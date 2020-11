Dailyletter n. 4013 del 13 novembre 2020

Media Pirateria online e risultati dell’operazione “Perfect storm”. Martella: “Cruciale la battaglia per il diritto d’autore” di Flavio Fabbri L’operazione “The perfect storm” contro la pirateria online e per la tutela del diritto d’autore, condotta in Italia dalla Guardia di Finanza, che ha visto coinvolti anche altri 19 Paesi nel mondo, ha permesso di oscurare più di 5.500 siti web per il live streaming illegale e canali Telegram, portando…

Internet Didattica online e sorveglianza, i software che spiano gli studenti e prendono possesso dei loro pc. Il Rapporto di Flavio Fabbri Lezioni e compiti in classe ma da tenere rigorosamente online. Questa ormai è la realtà per milioni di studenti italiani, europei e di gran parte del mondo nell’era della grande emergenza sanitaria legata alla pandemia di Coronavirus. Per aiutare le scuole di ogni ordine e grado, università comprese,…

Internet Sovranità digitale Ue, Stanzione (Garante Privacy) ‘Tutela della persona non derogabile a esigenze di sicurezza’ di Paolo Anastasio “Nel raffronto con gli Usa sul terreno della disciplina privacy è emersa con chiarezza un’accezione identitaria della sovranità digitale: la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha contributo, in particolare con le due sentenze Schrems, a delineare l’Ue come “comunità di diritto” caratterizzata…

Media Su Sky in prima tv “Mi chiamo Francesco Totti”. Lunedì 16 novembre di Redazione Key4biz «Tutto ciò che è raccontato nel film – come tutto ciò che è omesso – è lo specchio di quello che Francesco trova veramente importante nella sua storia, la storia che lo ha portato sino a qui». Così Alex Infascelli nel presentareil suoultimo film, MI CHIAMO FRANCESCO TOTTI,il ritratto inedito di uno…

Internet Premio Dona, consumatori (UNC) alle prese con la pandemia ‘L’emergenza non comprima i diritti’ di Paolo Anastasio La pandemia cambia le carte in tavola nelle nostre vite e anche il Premio Vincenzo Dona, tradizionale appuntamento annuo dell’Unione Nazionale Consumatori (UNC) giunto alla quattordicesima edizione, che negli ultimi anni si è tenuto al Teatro Argentina di Roma, è costretto a cambiare veste. Quest’anno…

Internet “Blockchain in agrifood, per skill e per SPID”. Videointervista ad Alessandro Civati (Lirax) di Luigi Garofalo La videointervista ad Alessandro Civati, ceo Lirax, sui vantaggi di utilizzo della blockchain nell’agrifood, per certificare le competenze degli studenti e per tracciare ogni fase dell’erogazione di SPID da parte degli Identity Provider. …

Media Lockdown soft: salute, cultura e scuole. Le contraddizioni interne del Governo di Angelo Zaccone Teodosi Lo stato confusionale del Governo, tra contraddizioni interne e infodemia galoppante, cresce giorno dopo giorno, e produce un sempre più diffuso sentimento di preoccupazione ed ansia nella gran parte della popolazione: un elemento centrale è rappresentato dalla “numerologia caotica” che ci viene propinata…

Internet Immuni, i replay attack. Il rischio di false notifiche (Video) di Vincenzo Iovino, ricercatore presso il dipartimento DIEM dell’Università di Salerno La storia di Immuni inizia nell’oscurità e nella totale mancanza di trasparenza durante i giorni tenebrosi della prima ondata. Era marzo e di Immuni si sapeva ben poco a parte il nome e forse qualche logo. La trasmissione della RAI Report dedica a quella che sarebbe stata la futura App nazionale…

Cybersecurity App dannose su Google Play, truffati 5 milioni di utenti del gioco Minecraft di Redazione Key4biz Più di 5 milioni di utenti del popolare videogioco “Minecraft” sono stati vittime inconsapevoli di diverse applicazioni mobili hackerate. Sette le app dannose individuate dall’indagine Avast che hanno coinvolto milioni di gamers in tutto il mondo e offerte in download su Google Play. Si tratta…

Telecoms Amazon: Jeff Bezos vuole prendersi anche la televisione di Edoardo Stigliani SosTariffe.it Non sembrano esserci limiti alla fame di successo e di espansione del CEO e fondatore di Amazon. Sarà pure l’uomo più ricco del mondo, ma Jeff Bezos non sembra avere alcuna intenzione di fermarsi quando si tratta di trovare nuovi settori dove fare business, o migliorare quelli in cui è già presente….

Media Democrazia Futura. Il fine giustifica i media, archeologia e fortuna del termine Mass Media di André Lange, esperto di politica ed economia delle industrie cinematografiche, audiovisive e culturali Pubblichiamo di seguito il contributo di André Lange, esperto di politica ed economia delle industrie cinematografiche, audiovisive e culturali (1), alla rivista DEMOCRAZIA FUTURA, promossa dal gruppo di “Infocivica 4.0” e diretta da Giampiero Gramaglia, a cui seguirà quotidianamente la pubblicazione…

Internet Idrogeno verde: produzione globale raddoppierà entro il 2030, ricavi a 420 miliardi di dollari di Flavio Fabbri La ricerca di nuove fonti energetiche pulite per la decarbonizzazione della nostra economia e soprattutto delle industrie più inquinanti sta portando molti Paesi del mondo ad intensificare la ricerca sull’utilizzo dell’idrogeno a basso impatto ambientale (green hydrogen). Uno studio pubblicato da…

Cybersecurity Cyber crime, cosa ci riserva il futuro? di Salvatore Lombardo L’ultimo rapporto FortiGuard Labs, partendo da un’attenta osservazione degli sviluppi significativi nel panorama delle minacce informatiche nel 2020 a livello globale, comprendendone dinamiche e trend, riporta delle previsioni molto verosimili sui nuovi strumenti e strategie che potrebbero essere…

Energia Piccoli negozi e crisi economica: come ridurre le bollette di luce e gas di Davide Raia SosTariffe.it Le forniture energetiche rappresentano una spesa considerevole per i piccoli negozi e, più in generale, per tutte le attività commerciali. Rispetto a quanto avviene per le forniture domestiche, infatti, i clienti “business” devono affrontare spese mediamente maggiori per le forniture di luce e gas che…

Telecoms Honor Band 6: la smartband diventa un quasi smartwatch di Silvio Spina SosTariffe.it È stata sicuramente una delle smartband low cost più apprezzata nei mesi scorsi per l’ottimo rapporto qualità prezzo, ma è già tempo per il successore: l’Honor Band 5 lascia già spazio al suo successore, facendo un passo ulteriore verso un design che ricorda molto di più uno smartwatch che un braccialetto…

Media Cosa guardare in Tv: La Regina degli Scacchi di Patrizia Romani E’ la serie del momento. Dopo un inizio di stagione deludente, è ’arrivata lei, la REGINA DEGLI SCACCHI (the Queen’s Gambit) l’ultima serie originale NETFLIX, a illuminare il cammino delle serie e miniserie tv. E fu subito amore. LA REGINA DEGLI SCACCHI è una miniserie in 7 puntate ideata…

Mappamondo Lanciato il primo programma assicurativo al mondo legato a criteri di sostenibilità di Redazione Key4biz Enel e Enel Insurance, la società captive di riassicurazione del gruppo Enel, nell’ambito dei rinnovi assicurativi del 2020-2021 hanno collocato un Programma Assicurativo Property All Risk SDG Linked. Si tratta del primo programma al mondo nel panorama assicurativo che recepisce e integra criteri…

Mappamondo Tlc, firmato il nuovo contratto nazionale delle telecomunicazioni di Redazione Key4biz Asstel-Assotelecomunicazioni e le Organizzazioni Sindacali di categoria Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil hanno sottoscritto l’Ipotesi di Accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle imprese TLC – scaduto il 30 giugno 2018 – e che ad oggi interessa 130.000 lavoratori. “L’Accordo…