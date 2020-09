Dailyletter n. 3967 del 9 settembre 2020

Internet Recovery plan, 191 miliardi (per ora non 209) per l’Italia più digitale e green di Luigi Garofalo Ok dal Comitato interministeriale Affari europei (Ciae) alle linee guida per il Recovery Plan italiano. Complessivamente sono 191,4 miliardi, che potrebbero aumentare fino a 209 miliardi da Recovery fund: 127,6 miliardi di prestiti e 63,7 miliardi di sussidi. Tutto questo è emerso dal Ciae che si è…

Telecoms Rete unica, Nick Read (Vodafone): “L’Italia guardi avanti, non a un ritorno al monopolio” di Luigi Garofalo Vodafone non è favorevole alla creazione della società unica della rete AccessCo, secondo gli accordi tra Tim e Cdp e con la benedizione del Governo, che dovrebbe realizzare e gestire la rete unica per la banda ultralarga con il 50,1% del capitale alla società guidata da Luigi Gubitosi. Il secco no…

Internet Mediaset: semestre in rosso, pronti a dialogo con Vivendi di Paolo Anastasio Mediaset chiude il primo semestre in rosso, a causa del calo del mercato pubblicitario e del Covid-19, ma nel contempo apre apertamente al dialogo con Vivendi, dopo la pronuncia della Corte di Giustizia Ue che ribalta il congelamento del 19,9% in mano al gruppo francese. Leggi anche: Le Tv in fermento,…

Internet Riconoscimento facciale in pubblico: Commissione Ue prende tempo, ma un quarto degli europei è contrario di Flavio Fabbri Ancora non è chiaro se ci sarà o meno il divieto di utilizzo della tecnologia di riconoscimento facciale in ambito pubblico negli Stati dell’Unione europea. Tutto dipenderà dalle considerazioni della Commissione europea sui recenti risultati relativi alla consultazione pubblica sull’intelligenza…

Internet Rete unica, Financial Times ‘L’Europa verso la concorrenza. L’Italia restaura il monopolio’ di Paolo Anastasio L’Italia sulla banda larga continua a nuotare controcorrente nel mercato globale delle telecomunicazioni. Diversamente da quanto accade nel resto dell’Europa, che punta sulla concorrenza, il nostro paese spinge per creare un monopolio della rete. Lo scrive oggi il Financial Times a proposito del progetto…

Internet Vivendi-Mediaset, Agcom si rivolge all’Avvocatura su pronuncia Corte Ue di Paolo Anastasio Il Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha deciso di chiedere un parere all’Avvocatura dello Stato sui profili procedurali da seguire dopo la pronuncia della Corte di Giustizia Ue sul caso Vivendi, che di fatto ha bocciato la legge Gasparri con cui l’Autorità ha congelato la quota…

Cybersecurity Attacco informatico all’univ. Tor Vergata, coinvolte anche le ricerche sul Covid-19 di Piero Boccellato Un attacco informatico ha coinvolto l’Università di Roma Tor Vergata. L’ateneo, come spiega La Repubblica, è stato colpito venerdì scorso da un attacco hacker nei confronti della propria rete IT. I criminal hacker, spiega il quotidiano, si sono introdotti nella rete attraverso un server e hanno…

Internet Rete unica, ok antitrust Ue non è scontato di Paolo Anastasio Come già anticipato dal nostro sito nei giorni scorsi, non sarà facile avere il via libera dell’antitrust Ue alla creazione della società unica della rete AccessCo, che nei piani di Tim e Cdp e con la benedizione del Governo, dovrebbe realizzare e gestire la rete unica per la banda ultralarga. Percorso…

Internet Nuove tecnologie (batterie, microprocessori, idrogeno), stanziati 950 milioni di euro per le imprese di Flavio Fabbri Il Governo ha annunciato le nuove misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell’economia contenute nel decreto agosto ed entrate in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Complessivamente, si tratta di misure per l’innovazione tecnologica, la formazione e la competitività delle…

Internet La Cina studia nuove regole per la sovranità dei dati. L’inizio di una guerra fredda con gli Usa? di Piero Boccellato La Cina studia nuove regole per la sovranità dei dati. Lo ha annunciato ieri il ministro degli Esteri Wang Yi presentando nuove proposte che disciplinano la sicurezza dei dati globali dopo aver avviato il piano con un gruppo di 20 controparti la scorsa settimana, perseguendo l’obiettivo di stabilire…

Internet EIT, 60 milioni di euro per i progetti innovativi anti Covid-19. Mariya Gabriel: ‘In campo soluzioni tecnologiche per combattere il virus’ di Piero Boccellato Sono stati assegnati 60 milioni di euro a 62 progetti innovativi e a 145 imprenditori di 32 paesi nell’ambito dell’impegno dell’UE a fronteggiare la crisi da Coronavirus. Lo ha annunciato l’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) nell’ambito dei “Progetti di risposta alla pandemia (Pandemic…

Media Il 5G nell’audiovisivo, domani ad Amsterdam prime trasmissioni live all’evento IBC Showcase di Flavio Fabbri Il 10 settembre ad Amsterdam si terrà l’IBC Showcase, una vera e propria fiera dell’innovazione tecnologica nel settore dei media e dell’audiovisivo, con uno spazio dedicato alle tecnologie più avanzate ed innovative, tra cui la rete 5G. Il progetto e le tecnologie Le aziende partner dell’IBC…

Internet Bando ‘Safe Working – Io Riapro Sicuro’, 19 milioni di euro per le imprese della Lombardia di Sercam Advisory La misura ‘Safe Working – Io Riapro Sicuro’ mette a disposizione contributi a fondo perduto per interventi strutturali riguardanti la sicurezza sanitaria, con l’obiettivo di consentire l’adozione delle misure necessarie a garantire la ripresa dell’attività di impresa mantenendo in sicurezza lavoratori,…

Media Peppa Pig 8, arrivano i nuovi episodi a fine settembre di Redazione Key4biz Nell’autunno del 2020 arrivano in tv i nuovi episodi inediti dell’ottava stagione di uno dei cartoni per bambini più amati di sempre: Peppa Pig. Il maialino rosa più famoso del mondo torna dunque in tv, su Rai YoYo. Scopriamo insieme di cosa parleranno le puntate della nuova stagione, quando andranno…

Mappamondo Sky Original, la “Petra” di Paola Cortellesi diventa un’opera di street art a Genova di Redazione Key4biz Ha fatto la sua comparsa, presso il Porto Antico di Genova, una speciale installazione di street art con il volto di Paola Cortellesi nei panni di “Petra”, il commissario della Squadra Mobile di Genova protagonista dell’omonima produzione Sky Original – con Cattleya e Bartlebyfilm – che debutterà su…

Bibliotech Deep web di Redazione Key4biz Si sente parlare sempre più spesso di deep web, dark net, bitcoin e criptovalute, ma quasi mai ci capita di ascoltare qualcuno che abbia provato a capire a cosa questi termini rimandino davvero. Questo libro nasce dalla volontà di fare chiarezza su uno dei fenomeni più misteriosi dell’informatica…