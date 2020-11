Dailyletter n. 4.009 del 9 novembre 2020

Telecoms ‘I dubbi dell’Europa tra NextGenerationEU e Rete Unica. Ultima chiamata per TIM’. Intervista a F. De Leo di Raffaele Barberio Nuova intervista a Francesco De Leo, Executive Chairman di Kauffman & Partners, alla vigilia del CdA di TIM dedicato ai conti del terzo trimestre 2020. Un’intervista nella quale cerchiamo di fare il punto sulla situazione, alla luce degli ultimi accadimenti, ma attraverso la quale cerchiamo di capire…

Internet Come richiedere il bonus 500 euro per pc/internet. Tagliate fuori Roma, Firenze, Bologna di Flavio Fabbri Parte oggi l’erogazione del voucher destinato ai cittadini per attivare in casa servizi di connettività a banda ultralarga e per acquistare personal computer e tablet. La misura, si legge sul sito del ministero dello Sviluppo economico, è rivolta alle famiglie con ISEE inferiore a euro 20.000 e prevede…

Media Covid-19, ma i dati non sono attendibili di Michele Mezza I dati sul virus non sono attendibili, bisogna che il Governo e soprattutto il ministero della Salute doti i suoi apparati di sistemi autonomi di raccolta dei dati. Bisogna creare un modello sicuro. Servono dati predittivi. …

Internet L’insostenibile insicurezza del software. Le soluzioni HSM e Blockchain? Il webinar il 19 novembre di Luigi Garofalo Il panorama sempre più vasto e mutevole della cybersecurity trova ormai da tempo nella crittografia un fedele e valoroso alleato. L’imprevedibile pandemia non fa altro che accelerare una trasformazione digitale che era già in atto e che ora diventa vera e propria necessità. Dalla firma…

Telecoms 5G, appello di Huawei contro il bando in Svezia: ‘Danno per il Paese e per i consumatori’ di Paolo Anastasio Huawei ha fatto appello ufficiale contro la decisione “discriminatoria” del governo svedese di bandire l’azienda cinese dal novero dei fornitori 5G in Svezia, per ragioni di sicurezza. Secondo il produttore cinese, il bando svedese potrebbe essere contrario alle leggi internazionali e agli accordi sul…

Smart City Il futuro secondo Biden: energia pulita, giustizia ambientale e rilancio dell’industria auto. Un piano da 700 miliardi di Flavio Fabbri Dopo le tensioni elettorali dei giorni passati, Stati Uniti d’America e il resto del mondo iniziano a conoscere meglio Joe Biden, il vincente della sfida con Trump per le presidenziali 2020. Oltre alle frasi di rito, Biden ha rilasciato ai media alcune dichiarazioni relative al lavoro da fare, una…

Internet Facebook spinge sull’mPayement con WhatsApp Pay. E in Italia? di Paolo Anastasio Mentre in Italia si punta ad incentivare i pagamenti elettronici con il cashback (vedi il video tutorial), prosegue la strategia di espansione di Facebook nel mercato dell’mPayment tramite la controllata WhatsApp. Il gruppo ha appena lanciato il servizio WhatsApp Pay in India, dove conta 400 milioni…

Telecoms Rete 6G, la Cina annuncia il lancio del primo satellite (Video) di Flavio Fabbri Nelle ore in cui si contavano i voti necessari a Joe Biden per essere eletto 46° Presidente degli Stati Uniti d’America, Pechino annunciava il lancio del primo satellite al mondo destinato a testare le comunicazioni della futura rete 6G. Una nuova sfida tecnologica e commerciale, con grandi risvolti…

Internet Webinar MailUp su come raccogliere dati per attività di ecommerce e retail, il 12 novembre di Flavio Fabbri Le regole del Gdpr possono sembrare complesse e disincentivare attività che prevedano la raccolta dei dati per ecommerce e retail. Invece, basta organizzare bene il lavoro, avere le idee chiare e rispettare alcune semplici regole per raccogliere e usare i dati in modo semplice, sia online che nei…

Internet Democrazia Futura. L’iniziativa del Segretario Generale delle Nazioni Unite per la Governance dell’Internet globale di Giacomo Mazzone, Giornalista specializzato in finanza, economia dei media e nuove tecnologie Pubblichiamo di seguito il contributo di Giacomo Mazzone, Giornalista specializzato in finanza, economia dei media e nuove tecnologie, alla rivista DEMOCRAZIA FUTURA, promossa dal gruppo di “Infocivica 4.0” e diretta da Giampiero Gramaglia, a cui seguirà quotidianamente la pubblicazione di tutti gli…

Internet eCommerce, quali sono i fattori psicologici che intervengono sugli acquisti online? di Kristina Nesterovska, Digital Consultant Questo articolo si concentra sui fattori psicologici che intervengono nel comportamento d’acquisto online. Si analizzano le motivazioni alla base del consumo per poi capire come usare determinate strategie per dare una spinta agli acquisti nell’eCommerce. Effetto “scarsità” La scarsità è una semplice…

Internet Quali sono i servizi digitali della pubblica amministrazione? di Andrea Boscaro – The Vortex Tutti conosciamo la macabra espressione italiana ed inglese “non gettare via il bambino con l’acqua sporca”: ben potrebbe essere usata in questo periodo per sottolineare il delicato momento che stiamo vivendo, in particolare, di fronte alle tante funzionalità digitali disponibili per i cittadini, ma…

Internet ICT, al via il bando Innoprocess per le PMI pugliesi di Sercam Advisory La Regione Puglia intende agevolare la realizzazione di progetti di investimento volti alla diffusione delle ICT nelle piccole e medie imprese attraverso aiuti mirati finalizzati all’utilizzo e alla diffusione di servizi digitali innovativi con riferimento alle applicazioni volte a innovare la sfera…

Mappamondo 5G, la rete DAS di Inwit nel Campus dell’Università Federico II di Napoli di Redazione Key4biz La rete DAS di INWIT arriva all’Università Federico II di Napoli. INWIT ha siglato una collaborazione con l’Università Federico II di Napoli per dotare l’Ateneo di infrastrutture che consentano la ricezione ottimale del segnale degli operatori mobili negli ambienti indoor, compresa la tecnologia di…

Mappamondo Identità digitali Spid, Lepida attiva il riconoscimento con CIE 3.0 di Redazione Key4biz Nell’ottica di agevolare i cittadini nell’ottenimento delle identità digitali SPID LepidaID, Lepida ha incrementato le modalità di riconoscimento rendendo disponibile anche la possibilità di riconoscimento attraverso la Carta d’Identità Elettronica (CIE 3.0). Si tratta di un’ulteriore modalità gratuita…