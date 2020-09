Dailyletter n. 3976 del 2 settembre 2020

Telecoms Rete Unica: un dibattito senza i consumatori. Singolare che il Governo non li consulti di Francesco Guicciardini Gli operatori alternativi (Vodafone, Sky Italia, WindTre) al tavolo con il Governo chiedono, giustamente, che una eventuale rete unica sia wholesale only, cioè non verticalmente integrata e completamente indipendente rispetto all’incumbent (TIM). Lo hanno riaffermato ieri nell’incontro che si è…

Telecoms Rete unica. Sky, Vodafone e Wind Tre ‘Ok solo se indipendente e non verticalmente integrata’ di Paolo Anastasio I principali Olo italiani, nelle persone dei rispettivi ad di Sky Italia Maximo Ibarra, di Vodafone Italia Aldo Bisio e di Wind Tre Jeffrey Hedberg, ribadiscono la loro posizione sul progetto di Tim per la rete unica: il principio cardine della nuova entità sono l’autonomia e il fatto che il nuovo soggetto…

Internet The Social Dilemma, dopo averlo visto ti viene voglia di resettare tutto. E di social etici di Luigi Garofalo Chi ha creato il Mi Piace su Facebook, oggi rivela che non avrebbe immaginato che avrebbe causato “polarizzazione e negli adolescenti depressione, perché ricevono pochi Like” o cuoricini su Instagram. Chi ha ideato i video consigliati su YouTube invita ad utilizzare estensioni sui browser per eliminare…

Internet TikTok Global, Bytedance vuole il controllo all’80%. Trump: ‘O sarà totale o niente accordo’ di Piero Boccellato Ci risiamo. Proprio quando sembrava arrivata al capolinea la lunga vicenda TikTok-Usa-Cina, la situazione si ricomplica. ByteDance, la holding che controlla il popolare social network cinese, ieri attraverso una nota ufficiale, ha affermato che possiederà l’80% di TikTok Global, la nuova società…

Telecoms Antitrust al Mise, voucher soltanto per connessioni ad almeno 100 Mbps di Paolo Anastasio L’Antitrust torna ad esprimersi sui voucher per la banda ultralarga, già affrontati a luglio, e ribadisce la sua raccomandazione al Governo: bene i voucher per spingere la domanda, ma siano erogati ”alle connessioni con una velocità di almeno 100 Mbps, senza alcuna preferenza tra tecnologie”. E’ quanto…

Media Mediaset-Vivendi, giudizio su risarcimento da 3 miliardi slitta al 2021 di Paolo Anastasio Si allungano i tempi per la soluzione della lite fra Mediaset e Fininvest che chiedono 3 miliardi di danni a Vivendi per la mancata acquisizione di Premium. Leggi anche: Vivendi-Mediaset, segnali di disgelo. Le ipotesi sul tavolo Leggi anche: Avvocato generale Corte Ue: norma italiana vs scalata…

Internet Intelligenza Artificiale, di cosa parliamo e perché va regolamentata? di Alessandro Civati La sorprendente crescita tecnologica degli ultimi anni, ci porta a ricercare sempre nuove ed innovative soluzioni volte a migliorare la nostra vita digitale, tra queste la più sorprendente e con le maggiori potenzialità di sviluppo, è sicuramente l’Intelligenza Artificiale, con le sue diverse e molteplici…

Internet Sport digitale, decollata l’offerta online durante il lockdown di Paolo Anastasio Sport e digitale, un connubio fortemente cresciuto durante la pandemia. E’ quanto emerge da un’indagine condotta su 2.500 organizzazioni sportive durante il Covid-19, condotta dal Centro studi di Sport e Salute in collaborazione con SWG. Secondo la ricerca, durante il lockdown, “ben il 69% delle…

Smart City Mezzi elettrici ricaricati in movimento, partita la sperimentazione a Tel Aviv di Flavio Fabbri Automobili, autobus, mezzi pesanti e veicoli elettrici di ogni tipo, potranno presto essere ricaricati direttamente in strada, in movimento, grazie ad una nuova infrastruttura wireless che la Città di Tel Aviv, in Israele, sta iniziando a testare in questi giorni. Prendere la propria auto elettrica,…

Smart City In Svezia le smart grid domestiche per l’autoconsumo, ci si riscalda e si ricaricano auto elettriche grazie alle rinnovabili di Flavio Fabbri Le case degli svedesi si trasformeranno in piccole centrali per la generazione di energia pulita da fonti rinnovabili, sia per il riscaldamento, sia per ricaricare mezzi di trasporto elettrici. Il progetto prevede l’impiego di smart grid e impianti di teleriscaldamento direttamente nelle abitazioni,…

Cybersecurity Banda del ransomware ruba dati sensibili di 540 mila arbitri sportivi negli Stati Uniti di Flavio Fabbri Breccia nel sistema di difesa informatica di una società che fornisce software gestionali per la NCAA (National Collegiate Athletic Association), la lega nazionale degli arbitri, dei giudici e degli ufficiali delle varie leghe e discipline sportive negli Stati Uniti. Secondo quanto riferito ai media…

Energia Mise, Alessandra Todde alla cerimonia istitutiva dell’ East Mediterranean Gas Foru di Redazione Key4biz La Sottosegretaria allo Sviluppo Economico, Alessandra Todde, ha rappresentato l’Italia alla cerimonia di firma dello Statuto istitutivo dell’East Mediterranean Gas Forum (EMGF), svoltasi oggi a Il Cairo e a cui ha partecipato in video collegamento. Il documento, che aveva già ottenuto il via libera…

Internet BonuSicilia, 125 milioni di euro per le microimprese. Come partecipare di Sercam Advisory La Regione Siciliana sostiene il sistema produttivo colpito dall’emergenza Covid-19, con un contributo a fondo perduto destinato alle microimprese artigiane, commerciali, industriali, di servizi e alberghiere. L’agevolazione, fino a un massimo di 35 mila euro, è concessa attraverso un bando,…

Internet Food, Wine & Co., il 25 e 26 settembre la 9°edizione (online) del seminario di Redazione Key4biz Anche quest’anno il Master in Economia e Gestione della Comunicazione e dei Media dell’Università di Roma Tor Vergata ha organizzato il Seminario dal titolo “Food, Wine & CO. Verso la Sostenibilità”. Giunto alla nona edizione, quest’anno l’appuntamento, in versione digitale,…

Mappamondo Film e serie TV d’autore, ecco le nuove produzioni targate Sky Original di Redazione Key4biz Storie uniche, originali, interpretate dai volti più popolari e premiati di grande e piccolo schermo e raccontate da alcuni degli autori più apprezzati di cinema e TV. Ai blocchi di partenza le nuove grandi storie targate Sky Original, su Sky e NOW TV a partire dal prossimo anno. Crime drama, comedy,…

Mappamondo Cartelle online, la Rete Lepida per medici e pediatri dell’Emilia Romagna di Redazione Key4biz Il sistema sanitario nazionale e locale è sempre più connesso in rete per favorire il buon lavoro dei medici e rendere possibile l’utilizzo di cartelle cliniche online, certificati e ricette in forma digitale. La Rete Lepida in Emilia Romagna porta avanti il progetto regionale di collegamento diretto…

Bibliotech Cyber War di Redazione Key4biz Esiste una guerra silenziosa. Le armi sono invisibili, gli schieramenti fluidi e di difficile identificazione. Potrebbe sembrare una spy story da romanzo, eppure vicende come quella degli attacchi informatici avvenuti nel corso delle ultime elezioni americane sono soltanto alcuni tra i più eclatanti…