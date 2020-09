Dailyletter n. 3982 del 30 settembre 2020

Telecoms 5G, Di Maio rassicura Pompeo ‘Sicurezza delle reti assoluta priorità dell’Italia’ di Paolo Anastasio Il Governo italiano tiene la barra dritta e segue la linea fissata la scorsa settimana e rassicura gli Usa sulla sicurezza delle reti 5G. Priorità della Casa Bianca del tutto condivisa da Palazzo Chigi ben consapevole di non voler commettere passi falsi in termini di controlli per prevenire qualunque…

Telecoms 5G, De Vecchis (Huawei): “Pressioni Usa? Offriamo test a Roma sul codice sorgente” di Luigi Garofalo “Apriamo la nostra pancia, ci facciamo ‘vivisezionare’ e facciamo analizzare, siamo un’eccezione, il nostro codice sorgente sul 5G”, così il presidente di Huawei Italia, Luigi De Vecchis, ha presentato, nella conferenza stampa online, il cybersecurity&trasparency center a Roma, che sarà operativo…

Internet “Il Contagio dell’algoritmo – Le idi di marzo della pandemia”, rivedi la presentazione del libro di Michele Mezza di Redazione Key4biz Presentazione in live streaming del libro di Michele Mezza “Il Contagio dell’algoritmo – Le idi di marzo della pandemia”, Donzelli Editore, che sarà in libreria e su piattaforma digitale proprio dal prossimo 1 ottobre: un libro strettamente connesso alla pandemia. Un’occasione importante per parlare…

Internet Tra Trump e Biden perde l’America. Analisi del peggior dibattito tv nella storia Usa di Luigi Garofalo È stato il peggior dibattito televisivo degli ultimi 60 anni negli Stati Uniti quello tra Donald Trump e Joe Biden. Battibecco ad oltranza dalla prima fino alla seconda domanda (la nomina del giudice Barret alla Corte suprema di Giustizia e l’Obamacare), i candidati sembravano due persone al bar alle…

Cybersecurity Attacco ransomware alla catena ospedaliera UHS. Deceduti 4 pazienti? di Piero Boccellato I sistemi informatici della Universal Health Services (UHS), colosso statunitense dell’assistenza sanitaria privata, sono stati messi offline dopo che un attacco di tipo ransomware ha paralizzato l’infrastruttura IT, portando l’azienda ad annullare alcuni interventi chirurgici e deviare alcune…

Internet Spid, ok del Garante privacy alle nuove modalità di verifica del riconoscimento da remoto di Flavio Fabbri Approvate dal Garante privacy le nuove modalità di rilascio delle identità digitali. Previsto il riconoscimento da remoto. Nello specifico, si tratta delle modifiche proposte dall’Agenzia per l’Italia digitale che avranno effetto diretto sullo Spid, cioè il Sistema pubblico per la gestione dell’identità…

Media “Know Your Business Customer”, la lettera all’UE dalle associazioni anti-pirateria di Flavio Fabbri In un’economia moderna, innovativa ed avanzata nessuna impresa dovrebbe operare e accedere sui mercati senza un adeguato processo di identificazione. Ne vale della sicurezza dei consumatori e della leale concorrenza tra aziende. L’Europa non fa eccezione. Questo vale per l’economia online come per…

Cybersecurity Nasce “CyCLONe”, rete Ue di risposta rapida ai cyber incidenti di Flavio Fabbri Rispondere in maniera tempestiva, efficace e risolutiva ad ogni tipo di attacco informatico che coinvolga i Paesi membri dell’Unione europea, questo l’obiettivo della rete “CyCLONe”, acronimo inglerse per “Cyber Crisis Liaison Organisation Network”. Si tratta di una rete di risposta rapida alle crisi…

Telecoms 5G, dalla Audi a Mercedes. In Germania le reti private raddoppiate in sei mesi di Paolo Anastasio L’Autorità tedesca delle comunicazioni (Bundesnetzagentur) meglio conosciuta come BNetzA, ha reso noto nei giorni scorsi che finora sono state 74 le licenze assegnate ad altrettanti richiedenti per l’uso privato di frequenze 5G (che in Germania vengono chiamate reti locali o private) sulla banda 3.7-3.8…

Smart City L’inquinamento soffoca l’85% delle città italiane. La situazione peggiore a Torino, Roma, Palermo e Milano di Flavio Fabbri Questa mattina il Comune di Bologna ha dichiarato “l’emergenza climatica ed ecologica”. La decisione è stata resa pubblica alla cittadinanza con uno striscione sulla facciata di Palazzo d’Accursio. L’obiettivo del capoluogo emilianoromagnolo è la neutralità climatica, da raggiungere attraverso un…

Telecoms 5G e Cloud gaming, mercato potenziale da 150 miliardi per le telco di Paolo Anastasio Il connubio fra nuove reti 5G e la crescente domanda di cloud per il gaming potrebbe aprire nuove inesplorate fonti di ricavi, che secondo stime di SapioResearch, che ha condotto un’indagine ad hoc per conto del software vendor Ribbon, potrebbe raggiungere quota 150 miliardi di dollari. …

Internet Luce e gas: bolletta più leggera nel 2020, risparmio medio di 200 euro a famiglia di Flavio Fabbri Durante questo 2020 le famiglie italiane hanno sperimentato un risparmio complessivo in bolletta di circa 207 euro/anno rispetto al 2019. Il dato è contenuto nel nuovo “Aggiornamento delle condizioni di tutela – IV trimestre 2020” dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera),…

Internet PMI, nuovi aiuti economici dalla Regione Lombardia. Il bando di Sercam Advisory Il presente bando è promosso in attuazione dell’Azione III.3.c.1.1 (Bando al Via) del Programma Operativo Regionale (POR) 2014-2020 di Regione Lombardia finanziato tramite il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). L’obiettivo è quello di supportare nuovi investimenti da parte delle PMI, al…

Mappamondo Enel lancia “ReShape”, call globale rivolta a startup e Pmi per l’innovazione sostenibile di Redazione Key4biz ReShape è la call globale di Enel rivolta a startup e Pmi di tutto il mondo per re-immaginare il business post COVID-19 e consolidare la leadership nella transizione energetica. Le sfide lanciate nel bando coprono tutte le linee di business, dalla generazione di energia alla creazione di nuovi prodotti…

Mappamondo Governatore Abruzzo: “Rinascita dei borghi anche con Poste italiane” di Redazione Key4biz “La riapertura di un nuovo ufficio in pieno centro nel corso principale è stato un segnale di ossigeno, di incoraggiamento, di speranza, un segno tangibile di un impegno mantenuto.” Così Marco Marsilio, Presidente della Regione Abruzzo, commentando al TG Poste, il telegiornale di Poste Italiane,…

Mappamondo Valorant Radiant Cup di Vodafone, 3-4 ottobre sfida tra i migliori streamer italiani di Redazione Key4biz Vodafone, con la consulenza strategica di MKTG, dà il via ad un nuovo format pronto a conquistare il pubblico dell’esport italiano: nasce la VALORANT Radiant Cup – powered by Vodafone, un nuovo e speciale torneo che si svolgerà nelle giornate di sabato 3 e domenica 4 ottobre. Dopo oltre 10 anni di…

Mappamondo G20 sull’Energia, Todde: “Efficienza energetica ruolo chiave nel 2021” di Redazione Key4biz Il Sottosegretario allo Sviluppo Economico con deleghe sull’energia Alessandra Todde, ha rappresentato l’Italia ieri alla riunione, svoltasi in videoconferenza, dei Ministri dell’Energia dei Paesi del G20, che ha concluso l’anno di presidenza dell’Arabia Saudita. Al termine del vertice è stato approvato…