Dailyletter n. 4.007 del 5 novembre 2020

Internet L’Antitrust boccia il Governo su PagoPa: “Non sia l’unica modalità per il pagamento alle Pa” di Luigi Garofalo L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato stoppa il Governo su PagoPa. La piattaforma per pagare online la tassa sui rifiuti, il bollo auto, la mensa scolastica, le multe, ecc.., gestita dalla omonima società per azioni partecipata dallo Stato, è stata inserita dal Governo nel decreto…

Smart City Ospedali smart tra reti 5G private, IA e IoT: un mercato globale da 100 miliardi entro il 2027 di Flavio Fabbri La pandemia di Covid-19 ha colpito quasi tutti i Paesi del mondo, obbligando i Governi ad una rapida trasformazione del sistema sanitario nazionale, da avviare a partire da nuove tecnologie digitali ed informatiche. Ad oggi, il virus ha contagiato più di 48 milioni di persone nel mondo, mentre i…

Telecoms Rete unica, si allungano i tempi in attesa dei conti di TIM di Paolo Anastasio Rete unica, si allungano i tempi. Da un lato, Enel non ha fretta di forzare le decisioni sull’offerta del fondo australiano Macquarie. Dall’altro, la due diligence delle reti di TIM e Open Fiber è ancora in fase preliminare. Il dossier rete unica di TIM è quindi ancora in stallo, in attesa della…

Internet Bonus bici, Sogei: “Nessuna anomalia sulla nostra infrastruttura”. Confermata la ricostruzione di Key4biz di Luigi Garofalo “L’infrastruttura dedicata al servizio non ha registrato anomalie”. Così oggi Sogei fa sapere che le difficoltà e il disagio creati ai cittadini sulla piattaforma www.buonomobilita.it non sono attribuibili alla società, che come scritto ieri da Key4biz ha “preso la palla” solo dopo l’accesso degli uteti…

Internet In arrivo nuove regole Ue per contrastare lo strapotere delle Big Tech Usa di Paolo Anastasio L’Unione Europea sta per annunciare nuove regole per le Big Tech americane, e non c’è molto che i grandi player della Rete possano fare per evitarlo. La Ue vuole assicurare un nuovo contesto di mercato, in cui anche altri soggetti siano in grado di competere. Google ha già espresso la sua preoccupazione…

Internet Huawei Smart City Tour fa tappa in Campania: Smart Health e Smart Education per combattere il virus di Paolo Anastasio Smart education e Smart healthcare i temi al centro della tappa Sud-Ovest (Campania e Basilicata) dell’Huawei Smart City Tour, che si è tenuto oggi a Napoli con i rappresentanti del Comune partenopeo e della Regione Campania. La pandemia ha provocato l’improvviso ricorso di massa alla didattica a distanza,…

Internet Trump-Biden: Facebook, Twitter e il fiume in piena delle fake news di Flavio Fabbri Le elezioni presidenziali americane 2020 che hanno visto Trump e Biden confrontarsi senza esclusione di colpi sono forse ad un passo dal concludersi. Il lungo scrutinio dei voti, peraltro non ancora finito per il conteggio delle schede elettorali arrivate via posta, sta per incoronare con molta…

Internet Trump-Biden, la grande democrazia americana nel caos dell’election day di Fernando Bruno, giornalista e scrittore Scrivo alle ore 17 di mercoledì 4 novembre. Da circa un’ora le agenzie rilanciano il cauto ottimismo dello staff di Joe Biden, legato al lento e progressivo spoglio dei voti pervenuti via posta, dopo che per l’intera mattinata è aleggiata la sensazione di un bis del Presidente uscente Donald Trump. In…

Internet Intelligenza artificiale per l’analisi dei flussi video. Quali vantaggi per le aziende? di Neosperience Team Le videocamere a circuito chiuso sono diventate parte integrante del nostro paesaggio quotidiano. Veniamo continuamente ripresi e registrati, ma la maggior parte dei filmati non viene mai vista, usata o analizzata. Le videocamere sono “occhi passivi”, spesso implementate più a scopi di deterrenza…

Smart City Progetto italiano per la smart city cinese di Lishui: le persone si sposteranno sull’acqua, le merci in aria di Flavio Fabbri Presto la città cinese di Lishui avvierà la transizione alla smart city, grazie ad un profondo restyling urbanistico, a cui parteciperà anche il nostro Politecnico di Torino. Selezionato lo scorso luglio tra i 10 finalisti, il Politenico piemontese ha vinto il terzo premio su 93 candidature…

Internet 5G, come sfruttare l’intero potenziale con l’IA. Il podcast di Luigi Garofalo Il podcast del webinar “Intelligenza Artificiale per il Network Slicing: come sfruttare l’intero potenziale del 5G”. Gli interventi: “Rete software e slicing in 5G: concetti generali” di Nicola Blefari-Melazzi, professore ordinario di telecomunicazioni – Università di Roma Tor Vergata e Direttore…

Internet Democrazia Futura. Lo Stato della sorveglianza in Cina di Giuseppe Richeri, Professore emerito all’Università ed esperto di politica ed economia dei media Pubblichiamo di seguito il contributo di Giuseppe Richeri, Professore emerito all’Università ed esperto di politica ed economia dei media, alla rivista DEMOCRAZIA FUTURA, promossa dal gruppo di “Infocivica 4.0” e diretta da Giampiero Gramaglia, a cui seguirà quotidianamente la pubblicazione di tutti…

Internet Restart MPMI Basilicata, fondo perduto per le tecnologie digitali di Sercam Advisory Con il Bando RESTART MPMI Basilicata la Camera di commercio della Basilicata intende sostenere le imprese del territorio nell’affrontare la situazione di crisi economica causata dall’emergenza COVID-19, favorendo la continuità delle attività e la ripresa delle stesse al termine del periodo…

