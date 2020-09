Dailyletter n. 3965 del 7 settembre 2020

Internet Cloud, indagine Antitrust su Google, Apple e Dropbox di Luigi Garofalo L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato sei istruttorie nei confronti di alcuni dei principali operatori a livello globale dei servizi di cloud computing. I soggetti coinvolti sono Google (per il servizio Google Drive), Apple (per il servizio iCloud) e Dropbox, ciascuno interessato…

Internet Web Tax, Gentiloni: ‘Con il Covid-19 big tech più ricchi, bisogna tassarli di più’ di Piero Boccellato “Dall’inizio del lockdown, la stragrande maggioranza delle imprese europee ha visto crollare il proprio fatturato, mentre i giganti del web sono cresciuti, per questo dovrebbero pagare più tasse”. Lo ribadisce Paolo Gentiloni, Commissario europeo per gli affari economici, spiegando che l’idea di “accettare…

Media Rete unica, la sentenza della Corte Ue mette le ali a Mediaset di Paolo Anastasio Mediaset sugli scudi a Piazza Affari guadagna il 5,80% in apertura a 1,78 euro, dopo la sentenza della Corte di Giustizia Ue che ha bocciato la Legge Gasparri, che impediva a Vivendi di detenere il 28% del gruppo televisivo. La decisione dei giudici del Lussemburgo apre nuovi scenari nell’azionariato…

Telecoms Salvini sulla rete unica sta con Bolloré? E le imprese italiane? di Luigi Garofalo Sulla futura società della rete unica nazionale a banda ultralarga Matteo Salvini non chiude la porta, anzi la apre ai francesi di Vivendi, azionista principale di Tim: “sono sempre un libero sostenitore del libero mercato, quindi un ruolo dei francesi non solo non mi preoccupa ma se c’è un piano…

Internet Tim ‘scarica’ Huawei. Ma Vivendi incassa miliardi dalla cinese Tencent di Paolo Anastasio Tim pronta a scaricare Huawei dal 5G. Lo ha detto l’ad di Tim Luigi Gubitosi al Forum di Cernobbio, precisando che l’ex incumbent da lui guidato non avrebbe alcun problema a sviluppare le nuove reti 5G anche senza il supporto di Huawei, qualora il Governo decidesse di estromettere dal 5G il fornitore…

Internet Bonus bici solo per chi ha SPID e vive in Comuni con più di 50mila abitanti di Luigi Garofalo Non tutti coloro che hanno acquistato una bicicletta, anche elettrica, e monopattini, dopo l’annuncio del Governo di un rimborso fino a 500 euro, potranno beneficiare del bonus. Per due motivi: Possono beneficiare del ‘buono mobilità’ i residenti maggiorenni nei capoluoghi di regione, nelle città…

Media Direttiva Copyright sarà legge entro l’anno. Martella: “OTT limitano pluralismo” di Flavio Fabbri Facebook, Twitter e Google secondo alcuni sono delle risorse, ma secondo molti altri una seria minaccia per la trasparenza e l’integrità dell’informazione, in Italia, come nel resto del mondo. La sfida è ardua: cercare un punto di sintesi, rispettare il quadro normativo generale, remunerare i…

Internet Torino capitale AI d’Italia, che ruolo ha avuto la Chiesa? Intervista a Don Luca Peyron di Luca Sambucci Quando il gruppo di esperti in intelligenza artificiale chiamati dal MISE per creare la strategia AI italiana ha messo nero su bianco l’idea di creare un Istituto Italiano per l’Intelligenza Artificiale (o I3A), Don Luca Peyron – direttore della pastorale…

Smart City L’idrogeno potrebbe coprire un quarto della domanda energetica italiana entro il 2050 di Flavio Fabbri Grazie alla posizione geografica, alla forza del settore manifatturiero ed energetico e a una capillare rete di trasporto gas, il nostro Paese può facilmente diventare un hub continentale dell’idrogeno verde e un ponte infrastrutturale con il Nord Africa. Queste le parole con cui Marco Alverà,…

Internet Città a basso impatto ambientale, le soluzioni NBS in Europa: lavorare con la natura, non contro di essa di Flavio Fabbri Le soluzioni basate sulla natura, o in inglese “Natural based solutions” (Nbs), sono tutte quelle che si ispirano all’ambiente naturale e sono supportate dai suoi elementi. Possono essere impiegate in numerosi settori chiave della nostra società e della nostra economica, tra cui le città. Sono proprio…

Internet Nasce il Tg di Poste italiane. Si vedrà anche online e negli uffici postali di Luigi Garofalo C’è una nuova voce nel mondo dell’informazione: è Tg Poste, il telegiornale di Poste Italiane in onda da oggi, con la conduzione di Federica de Sanctis, per raccontare l’Italia che cambia. La nascita del canale informativo risponde all’esigenza del Gruppo guidato dall’AD Matteo Del Fante di proseguire…

Smart City Auto elettriche in crescita in Italia, al via le nuove prenotazioni dell’Ecobonus di Flavio Fabbri Partiti a settembre i nuovi contributi per l’Ecobonus automotive destinati all’acquisto di veicoli a basse emissioni di inquinanti, tra cui le auto elettriche. Grazie al decreto agosto, infatti, il fondo è stato incrementato di altri 400 milioni di euro. Un provvedimento che sarà utile a supportare…

Media Cinema e subscription video on demand (Svod), le ultime novità in Italia di Francesco Graziadei, Graziadei Studio Legale Non più mattoncini di una di library di qualche grande fornitore di servizi media audiovisivi a richiesta (incluse le offerte VoD dei grandi broadcaster) o di quell’ibrido tra service provider ed editori nel quale si sono trasformati alcuni OTT. Il cinema italiano inizia finalmente a fare da solo….

Internet Covid-19 e bimbi: la malattia infiammatoriala non è la ‘Kawasaki’. La ricerca del Bambino Gesù di Redazione Key4biz Scoperto il meccanismo che scatena la grave risposta infiammatoria nei bambini con COVID-19. Inizialmente confusa con la malattia di Kawasaki, questa malattia infiammatoria sistemica causata nei bambini dall’infezione da SARS-Cov2 è denominata MIS-C (Multisystem Inflammatory Syndrome in Children). I…

Media Cosa guardare in Tv: Away di Patrizia Romani E’ partita nello spazio il 4 settembre e ambisce ad andare su Marte la nuova serie originale Netflix ‘Away’ con la pluripremiata e due volte Oscar, Hilary Swank (Million Dollar Baby). Ideata da Andrew Hinderaker e scritta da Jessica Goldberg, AWAY è una serie ambiziosa in 10 puntate…

Energia Temporali su Sardegna e Sicilia, sole sul resto d’Italia (Video) di Centro Meteo Italiano Al Nord Tempo prevalentemente stabile e asciutto su tutte le regioni ma con locali nubi al mattino sulle pianure e qualche addensamento sulle Alpi. Al Centro Intera giornata caratterizzata da stabilità atmosferica su tutte le regioni salvo innocua nuvolosità in formazione sui rilievi nelle…

Mappamondo A Neosperience e la controllata Jack Magma la gara per la piattaforma digital di POLI.design di Redazione Key4biz Neosperience S.p.A., player nel settore della Digital Customer Experience, quotata su AIM Italia dal 20 febbraio 2019 (“NSP.MI”), si è aggiudicata con la controllata Jack Magma Srl la gara per la realizzazione della piattaforma digital di POLI.design, Società Consortile del Politecnico di…

Mappamondo Huawei investe ancora nei giovani talenti italiani di Redazione Key4biz Riparte “Seeds for the Future”, il programma annuale di formazione organizzato e finanziato da Huawei, giunto alla sua settima edizione, che ha l’obiettivo di promuovere il merito e l’eccellenza tra i giovani del settore ICT, focalizzandosi non solo sugli aspetti formativi ma anche sull’applicazione…