Barberio Anche stamane abbiamo letto con attenzione sui quotidiani le uscite sul tema della rete unica di telecomunicazioni. Ci ha colpito l’articolo del Corriere della Sera dal titolo All’Italia serve una rete digitale (non le solite scorciatoie). Ci ha colpito perché contiene inesattezze che riteniamo utile…

Telecoms Rete unica, fondo sovrano di Abu Dhabi interessato a FiberCop? di Paolo Anastasio Il fondo sovrano di Abu Dhabi sarebbe interessato ad acquisire una quota di FiberCop, la società della rete secondaria di TIM partecipata al 37,5% dal fondo americano KKR e da Fastweb al 4,5%, in vista del progetto di rete unica di TIM che comprenderebbe anche la rete di Open Fiber. Leggi anche:…

Internet Poste italiane, Conte, “siete un avamposto delle istituzioni sul territorio, simbolo di unità e coesione per il Paese” di Luigi Garofalo Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha inviato un messaggio di ringraziamento alle lavoratrici e ai lavoratori di Poste Italiane, per l’impegno profuso durante l’emergenza sanitaria, nel corso della quale hanno assicurato servizi essenziali in tutto il Paese, senza soluzione di continuità….

Smart City Cina nuova ‘Silicon Valley’ della mobilità elettrica: qui il 35% delle spedizioni di auto Tesla nel 2025 di Flavio Fabbri La Cina rappresenta ormai il più grande mercato al mondo per tutta una serie di nuove tecnologie e servizi avanzati. La mobilità elettrica trova qui il maggior numero di acquirenti di automobili e altri mezzi di trasporto. La Cina e la mobilità elettrica Secondo un’indagine Loup Ventures, entro…

Cybersecurity Computer Security Day: nel mondo spesi 167 miliardi in cybersecurity nel 2020, cresce l’impiego dell’IA di Flavio Fabbri In tutto il mondo il 30 novembre di ogni anno viene celebrato il Computer Security Day, cioè la giornata mondiale per la sicurezza informatica del nostro computer e dei nostri dati. Nata nel 988, la Giornata si pone l’obiettivo di promuovere tra gli utenti di rete di ogni età e status una maggiore…

Internet Il fenomeno dell’influencer marketing e le “3T”: Trend, Target e Tips di Claudia De Florentiis, Digital consultant In questi anni il fenomeno dell’Influencer Marketing ha registrato un incremento mai visto prima, tutti ne parlano, moltissimo ne soggiacciono e diversi l’ambiscono. Un mercato avviato già da diversi anni, con capisaldi e stratificazioni già avviate che ha visto un’evoluzione e una diffusione…

Internet Mini siti per raccontare il proprio business e organizzare le attività di lead generation di Andrea Boscaro – The Vortex Con l’accordo stipulato la scorsa settimana, in virtù del quale Alibaba.com, il principale marketplace B2B a livello internazionale, ospiterà gratuitamente 300 aziende appartenenti ai settori della meccanica, dell’automotive, della nautica, non si intende solo offrire un’ulteriore opportunità di…

Internet Bando Digital 4 Business, il digitale per migliorare la capacità di risposta delle imprese all’emergenza di Sercam Advisory In considerazione della pandemia causata dal coronavirus SarsCov 2 e con l’obiettivo di supportare le imprese del territorio, la Camera di Commercio di Caserta intende avviare un intervento straordinario rivolto alle micro e piccole imprese e finalizzato a sostenere – mediante contributi per l’adozione…

Telecoms Pubblicità ingannevole, multa Antitrust da 10 milioni a Apple: ‘iPhone non resiste all’acqua’ di Paolo Anastasio Messaggi promozionali ingannevoli sulla capacità di resistere all’acqua di diversi modelli di iPhone a fronte della mancata copertura assicurativa derivante da eventuali danni “da liquidi” anche nel periodo di garanzia. Sono queste le pratiche comerciali scorrette sollevate dall’AGCM nei confronti di…

Telecoms Reti cellulari private, previsti ricavi globali per 64 miliardi di dollari nel 2030 di Paolo Anastasio Reti cellulari private (Private cellular networks) in gran spolvero nei prossimi mesi, trainate in primo luogo dal massiccio sviluppo dei primi vertical industriali. Questa la previsione di ABI Research, secondo cui produzione industriale, energy (comprensivo di segmenti oil and gas, trivellazione e…

Mappamondo Un’Orchestra diffusa sulla Rete Lepida di Redazione Key4biz Consentire a un direttore e alla sua orchestra di suonare assieme in streaming, dal vivo, seppur da location diverse: è l’obiettivo ambizioso raggiunto dal progetto “Orchestra diffusa” di Fondazione Ravenna Manifestazioni, in collaborazione con Lepida, BH Audio & Ravenna Streaming, e realizzato…

Mappamondo Vetrya con MedEA per la prima clinica digitale polispecialistica per Healthcare 2.0 di Redazione Key4biz Vetrya, gruppo italiano leader riconosciuto nello sviluppo di servizi digital, piattaforme cloud computing, soluzioni applicative e servizi broadband comunica di aver sottoscritto un accordo con la società MedEA per la creazione di un ecosistema basato su piattaforma digitale e dispositivi per la…

Mappamondo Al via partnership tra Now Tv e Qlash per nel settore eSports di Redazione Key4biz NOW TV, il servizio in streaming targato Sky, e QLASH eSports, annunciano la loro partnership nel mondo eSports. NOW TV è la prima piattaforma OTT ad investire nel mondo eSports e sostenere l’evoluzione del gaming in Italia. NOW TV propone un’offerta ricca di contenuti live e on demand come lo sport,…

Bibliotech Milano Città aperta di Redazione Key4biz Il libro che racconta da dentro quello che è successo a Milano, epicentro della regione più colpita dalla pandemia di Coronavirus, e all’Italia, senza dimenticare quanto la città del Risorgimento e della Resistenza ha rappresentato e rappresenta per tutta la nazione. Un viaggio lampo – prima, durante…