Dailyletter n. 3988 del 9 ottobre 2020

Internet Cdp entra in Euronext e acquisisce Borsa Italiana per 4,3 miliardi: “Più benefici per Pmi” di Luigi Garofalo Al via l’ingresso di Cdp in Euronext e la contestuale acquisizione di Borsa Italiana, che darà vita a un gruppo leader nel mercato dei capitali europeo. Attraverso l’operazione Cassa Depositi e Prestiti, con Euronext, porta Piazza Affari, nel portafoglio del London Stock Exchange dal 2007,…

Telecoms Ripa (Open Fiber) ‘Stiamo accelerando, coperto in fibra un terzo del Paese’ di Redazione Key4biz ”Stiamo accelerando un terzo del Paese è coperto dalla fibra. E’ necessario uno spirito di grande proattività attraverso tutte le aziende che vogliono investire in questo Paese”. Lo sottolinea Elisabetta Ripa, Ceo di Open Fiber, in occasione del convegno Capri 2020 di EY. “Ne rimane una parta…

Internet Il modello Fastweb. L’ad Calcagno: “I dipendenti possono lavorare da casa o dall’ufficio” di Luigi Garofalo Fastweb cambia prospettiva al lavoro dei dipendenti e si posiziona come un’azienda modello in Italia, perché concede la massima flessibilità a tutti i circa 3.000 dipendenti nello scegliere, indifferentemente, di lavorare in ufficio o in smart working. Questa scelta è frutto del nuovo e importante accordo…

Internet FUBinar “Salute, Algoritmi e Intelligenza Artificiale”. 22 ottobre ore 15 di Redazione Key4biz L’utilizzo di tecnologie digitali nel campo della salute è in rapida espansione e riguarda un ampio spettro di attività, dall’organizzazione dei servizi sanitari fino al sostegno al personale medico a livello diagnostico e operativo. In questo quadro la Fondazione Ugo Bordoni presenta il quarto Fubinar…

Telecoms 5G, il Pentagono investe 600 milioni per test in 5 basi militari Usa di Paolo Anastasio Il Dipartimento americano della Difesa ha annunciato un investimento di 600 milioni per testare il 5G in cinque diverse basi militari del paese. Fra le aziende coinvolte nella sperimentazione ci sono fra gli altri AT&T, Deloitte, Nokia, Ericsson, GE Research e Federated Wireless. Le singole sedi…

Smart City Norvegia, il 60% delle auto vendute a settembre è elettrico di Flavio Fabbri Il mercato automotive della Norvegia è forse uno dei più sostenibili al mondo, dal punto di vista ambientale e anche energetico. Secondo dati dell’Osservatorio sul traffico stradale Ofv, a settembre 2020 il 61,5% delle 15.552 auto vendute nel Paese scandinavo è a motore elettrico. Parliamo di auto…

Internet Quarto data center regionale connesso alla Rete Lepida, nasce il “Modena Innovation Hub” di Flavio Fabbri Il sistema regionale dei data center dell’Emilia Romagna si fa in quattro. Dopo Parma, Ravenna e Ferrara nasce il nuovo data center di Modena, il “Modena Innovation Hub”. Ad annunciarlo una nota di Lepida, la società in-house della Regione Emilia Romagna, a cui sono stati affidati alcuni compiti…

Cybersecurity Il Dipartimento di Giustizia USA contro le criptovalute: “Una minaccia alla sicurezza nazionale”. Il Documento di Flavio Fabbri Le criptovalute e, più in generale, le tecnologie ad esse correlate, come la distributed ledger technology, potrebbero favorire una trasformazione dei dispositivi finanziari che regolano le transazioni commerciali e rendere più efficiente l’attuale sistema economico. Allo stesso tempo, però, in assenza…

Internet Cos’è e come funziona la manutenzione predittiva di Neosperience Team Grazie al Machine Learning e all’IoT, la manutenzione degli impianti non sarà più la stessa. Sensoristica e algoritmi intelligenti hanno reso possibile ciò che viene definita come Manutenzione Predittiva, che consiste nella capacità di anticipare i problemi meccanici prima che questi si…

Media La crisi del sistema culturale tra effetto pandemia e disruption digitale di Angelo Zaccone Teodosi Dal “fronte pandemia”, arrivano segnali numerico-statistici discretamente preoccupanti, a fronte di un Comitato Tecnico Scientifico (Cts) della Protezione Civile (Presidenza del Consiglio dei Ministri) che continua a dimostrarsi assolutamente non in grado di comunicare in modo netto e chiaro. Anche…

Cybersecurity Cybercrime, come funziona un attacco side channel di Salvatore Lombardo Fu il ricercatore Paul Kocher a parlare per la prima volta di attacco su canale laterale negli anni ’90 in occasione dell’RSA Data Security and crypto conferences, dove mostrò che era possibile ottenere informazioni (propedeutiche per un attacco informatico) sull’implementazione di un sistema di sicurezza…

Telecoms Il 2020 sarà ricordato come l’anno della Tv on demand di Edoardo Stigliani SosTariffe.it La tv a pagamento è sempre stata accompagnata da un pregiudizio, a dirla tutta quasi una verità inconfutabile fino a non molto tempo fa: anche se siamo sommersi da pubblicità che annunciano le nuove stagioni di Gomorra o Stranger Things e, soprattutto nei social, se ne parla in continuazione, si tratta…

Internet Droni per il trasporto passeggeri, un mercato globale che varrà 1,4 miliardi entro il 2026 di Flavio Fabbri Trasportare persone da una parte all’altra della città “volando”, o magari anche solo effettuare viaggi di prossimità area rispetto a dove si vive, si lavora, si studia o ci si diverte, a questo saranno preposti i droni di nuova generazione su cui potranno salire anche passeggeri. Un nuovo mercato…

Telecoms Amazfit Band 5: smartband low cost con Alexa, saturazione ossigeno e AI di Silvio Spina SosTariffe.it Huami non è particolarmente nota sul mercato italiano con il suo nome, ma una sua linea di prodotti sicuramente lo è: stiamo parlando delle smart band Amazfit, ottimi wearable per rapporto qualità-prezzo e dotate di interessanti caratteristiche. Uno dei braccialetti smart annunciato di recente dal gruppo…

Energia Aumenti luce e gas, come combatterli con il mercato libero di Davide Raia SosTariffe.it Il mese di ottobre 2020 segna la fine del calo dei prezzi dovuto al lockdown ed al conseguente calo dei consumi energetici registrato nel corso della prima metà dell’anno. A partire dallo scorso 1° ottobre, infatti, ARERA ha annunciato un deciso rincaro dei prezzi di luce e gas per i clienti in tutela….

Energia Domani ancora un giorno di sole, poi torna l’autunno (Video) di Centro Meteo Italiano AL NORD Tempo stabile con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi al nord ad eccezione di locali piovaschi sulla Liguria di Levante. Precipitazioni in graduale aumento sull’arco Alpino e in estensione a tutti i settori nella notte. AL CENTRO Ampi spazi di sereno sulle regioni centrali, salvo…