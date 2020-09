Dailyletter n. 3974 del 18 settembre 2020

Sulle reti di telecomunicazioni in generale, e non specificatamente sul piano di rete unica in Italia “quello che posso dire è che in generale si può immaginare un gestore nazionale all’ingrosso (nationwide wholesaler). E’ certamente ipotizzabile, la questione chiave è ovviamente se questo gestore sarebbe…

L’offerta di 2,65 miliardi giunta ieri ad Enel dal fondo australiano Macquarie per la quota del 50% detenuta in Open Fiber valorizza la società ad almeno 7,5 miliardi. E lo chiarisce in un Tweet Franco Bassanini, presidente di Open Fiber. Ma dal comunicato Enel si ricava che l’equity value di Open…

“La piattaforma Infratel è pronta. Ci aspettiamo nei prossimi giorni che gli operatori siano in grado di partire. Non ci dovrebbero essere impedimenti burocratici”, ha detto la ministra dell’Innovazione Paola Pisano in merito all’erogazione dei voucher, nel periodo 2020-2022, a famiglie ed imprese per…

Come si garantisce il diritto allo studio anche online per classi o scuole in quarantena e per le università? Chi sono le persone e le infrastrutture che consentono di connettere istituti scolastici ed atenei, di vedere i nostri contenuti preferiti sul web e stare in contatto online con amici e con…

Forte presa di posizione oggi da parte dell’ETNO, l’associazione europea delle telecomunicazioni che rappresenta i principali incumbent della Ue, a favore del progetto di Tim per la creazione della società unica della rete in Italia. Fra i suoi associati ETNO annovera fra gli altri Deutsche Telekom,…

E’ disponibile in italiano qui in formato ebook “Privacy 2030. Una nuova visione per l’Europa”, il manifesto postumo che raccoglie le riflessioni e gli appunti di Giovanni Buttarelli, già segretario generale dell’autorità italiana, poi Garante europeo della protezione dei dati, prematuramente scomparso…

In Italia la velocità di internet migliora. Lo evidenzia il nuovo studio dell’ultimo osservatorio di SOStariffe.it ha preso in esame qual è stato l’aumento percentuale che si è verificato nelle varie Regioni italiane. La media nazionale ha, infatti, fatto registrare un incremento pari al 22,86%,…