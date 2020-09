Dailyletter n. 3964 del 4 settembre 2020

Media Tlc-Tv, Bollorè asso pigliatutto. Mediaset nell’angolo. Divorzio in vista? di Paolo Anastasio Da Mediaset alla rete unica, Vivendi asso pigliatutto nel panorama Tv e Tlc del nostro paese. Nel giro di tre giorni, il gruppo francese, primo azionista di Tim (23,9%) e secondo azionista di Mediaset (28,8%) ha messo a segno tre colpi da novanta. Il primo, sulla rete unica, dove detiene la maggioranza…

Internet Cloud nazionale, Pisano non esclude le big tech Usa di Luigi Garofalo È possibile parlare di sovranità digitale italiana ed europea e poi non fare la scelta politica di escludere le big tech Usa dal cloud nazionale. Questa è la paradossale posizione di Paola Pisano, ministra dell’Innovazione, che alla domanda diretta del Sole24Ore “Conferma l’idea di un partner privato?…

Internet Spid obbligatorio per il bonus bici. Come richiederlo online con Poste italiane (Videoturorial) di Luigi Garofalo È obbligatorio avere lo SPID per chiedere il bonus bici. Il rimborso fino 500 euro e per il 60% del costo di una bicicletta o di un altro mezzo di trasporto individuale scatterà dal 4 novembre e il decreto con tutti i dettagli sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale sabato 5 settembre. Due condizioni…

Telecoms Scuola, tra didattica a distanza e diritto all’istruzione. Un difficile ritorno in classe di Edoardo Stigliani SosTariffe.it A pochi giorni dalla riapertura di scuole e università, pochi tra i mille interrogativi sulla didattica post-lockdown hanno trovato una risposta soddisfacente; non solo in Italia, ma in tutto il mondo. Le previsioni di qualche settimana fa, quando ormai l’epidemia di coronavirus era in sensibile discesa,…

Telecoms FiberCop, operazione non ancora notificata a Bruxelles di Paolo Anastasio L’operazione per la creazione di FiberCop, la società della rete secondaria di Tim (58%) partecipata da Kkr (37,5%) e Fastweb (4,5%) dopo il conferimento del 20% detenuto in Flash Fiber, non è stata ancora notificata alla Commissione Ue. Secondo l’Ansa, l’esecutivo comunitario ha fatto sapere…

Internet Starlink, il progetto di Elon Musk lancia altri 60 satelliti. Monito degli astronomi: ‘Sono troppi e luminosi’ di Piero Boccellato La costellazione dei piccoli satelliti per l’internet globale continua a crescere, preoccupando gli astronomi di tutto il mondo per il crescente numero e la loro luminosità che potrebbe interferire con le osservazioni astronomiche. Stiamo parlando dei 60 nuovi satelliti Starlink, lanciati dalla…

Internet Lo “studio” promozionale di Oxford e Google per lodare il contact tracing digitale di Luigi Garofalo Saltare dalla sedia, questa la reazione nel leggere il titolo di questa notizia su AdnKronos e rilanciata anche da alcuni siti: Covid, “tracciamento digitale meglio del lockdown”. Tra virgolette è inserito il risultato di uno “studio” (in realtà è un pre-print, quindi non ancora stato rivisto; per ora…

Internet Torino capitale italiana dell’IA. 80 milioni di investimenti l’anno di Piero Boccellato Torino sarà sede italiana dell’istituto nazionale per l’intelligenza artificiale. Lo ha annunciato una nota di Palazzo Chigi dove la Presidenza del Consiglio ha individuato Milano come città candidata ad ospitare il Tribunale Unificato dei Brevetti Ue e Torino come sede principale per l’Istituto Italiano…

Telecoms Halo: lo smartband di Amazon che monitora anche l’umore. Ma la privacy? di Silvio Spina SosTariffe.it Nei giorni scorsi è stata diffusa la notizia dell’esordio di Amazon nel settore wearable: non è una novità che il colosso di e-commerce lanci dei propri prodotti tecnologici sul mercato (pensiamo ad esempio ai tablet, agli ebook reader e agli assistenti virtuali), ma è certamente la prima volta per…

Internet GDPR, il Garante Privacy stabilisce i requisiti per i certificatori di Redazione Key4biz Il Garante per la protezione dei dati personali ha fissato i requisiti per l’accreditamento degli organismi di certificazione che potranno attestare il rispetto delle norme del Regolamento europeo sulla privacy (GDPR) da parte di imprese ed enti che trattano dati personali per fornire specifici prodotti…

Energia Bollette luce, per i consumi reali si paga solo fino al 38% del costo totale di Davide Raia SosTariffe.it Nonostante le bollette dell’energia elettrica presentino una dettagliata sezione in cui viene riportata la suddivisione dei vari fattori che determinano l’importo finale, non sempre si ha un’idea chiara in merito alla composizione della bolletta. A determinare l’importo finale di una fattura per la…

Bibliotech Turismo mega trend di Redazione Key4biz Turismo mega trend è un manuale dedicato a operatori e professionisti che, nell’industria turistica, guardano all’innovazione come a un’opportunità. Il “Super Traveller” sempre connesso è l’osservato speciale del libro: fin dalla prefazione di Eugene Kaspersky, con i suoi consigli in materia di sicurezza…

Mappamondo Nokia-Open Fiber, accordo per la banda ultra larga FTTH di Redazione Key4biz Nokia ha annunciato oggi di aver siglato un contratto con Open Fiber, operatore italiano wholesale di infrastrutture di telecomunicazioni, per fornire tecnologie all’avanguardia per il trasporto ottico con l’obiettivo di espandere la rete fiber-to-the-home (FTTH) Ultra-BroadBand (UBB) a livello nazionale….