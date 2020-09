Dailyletter n. 3980 del 28 settembre 2020

Telecoms ‘Telco e automotive tra pandemia e necessità di rilancio’. Intervista a Francesco De Leo (Kaufmann) di Raffaele Barberio Proponiamo anche oggi la consueta intervista del lunedì a Francesco De Leo, Executive Chairmann di Kaufmann & Partners con sede a Madrid e con un passato da direttore generale di TIM. Anche oggi facciamo con lui una valutazione d’insieme delle dinamiche economiche e finanziarie che incrociano le…

Internet Il Contagio dell’Algoritmo. Tra numeri e pandemia, l’intervista a Michele Mezza di Redazione Key4biz Il nuovo libro di Michele Mezza, giornalista e docente di culture digitali, oltre che collaboratore da tempo di key4biz, con al centro della scena gli algoritmi, anzi, come scrive lui “…la potenza di calcolo che recinta il virus”. E’ infatti questo il tema del nuovo saggio intitolato appunto “Il Contagio…

Internet Ragioni e responsabilità degli algoritmi. Intervista a Fabio Bassan e Giuseppe Francesco Italiano di Paolo Anastasio Il punto sul Fubinar organizzato dalla Fondazione Ugo Bordoni ‘Algorithmic accountability: Affidabilità e responsabilità degli algoritmi’ che si è tenuto il 24 settembre nell’intervista al professor Fabio Bassan (Roma Tre) e al professor Giuseppe Italiano (Luiss). https://www.you…

Internet Super cashback per i primi 100mila con più transazioni: rimborso di 3mila euro l’anno di Luigi Garofalo C’è anche il super cashback per incentivare i pagamenti elettronici nei negozi fisici nel decreto Agosto in corso di conversione al Senato. Il “superpremio” è di 3mila euro ed andrà alle prime 100mila persone, 3mila euro ciascuno, che nell’arco di 6 mesi, da dicembre 2020 a maggio del prossimo…

Internet TikTok, giudice federale blocca il ban di Trump. Nuovo ultimatum il 12 novembre di Piero Boccellato Un giudice federale americano ha temporaneamente sospeso il ban su TikTok. L’app di ByteDance è “salva” per il momento, dato che ieri, 27 settembre, era stata stabilita l’entrata in vigore del divieto di scaricare la popolare app video negli Usa. ”Siamo lieti che la corte abbia accettato le nostre…

Internet Banda ultralarga, una mini webserie per comunicare i vantaggi ai cittadini di Luigi Garofalo Non basta portare la fibra fino a casa per connettere il Paese. Occorre, allo stesso, stimolare la domanda di banda ultralarga, per far sottoscrivere poi l’abbonamento a Internet, attraverso una campagna di comunicazione per spiegare ai cittadini gli innumeravoli vantaggi di avere una connessione…

Smart City Idrogeno, un mercato globale stimato a 11.000 miliardi di dollari entro il 2050 di Flavio Fabbri Dopo decenni di false partenze, ripensamenti e rilanci, l’idrogeno sembra aver raggiunto una fase di maturità tecnologica tale da consentire un suo impiego su più vasta scala. Secondo valutazioni della Banca d’America, attorno a questa risorsa energetica si potrebbe sviluppare un mercato mondiale…

Media Rai ‘per il Sociale’ al via. Ma sarà svolta vera? di Angelo Zaccone Teodosi Mentre si svolgeva (e si chiudeva sabato scorso) l’edizione n° 72 del “Prix Italia”, dal titolo altisonante “Public Service and the Virtual Newsroom: Back to the Future” ma senza dubbio in tono minore (come confermato da una modesta rassegna stampa), nessuno sembra aver prestato attenzione ad una…

Internet “Bioeconomy Day”. Presentati a Roma i risultati del progetto Star Probio. Università e industria a confronto di Giuliana Perrotta, già Prefetto della Repubblica – Docente Unitelma Sapienza Nella seconda edizione della Giornata Nazionale della Bioeconomia, si è svolto a Roma la scorsa settimana nell’Aula magna di Unitelma Sapienza, con diretta streaming, l’evento di presentazione dei risultati del progetto europeo Horizon 2020 Star-ProBio. Sono intervenuti il rettore, prof. Antonello…

Internet Gdpr, elevate multe in Europa per 60 milioni di euro. In Italia l’importo totale più alto di Flavio Fabbri Pubblicata una nuova ricerca Finblod, dal titolo “Gdpr Fines 2020”, sul numero di infrazioni e sull’importo delle multe relative all’applicazione del regolamento generale europeo sul trattamento dei dati o General data protection regulation (Gdpr) durante l’anno in corso. Da gennaio ad agosto 2020,…

Internet Bonus docenti: attivati i 500 euro, la lista dei prodotti per la didattica online di Flavio Fabbri La Carta del docente è stata rinnovata anche per l’anno scolastico 2020-2021. Il bonus dei 500 euro destinato ai professori è di nuovo disponibile sul sito dedicato cartadeldocente.istruzione.it. In vigore da quattro anni, la Carta è un’iniziativa del ministero dell’Istruzione, dell’Università e…

Internet Turismo, in Veneto 3 milioni di euro di incentivi per digitalizzare le imprese di Sercam Advisory Il presente bando è promosso in attuazione del Programma Operativo Regionale (POR) 2014-2020 di Regione Veneto finanziato tramite il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), finalizzato a promuovere e sostenere investimenti innovativi in ambito digitale nel sistema ricettivo turistico che favoriscano…

Internet App e social network, le ultime novità delle piattaforme online di Andrea Boscaro – The Vortex Chi si occupa di marketing digitale è consapevole che l’agosto non ferma lo sviluppo delle piattaforme e l’evoluzione dei mercati che attengono il mondo della Rete.E se i giornali italiani hanno seguito, con crescente interesse, la negoziazione che sta portando a impedire il download di app come Tiktok…

Mappamondo Premio Horizon 2020 per cinque tecnologie avanzate da impiegare negli aiuti umanitari di Redazione Key4biz Nel quadro delle Giornate europee della ricerca e dell’innovazione, la Commissione ha annunciato i vincitori del premio Horizon del CEI per le tecnologie avanzate accessibili per gli aiuti umanitari, assegnato a cinque innovazioni esemplari che possono fare una grande differenza nella vita…

Mappamondo Roma-Juventus da record. Il match più visto di sempre su Sky di Redazione Key4biz Roma-Juventus da record su Sky: il posticipo della seconda giornata di Serie A, live ieri dalle 20.45 su Sky Sport Serie A, Sky Sport Uno e Sky Sport 251, è stato il match tra giallorossi e bianconeri più visto di sempre su Sky con 2 milioni 533 mila spettatori medi,…

Who is who Andrea Negri di Redazione Key4biz Head of Product & TechnologyMailUp Classe 1979, nasce e cresce a Milano. Dopo gli studi universitari, nel 2006 inizia a lavorare come analista di mercato sul tema della sicurezza dei sistemi informativi, approdando in seguito alla consulenza in ambito IT security. Tra il 2011 e il 2015 è project…