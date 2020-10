Dailyletter n. 3993 del 16 ottobre 2020

Internet Rete unica, il progetto è in conflitto con il pacchetto Next Generation EU? di Paolo Anastasio Il progetto “rete unica” rischia di entrare in conflitto con le linee guida del piano Next Generation Eu? E’ questo in sintesi il quesito che si pone il sito specializzato economico Economic Times, che analizza anche dal punto di vista della concorrenza il quadro europeo alla luce del progetto di Tim…

Internet Google, l’Antitrust Usa vuole la vendita di Chrome per violazione della concorrenza di Piero Boccellato Per la prima volta gli americani stanno pensando di dividere una società tecnologica a stelle e strisce, Google. Secondo le indiscrezioni di Politico.com, il Dipartimento di Giustizia e alcuni procuratori statali avrebbero avviato un’indagine nei confronti di Google per presunte violazioni delle…

Internet Gaia-X, ok da 25 Stati. Come garantire, realmente, la sovranità tecnologica europea di Luigi Garofalo Solo Cipro e Danimarca non sostengono la creazione di una “federazione europea del cloud”, ossia Gaia-X ha ricevuto l’ok da 25 stati membri dell’Unione europea. Tuttavia, ricordiamo che dietro c’è anche Google, Microsoft e Amazon. Il progetto dell’infrastruttura cloud comunitaria è stato al centro…

Internet Bonus mobilità elettrica e sostenibile, rimborsi dal 3 novembre. Come richiederlo (con lo SPID) di Flavio Fabbri Dal prossimo 3 novembre si potrà richiedere il bonus mobilità o il rimborso per gli acquisti effettuati registrandosi sul portale dedicato www.buonomobilita.it. Il contributo è pari al 60% della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500 per l’acquisto di biciclette, anche a…

Internet Cashback, come funzionerà da dicembre il rimborso del 10% dei pagamenti digitali (Videotutorial) di Luigi Garofalo Da dicembre prossimo scatterà il cashback. Che cos’è e come funziona in 1 minuto: …

Media Il settore audiovisivo: ripartire insieme dalla legalità, webinar FAPAV/MIA il 19 ottobre 2020 di Flavio Fabbri Dopo i mesi del lockdown, l’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 purtroppo non si è ancora conclusa: in questo scenario in continua evoluzione di ripartenza e massima attenzione l’industria audiovisiva si muove per sostenere e rafforzare un intero settore che solo in Italia occupa oltre 170.000…

Internet Il Covid-19 accelera la crescita dei servizi cloud, mercato da 1.000 miliardi di dollari entro il 2024 di Flavio Fabbri La pandemia di Covid-19 e il conseguente lockdown imposto da Governi e autorità sanitarie nazionali ha accelerato l’adozione di soluzioni e servizi cloud in tutto il mondo. Dalle video conferenze allo smart working, dalla telemedicina all’ecommerce, dalla didattica a distanza alle reti di sicurezza…

Telecoms 5G, gli operatori dell’Ecta contro il bando dei produttori cinesi di Paolo Anastasio I nuovi entranti e gli operatori alternativi del settore delle Tlc, riuniti sotto il cappello dell’ECTA (European Competitive Telecommunications Association) si sono schierati contro il veto dei vendor cinesi dalle reti 5G deciso da diversi paesi della Ue. Una decisione del genere presa per motivi…

Telecoms 5G, Apple scommette sui nuovi iPhone per risalire in Cina di Paolo Anastasio Apple tenta di recuperare il terreno perduto in Cina negli ultimi anni a scapito di Huawei con il lancio dei suoi primi modelli di iPhone 5G. L’obiettivo, scrive il Wall Street Journal, è chiudere per quanto possibile il gap che la separa dai produttori locali di smartphone, in quello che rappresenta…

Internet Rapporto Apa su Produzione Audiovisiva in Italia: ‘trend positivo’ ma approccio acritico e deficit strategico di Angelo Zaccone Teodosi Mercoledì scorso 14 ottobre ha preso il via a Roma la 6ª edizione del Mercato Internazionale dell’Audiovisivo (Mia) e ieri giovedì 15ª edizione della Festa del Cinema, eventi caratterizzati entrambi da una rigidità logistico-organizzativa che ne snatura il senso e la funzionalità. Le iniziative promosse…

Smart City Covid-19 e trasporti, trasformare le nostre città con la mobilità sostenibile di Flavio Fabbri Il Decreto per la mobilità sostenibile, proposto dalla Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, è finito in Gazzetta Ufficiale e da questo momento in poi sarà possibile per i Comuni procedere alla progettazione e alla realizzazione di ciclovie urbane e altri interventi per la…

Internet Come orientarsi nell’evoluzione dei fenomeni di privacy? Se ne parlerà il 22 ottobre a Roma di Redazione Key4biz Il prossimo 22 ottobre a Roma, nella sede del Consiglio Nazionale Forense, si terrà l’evento dal titolo “Privacy: orientarsi nell’evoluzione dei fenomeni”, un’occasione per presentare l’ultimo libro scritto da Nicola Fabiano, Presidente dell’Autorità Garante Privacy di San Marino, dal titolo “GDPR &…

Smart City Il monopattino elettrico “made in Japan” grande come un pc portatile (Video) di Flavio Fabbri Piccolo, facile da utilizzare, dal design accattivante e a propulsione elettrica, il monopattino “Walkcar” realizzato in Giappone è pronto per il lancio mondiale. Ne ha dato l’annuncio la casa produttrice Cocoa Motors. Il mezzo per la micromobilità urbana, grande quanto un notebook, da trasportare…

Internet Nel 2021 addio al contatto fisico, gli eventi saranno virtuali di Edoardo Stigliani SosTariffe.it Maratone virtuali. Lezioni virtuali. Incontri di lavoro virtuali. Se qualcuno si risvegliasse da un sonno profondo durato vent’anni, e non sapesse nulla della pandemia, non potrebbe che concludere così: il mondo ha fatto passi da gigante per rendere il contatto fisico sempre più un ricordo del…

Telecoms Huawei Freebuds Pro: le nuove cuffie Wireless con cancellazione rumore di Silvio Spina SosTariffe.it Tra le novità arrivate in autunno sul listino prodotti Huawei vogliamo segnalarvi questa settimana le nuovissime cuffie Wireless FreeBuds Pro: ovviamente per “Wireless” non ci riferiamo a tariffe Internet o connessioni senza fili, bensì al fatto che questi auricolari non hanno fili e utilizzano la…

Energia Freddo e salasso in bolletta gas? Come evitarlo in 3 mosse di Davide Raia SosTariffe.it Come ogni anno, con l’arrivo della stagione fredda si inizia a registrare un aumento dei consumi di gas e, quindi, un incremento della spesa. Tutte le famiglie che utilizzano un sistema di riscaldamento autonomo a gas (presente in diversi milioni di case in tutta Italia) devono fare i conti con un…

Mappamondo Settimana verde dell’Ue, natura nostro migliore alleato per la ripresa di Redazione Key4biz Il più grande evento annuale europeo sulle tematiche ambientali, la Settimana verde dell’UE, avrà luogo in formato interamente virtuale dal 19 al 22 ottobre. La Settimana sarà incentrata sul contributo che la biodiversità può offrire alla società e all’economia e sul ruolo che essa può svolgere nel…

Mappamondo Transizione energetica a partire dal trasporto pubblico sostenibile in città. Accordo Enel Asstra di Redazione Key4biz Rendere più sostenibile il trasporto pubblico locale, contribuire a ridurre le emissioni delle linee urbane ed extraurbane e migliorare la qualità del servizio ai cittadini: sono questi gli obiettivi del protocollo d’intesa firmato da Enel X, la business line globale di Enel dedicata allo sviluppo di…

Mappamondo Sky cinema, la saga completa di Terminator di Redazione Key4biz È uno dei cult fantascientifici più amati di sempre, che dagli anni Ottanta è diventato un grande classico del cinema, e arriva con tutti i 6 film della saga disponibili su un unico canale. Da sabato 17 a venerdì 23 ottobre, arriva per la prima volta su Sky Cinema la saga completa…

Bibliotech GDPR & Privacy: consapevolezza e opportunità di Redazione Key4biz Oggi sempre più spesso sentiamo parlare di data protection: ma cosa s’intende? La protezione riguarda le persone fisiche e quindi i dati personali. Il libro ci accompagna in un viaggio attraverso la disciplina introdotta dal Regolamento ue 2016/679 (GDPR) per aiutarci a comprenderne l’evoluzione storica,…